Godzilla Minus Zero: co znaczy tytuł? Nie jest to takie oczywiste
Na ekranach kin zamęt sieje już "Godzilla Minus Zero". Tytuł sequela wydaje się jeszcze bardziej zagadkowy niż w przypadku pierwszej części, "Godzilli Minus One". Postanowiliśmy więc wyjaśnić, o co w nim chodzi.
Każdy, kto ma podstawową wiedzę z matematyki wie, że zero nie jest ani dodatnie ani ujemne. Zero to zero. Nie ma wyjątków. A jednak nowa "Godzilla" nosi tytuł "Minus Zero". Z logicznego punktu widzenia nie ma to zupełnie sensu. Reżyser dobrze jednak wiedział, co robi. Dla niego to, za co nauczyciele postawiliby jedynkę, ma znaczenie metaforyczne.
Tytułu pierwszej "Godzilli" też nie należało odczytywać dosłownie. Akcja filmu z 2023 roku rozgrywa się niedługo po II wojnie światowej i atakach nuklearnych na Japonię. Kraj znajdował się wtedy w punkcie "zero". Był zniszczony, ale gotowy do odbudowy. Król potworów zniszczył go jeszcze bardziej, przez co z punktu zero spadł do minus jeden. Stąd właśnie wzięło się "Minus One".
Godzilla Minus Zero - co znaczy tytuł filmu?
Żeby wyjaśnić, czemu w tytule sequela pojawiło się "Minus Zero", trzeba co nieco wiedzieć o jego fabule. Akcja nowej "Godzilli" rozgrywa się w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części. Japończycy powoli podnoszą się po atakach króla potworów. Tym samym zbliżają się do punktu wyjściowego i niedługo mogą być gotowi, aby całkowicie odbudować swój kraj. Tylko już w pierwszej scenie atakuje ich kolejne kaiju - kosmiczny smok Ghidora, który zieje piorunami i może przenosić całe domy.
Przyjmując nomenklaturę tytułów "Godzilli": Japończycy zbliżają się do poziomu zero, ale atak Ghidora nie pozwala im osiągnąć celu. Stąd ciągle nie mogą odbudować swojego. Są już jednak bliżej powstania z gruzów niż poprzednio. Stąd też bierze się ten minus przed zero. Kraj wciąż jest w stanie krytycznym, poniżej punktu wyjściowego, z którego mógłby spokojnie powstać.
Innymi słowy, w świecie przedstawionym Japonia wciąż jest w procesie odbudowy. Bo to jest to, co czyni nowe "Godzille" filmami tak wyjątkowymi. Gatunkowymi atrakcjami i efektami specjalnymi może i wbijają widzów w fotel, ale dla stojącego za kamerą Takashiego Yamazakiego równie ważny jest społeczne zaangażowanie opowieści. Co zresztą podkreśla w tytułach - zarówno "Minus One" jak i "Minus Zero".
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