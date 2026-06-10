Twórca The Boys przeprasza za kontrowersyjny finał. Choć nie tak do końca

Nic dziwnego, że finał "The Boys" wzbudził tak wielkie emocje. Mówimy przecież o jednym z największych hitów w historii Prime Video. Przez pięć sezonów rozciągniętych na siedem lat użytkownicy platformy Amazona z całego świata uważnie śledzili losy bohaterów. W tym czasie zdążyli się z nimi porządnie zżyć. I teraz to wszystko dobiegło końca. Nie będzie kolejnych odcinków superbohaterskiej sagi.



Kończenie tak uwielbianych seriali to trudna sztuka. Różnie z tym bywa. Jeszcze przed premierą ostatniego sezonu Eric Kripke zapewniał, że dołoży wszelkich starań, aby "The Boys" nie stało się drugą "Grą o tron". Są tacy, wedle których mu się to udało. Jednakże nie brakuje też fanów mających zupełnie przeciwne zdanie.

"THE BOYS" OBEJRZYSZ NA: THE BOYS Prime Video

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The Boys - twórca przeprasza za finał hitu Prime Video

Finałowy odcinek "The Boys" zadebiutował na Prime Video 20 maja. Od tamtej pory minęło już sporo czasu. Na zakończenie serialu i reakcje, jakie wywołało można już spojrzeć chłodniejszym okiem. Tak też zrobił Eric Kripke. W rozmowie z TVLine zdradził swoje przemyślenia na ten temat.

Bo to nie jest na pewno tak, że Eric Kripke postanowił zignorować całą krytykę, jaka wylała się na finał "The Boys". Jak sam przyznaje, wcale nie ma do tego najzdrowszego podejścia. Czytał więc negatywne komentarze i postanowił na nie odpowiedzieć.

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Ewidentnie w sieci odezwało się wiele niezadowolonych osób. (...) naprawdę cieszę się, że ludzie są tym zainteresowani i emocjonalnie do tego podchodzą. Moim zadaniem jest sprawić, żeby ludzie czuli pasję wobec rzeczy, które tworzę. Jeśli się o to kłócą, nienawidzą tego i spierają się o to - to wszystko jest pasją, stary. Oglądasz to, i to już jest dobre. Moim zadaniem jest wywołać silną emocjonalną reakcję, niekoniecznie narzucać, jaka ta reakcja ma być. (...) Każdy ma oczywiście prawo do swojej opinii i przepraszam, jeśli cię zawiodłem, ale to jest ta historia, którą chciałem opowiedzieć - mówi Eric Kripke.

Eric Kripke zauważa przy tym, że trzeba też przyjąć odpowiednią perspektywę. Według niego osób krytykujących finał "The Boys" jest relatywnie mało. "Zdecydowanej większości przypadł do gustu" - mówi twórca serialu Prime Video.

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Rafał Christ 10.06.2026 19:02

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