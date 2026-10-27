Najlepszy kryminał HBO Max powraca. Tej gwiazdy już w nim nie zobaczymy

"Grupa zadaniowa" to mroczny kryminał osadzony na przedmieściach Filadelfii. To właśnie tam narasta fala brutalnych napadów na magazyny gangów narkotykowych. Doświadczony agent Tom zostaje przywrócony do służby, aby pokierować jednostką specjalną, która ma ukrócić przestępczy proceder. Oczywiście, nic nie jest w tej sprawie ani łatwe, ani czarno białe. Dlatego wychodzi serial tak dobry, że nawet krytycy padli przed nim na kolana.

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Początko "Grupa zadaniowa" miała 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Ale później pojawiło się więcej opinii i od tamtej pory wynik kryminału HBO Max utrzymuje się na poziomie 96 proc. Widzowie szybko potwierdzili jakość serialu oglądalnością, dzięki czemu produkcja została przedłużona na 2. sezon. Czekamy na niego już ponad rok. I on wreszcie nadejdzie.

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Grupa zadaniowa - kto nie wróci w 2. sezonie hitu HBO Max?

Prace nad 2. sezonem "Grupy zadaniowej" trwają od jakiegoś czasu. Ekipa zaraz ma wejść na plan. Tylko nie będzie w komplecie. Ba! Jedna z gwiazd zapowiada duże zmiany w obsadzie serialu. Lilli Kay, która w produkcji wciela się we Frankie Grasso przyznała w wywiadzie dla ScreenRant, że do swojej roli nie wróci.

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[W 2. sezonie] jest całkowicie nowa obsada, co jest bardzo ekscytujące. Będzie dużo nowych osób. Mnie w tym sezonie nie będzie - w przywołanym wywiadzie mówi Lilli Kay.

Spokojnie, część obsady powróci. W 2. sezonu "Grupy zadaniowej" na pewno zobaczymy ponownie Marka Ruffalo, Marthę Plimpton, Silvię Donicio i Andrew Russela. Do obsady dołączy jednak mnóstwo nowych twarzy. A będą wśród nich Mahershala Ali, Harry Melling, Tim Blake Nelson i Jharrell Jerome. Do tego na ekranie pojawi się Julianne Nicholson, która po raz kolejny wcieli się w Lori Ross - swoją bohaterkę z innego kryminału HBO Max "Mare z Easttown".

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Tak, 2. sezon "Grupy zadaniowej" ma być crossoverem z "Mare z Easttown". Jak to dokładnie będzie wyglądało, tego na razie nie wiadomo. Szczegóły poznamy pewnie bliżej premiery. Jeszcze dokładnie nie wiadomo, kiedy produkcja zadebiutuje, ale nie należy się jej spodziewać przed końcówką 2027 roku.

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