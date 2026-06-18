Czy będzie kolejna część angielskiej Trylogii winnych? Prime Video już wie

"Twoja wina: Londyn" wczoraj, 17 czerwca zadebiutowała na Prime Video. Fani historii romansu przyrodniego rodzeństwa nie zwlekali. Od razu rzucili się na nowy film. Zaraz po premierze w mediach społecznościowych zaroiło się od pozytywnych opinii na jego temat. Nic więc dziwnego, że chwilę potem produkcja zaczęła podbijać topki najpopularniejszch tytułów dostępnych na platformie Amazona. W naszym kraju zdążyła nawet zestawienie zdominować - zajmuje pierwsze miejsce i nigdzie się z niego nie wybiera.



To nie jest tak, że Prime Video strzelało tutaj na oślep. Pikantna historia przyrodniego rodzeństwa wywodzi się przecież z książek Ron Mercedes, które już wcześniej dostały swoje adaptacje. Swego czasu użytkownicy oszaleli przecież na punkcie hiszpańskiej "Trylogii winnych". Dlatego platforma Amazona postanowiła pójść za ciosem i w zeszłym roku zaserwowała nam pierwszą część brytyjskiego rebootu serii. Ona też stała się hitem.

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Moja wina: Londyn 3 - czy będzie kolejna część hitu Prime Video?

Nawet jeśli użytkownicy Prime Video błyskawicznie zakochali się w "Mojej winie: Londyn", na wieść o kontynuacji musieli trochę poczekać. Film zadebiutował na platformie Amazona w lutym 2025 roku, a dopiero w czerwcu dowiedzieliśmy się, że dostanie kontynuację. Musieliśmy na nią czekać długie czternaście miesięcy. Ale przynajmniej od razu dowiedzieliśmy się, że na "Twojej winie: Londyn" seria się nie skończy.

Po sukcesie pierwszej części Prime Video zdecydowało, że doprowadzi brytyjską wersję "Trylogii winnych" do samego końca. Zaraz po zdjęciach do "Twojej winy: Londyn" ruszyła produkcja "Naszej winy: Londyn". Domknięcie serii jest już więc gotowe i tylko czeka na swoją premierę na platformie Amazona. Kiedy zadebiutuje w serwisie?

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Na ten moment Prime Video nie ujawniło jeszcze daty premiery "Naszej winy: Londyn". Prawdopodobnie jednak będziemy musieli trochę na nią poczekać. Tak przecież było w przypadku oryginalnej hiszpańskiej trylogii. "Twoją winę" i "Naszą winę" zrealizowano jednocześnie, a przerwa między ich debiutami na platformie Amazona trwała niecały rok.

Mając na uwadze, jak to było z oryginalną "Trylogią winnych" możemy spekulować, że "Nasza wina: Londyn" zadebiutuje na Prime Video dopiero w 2027 roku. Aczkolwiek na potwierdzenie lub zanegowanie tych domysłów musimy poczekać aż do pojawienia się oficjalnych informacji od platformy Amazona.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.