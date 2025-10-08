Jeden odcinek zmienił wszystko. Widzowie HBO mówią: lepszego serialu nie ma

Ładowanie...

"Grupa zadaniowa" to nowy wybuchowy serial kryminalny od HBO Max. Skupia się on na losach agenta FBI, który staje na czele specjalnej grupy zadaniowej. Jej celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów. Nie jest to na pewno łatwe. Sprawa coraz bardziej się komplikuje, przykuwając widzów przed ekrany. Może i do produkcji przyciągnęło ich gwiazdorskie nazwisko w obsadzie - w główną rolę wciela się Mark Ruffalo - ale uwagę utrzymuje bez wątpienia wciągająca fabuła.



Najpierw oczywiście "Grupą zadaniową" zachwycili się krytycy. 95 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie mogło się przecież wziąć znikąd. Tym bardziej że użytkownicy HBO Max przyjęli serial kryminalny równie entuzjastycznie. Od samego jego premiery 8 września z niecierpliwością wyczekują kolejnych odcinków. W międzyczasie zachwycają się produkcją w mediach społecznościowych.

Grupa zadaniowa - opinie o serialu kryminalnym HBO Max

Ba! Z każdym kolejnym odcinkiem na HBO Max w sieci można się natknąć na coraz więcej pozytywnych opinii od widzów na temat "Grupy zadaniowej". Apetyt ewidentnie więc rośnie w miarę jedzenia. I już teraz osiągnął niebotyczne rozmiary. Po ostatnim dotychczas wyemitowanym epizodzie użytkownicy platformy piszą, że to "najlepszy aktualnie serial".

Opuśćcie ręce, "Grupa zadaniowa" to obecnie najlepszy serial w telewizji. Dzisiejszy odcinek jest niesamowity



Oglądam "Grupę zadaniową" na HBO i jest to najlepszy serial, jaki widziałem w ciągu ostatnich 20 lat



Myślę, że "Grupa zadaniowa" to najlepszy serial wszech czasów. HBO, moje serce wciąż szaleje przez ostatni odcinek



- czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli już teraz "Grupa zadaniowa" jest tak dobra, to co będzie dalej? Zostały jeszcze dwa odcinki, które będą debiutować na HBO Max w nadchodzące poniedziałki. Musimy więc trzymać kciuki, żeby twórcy utrzymali tak wysoki poziom. Bo podwyższyć go chyba się już nie da, prawda?



Rafał Christ 08.10.2025 16:32

