Najlepszy film o Godzilli doczeka się sequela. Zdjęcia mają ruszyć jeszcze w tym roku

Już po pierwszych sukcesach komercyjnych zaczęły się dyskusje o sequelu. Takashi Yamakazi otwarcie mówił, że chętnie by go zrealizował. Posiadająca prawa do Godzilli wytwórnia Toho już jakiś czas temu przypisała go do nowego projektu z uwielbianym kaiju, ale do tej pory nie wiadomo było, co to będzie. Jak podaje WorldOfReel, teraz wreszcie dostaliśmy potwierdzenie, że chodzi o kontynuację "Godzilli Minus One".