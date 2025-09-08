REKLAMA
Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO Max. To nowy kryminał od twórcy wybitnego thrillera

Brad Ingelsby, twórca cenionej „Mary z Easttown”, powraca z kolejnym miniserialem kryminalnym zrealizowanym pod sztandarem HBO. Chłop naprawdę wie, co robi - i trzyma formę.

Michał Jarecki
grupa zadaniowa hbo max serial recenzja opinie
„Grupa zadaniowa” to miniserial kryminalny rozgrywający się w Filadelfii i jej robotniczych przedmieściach. Produkcja splata ze sobą dwie równolegle prowadzone historie i perspektywy - agenta FBI i niepozornego przestępcy.

Tom Brandis (Mark Ruffalo), doświadczony, lecz złamany osobistą tragedią agent federalny oraz wdowiec, wraca do pracy i staje na czele specjalnej grupy zadaniowej. Jej celem jest wyśledzenie sprawców serii napadów na magazyny i kryjówki narkotykowych gangów. Skoki nie tylko destabilizują półświatek w sposób niekontrolowany, ale i grożą otwartą wojną gangów, której skutki odczuje cala lokalna społeczność. Brandis musi zatem nie tylko odbudować autorytet i zebrać zróżnicowany zespół złożony z funkcjonariuszy stanowych i miejskich, lecz także zmierzyć się - jak to często bywa w podobnych dramatach kryminalnych - z własnym żalem i poczuciem winy, które utrudniają mu powrót do dawnej formy.

Po drugiej stronie opowieści znajduje się Robbie (Tom Pelphrey) - z pozoru zwyczajny gość, ojciec i pracownik firmy odpowiadającej za wywóz śmieci, który wraz z grupą znajomych zaczyna dokonywać skoków na gangsterskie kryjówki. Początkowo motywowany potrzebą łatwego zarobku i chęcią zapewnienia rodzinie lepszego życia, szybko wikła się w coraz bardziej ryzykowne napady. Z czasem jego działalność przyciąga uwagę nie tylko FBI, lecz także groźnych przeciwników ze świata przestępczego. Nietrudno się domyślić, że w serialu, w którym każdy nosi w sobie nieprzetrawiony żal, prowadzący do coraz gorszych decyzji, wreszcie coś musi pójść nie tak.

Grupa zadaniowa - opinia o serialu HBO

Serial stopniowo zaostrza kontrast między dwoma bohaterami - obaj są ojcami, obaj próbują ocalić rodziny, obaj wchodzą w układy i podejmują decyzje, które niosą za sobą nieraz nieodwracalne konsekwencje. „Task” - bo tak brzmi oryginalny tytuł produkcji - nie jest jednak typowym kryminałem, w którym zastanawiamy się, kto jest winny. W tym wypadku napięcie jest budowane wokół moralnych wyborów, niejednoznacznych czynów, walki o swoje oraz cienkiej granicy, jaka dzieli ofiarę od oprawcy.

Produkcja jest zatem zupełnie innym rodzajem kryminału niż wspomniana „Mare z Easttown”. Mniej tu tajemnicy, za to więcej intensywności i napięcia. Konstrukcja fabularna nie wymaga tego poziomu precyzji - kilka zwrotów akcji wydaje się raczej podporządkowanych dramaturgii niż naturalnemu rozwojowi fabuły i bohaterów. A jednak wciąż mamy do czynienia z dramatem najwyższej próby. Z produkcją szczycącą się głęboko zarysowanymi kluczowymi postaciami (okej, dalszy plan wypada tu niestety znacznie słabiej), poświęconymi im wiarygodnymi i bogatymi w detale wątkami głównymi, podwalinami fabularnymi, które utrzymują zainteresowanie widza od pierwszej godziny aż do samego końca.

„Grupa zadaniowa” to - między innymi - historia o ludziach, którzy pozwalają emocjom przejąć kontrolę, stłumić racjonalne (przynajmniej w teorii) podejście i instynkt samozachowawczy. Brak tajemnicy do rozwikłania, klasycznego motywu „kto to zrobił”, na pewno redukuje stopień ekscytacji, ale rzemieślnicza sprawność, kreacje kluczowych postaci, sposób portretowania rodzinnej Filadelfii przez Ingelsby’ego oraz fascynacja tematem grzechów przekazywanych z pokolenia na pokolenie sprawia, że raz jeszcze oglądamy jego dzieło siedząc na krawędzi fotela. To naprawdę znakomicie poprowadzona gra w kotka i myszkę, w której zamiast jednostkowego studium otrzymujemy raczej studium zespołu (sam tytuł odnosi się zresztą do „grupy”). A jeśli obawiacie się charakterologicznych klisz - bez obaw, aktorzy nadają swoim bohaterom dodatkowych warstw i wiarygodności. 

„Grupa zadaniowa” bywa naprawdę ciężka i mroczna.

To jakościowa, solidna, pozbawiona większych potknięć rzecz, która potrafi zaabsorbować uwagę i wywołać dyskomfort. Snując równolegle dwie opowieści o ciężarze ojcostwa i desperackiej potrzebie odciążenie kolejnego pokolenia (nawet jeśli będzie to wymagało sięgnięcia po środki ostateczne), nie szczędzi bolesnych emocji. I o to chodzi. HBO ma kolejny hit.

Serial obejrzysz tutaj:
HBO Max
GRUPA ZADANIOWA
HBO Max
Grupa zadaniowa - obsada

  • Mark Ruffalo jako Tom Brandis
  • Tom Pelphrey jako Robbie Prendergrast
  • Emilia Jones jako Maeve
  • Fabien Frankel jako Anthony
  • Thuso Mbedu jako Aleah
  • Raúl Castillo jako Cliff
  • Alison Oliver jako Lizzie
  • Owen Teague jako Peaches
  • Silvia Dionicio jako Emily
  • Martha Plimpton jako Kathleen McGinty
  • Jamie McShane jako Perry
  • Sam Keeley jako Jayson
Michał Jarecki
08.09.2025 15:45
