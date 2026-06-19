Nowe fantasy Prime Video już dostało 2. sezon. Amazon wie, co robi

To nie jest pierwsze rodeo Prime Video. Platforma Amazona udowodniła już, że potrafi w adaptacje popularnych gier wideo. "Fallout" stał się przecież ogromnym hitem. Odniósł sukces zarówno artystyczny, jak i komercyjny. To drugi po "Władcy Pierścieni: Pierścieniach Władzy" najchętniej oglądany serial serwisu wszech czasów. Niedawno dostaliśmy jego 2. sezon, który też stał się ogromnym streamingowym przebojem. Szkoda tylko, że musieliśmy czekać na niego ponad 1,5 roku.



W przypadku "God of War" przerwa między kolejnymi sezonami będzie raczej krótsza. Tak możemy zakładać, bo akurat w tym wypadku Prime Video nie czeka na wyniki oglądalności pierwszej odsłony. Platforma Amazona postanowiła nie zwlekać i od razu zamówiła kontynuację nadchodzącej adaptacji popularnej gry wideo.

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God of War - fantasy Prime Video dostanie 2. sezon

"God of War" nie ma wyjścia. Musi być hitem. Wiele wskazuje na to, że tak właśnie będzie. Nie dość że to adaptacja uwielbianej gry, to jeszcze Prime Video na jej twórce wybrało Ronalda D. Moore'a. Ma on spore doświadczenie zarówno na polu science fiction jak i fantasy. Pracował m.in. przy "Battlestar Galactica", "Outlanderze" czy "For All Mankind".

Trudno więc nie podzielać optymizmu Prime Video, które według doniesień postanowiło zamówić od razu 2. sezony swojego nadchodzącego fantasy. Zdjęcia do "God of War" rozpoczęły się w lutym tego roku w Vancouver i mają potrwać do kwietnia przyszłego roku. Oznacz to, że szybko serialu nie zobaczymy. Możemy jednak być pewni, że będzie to widowisko z prawdziwego zdarzenia.



Prime Video nie lubi oszczędzać na swoich produkcjach. W katalogu platformy znajdziemy wspomnianego "Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy" - najdroższy serial wszech czasów. "Fallout" z budżetem w wysokości 153 mln też do najtańszych tytułów nie należał. Dokładne liczby nie są znane, ale nie ma powodu, żeby przy "God of War" platforma Amazona miała zaciskać pasa.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.