Godzilla Minus Zero: co znaczy tytuł? Nie jest to takie oczywiste

Każdy, kto ma podstawową wiedzę z matematyki wie, że zero nie jest ani dodatnie ani ujemne. Zero to zero. Nie ma wyjątków. A jednak nowa "Godzilla" nosi tytuł "Minus Zero". Z logicznego punktu widzenia nie ma to zupełnie sensu. Reżyser dobrze jednak wiedział, co robi. Dla niego to, za co nauczyciele postawiliby jedynkę, ma znaczenie metaforyczne.

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Tytułu pierwszej "Godzilli" też nie należało odczytywać dosłownie. Akcja filmu z 2023 roku rozgrywa się niedługo po II wojnie światowej i atakach nuklearnych na Japonię. Kraj znajdował się wtedy w punkcie "zero". Był zniszczony, ale gotowy do odbudowy. Król potworów zniszczył go jeszcze bardziej, przez co z punktu zero spadł do minus jeden. Stąd właśnie wzięło się "Minus One".

Godzilla Minus Zero - co znaczy tytuł filmu?

Żeby wyjaśnić, czemu w tytule sequela pojawiło się "Minus Zero", trzeba co nieco wiedzieć o jego fabule. Akcja nowej "Godzilli" rozgrywa się w 1949 roku, dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w pierwszej części. Japończycy powoli podnoszą się po atakach króla potworów. Tym samym zbliżają się do punktu wyjściowego i niedługo mogą być gotowi, aby całkowicie odbudować swój kraj. Tylko już w pierwszej scenie atakuje ich kolejne kaiju - kosmiczny smok Ghidora, który zieje piorunami i może przenosić całe domy.

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Przyjmując nomenklaturę tytułów "Godzilli": Japończycy zbliżają się do poziomu zero, ale atak Ghidora nie pozwala im osiągnąć celu. Stąd ciągle nie mogą odbudować swojego. Są już jednak bliżej powstania z gruzów niż poprzednio. Stąd też bierze się ten minus przed zero. Kraj wciąż jest w stanie krytycznym, poniżej punktu wyjściowego, z którego mógłby spokojnie powstać.

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Innymi słowy, w świecie przedstawionym Japonia wciąż jest w procesie odbudowy. Bo to jest to, co czyni nowe "Godzille" filmami tak wyjątkowymi. Gatunkowymi atrakcjami i efektami specjalnymi może i wbijają widzów w fotel, ale dla stojącego za kamerą Takashiego Yamazakiego równie ważny jest społeczne zaangażowanie opowieści. Co zresztą podkreśla w tytułach - zarówno "Minus One" jak i "Minus Zero".

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