REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Jeden odcinek zmienił wszystko. Widzowie HBO mówią: lepszego serialu nie ma

Nowy serial kryminalny zadebiutował na HBO Max 8 września. Już wtedy wzbudził zainteresowanie użytkowników platformy, ale nikt nie spodziewał się, że z każdym odcinkiem "Grupa zadaniowa" będzie stawać się coraz lepsza. Po ostatnim wyemitowanym epizodzie widzowie nie mają złudzeń: produkcja jest bezkonkurencyjna.

Rafał Christ
grupa zadaniowa serial kryminalny hbo max co obejrzeć
REKLAMA

"Grupa zadaniowa" to nowy wybuchowy serial kryminalny od HBO Max. Skupia się on na losach agenta FBI, który staje na czele specjalnej grupy zadaniowej. Jej celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów. Nie jest to na pewno łatwe. Sprawa coraz bardziej się komplikuje, przykuwając widzów przed ekrany. Może i do produkcji przyciągnęło ich gwiazdorskie nazwisko w obsadzie - w główną rolę wciela się Mark Ruffalo - ale uwagę utrzymuje bez wątpienia wciągająca fabuła.

Najpierw oczywiście "Grupą zadaniową" zachwycili się krytycy. 95 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie mogło się przecież wziąć znikąd. Tym bardziej że użytkownicy HBO Max przyjęli serial kryminalny równie entuzjastycznie. Od samego jego premiery 8 września z niecierpliwością wyczekują kolejnych odcinków. W międzyczasie zachwycają się produkcją w mediach społecznościowych.

"GRUPĘ ZADANIOWĄ" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
GRUPA ZADANIOWA
HBO Max
REKLAMA

Grupa zadaniowa - opinie o serialu kryminalnym HBO Max

Ba! Z każdym kolejnym odcinkiem na HBO Max w sieci można się natknąć na coraz więcej pozytywnych opinii od widzów na temat "Grupy zadaniowej". Apetyt ewidentnie więc rośnie w miarę jedzenia. I już teraz osiągnął niebotyczne rozmiary. Po ostatnim dotychczas wyemitowanym epizodzie użytkownicy platformy piszą, że to "najlepszy aktualnie serial".

Opuśćcie ręce, "Grupa zadaniowa" to obecnie najlepszy serial w telewizji. Dzisiejszy odcinek jest niesamowity

Oglądam "Grupę zadaniową" na HBO i jest to najlepszy serial, jaki widziałem w ciągu ostatnich 20 lat

Myślę, że "Grupa zadaniowa" to najlepszy serial wszech czasów. HBO, moje serce wciąż szaleje przez ostatni odcinek

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli już teraz "Grupa zadaniowa" jest tak dobra, to co będzie dalej? Zostały jeszcze dwa odcinki, które będą debiutować na HBO Max w nadchodzące poniedziałki. Musimy więc trzymać kciuki, żeby twórcy utrzymali tak wysoki poziom. Bo podwyższyć go chyba się już nie da, prawda?

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Rafał Christ
08.10.2025 16:32
Tagi: Co obejrzeć?HBO MaxSeriale kryminalne
Najnowsze
15:37
Stephen King obejrzał już To: Witajcie w Derry. "Przerażające"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:37:23+02:00
14:32
Mówią, że jest lepszy niż Gra o tron. Serial Prime Video wraca z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-10-08T14:32:14+02:00
12:37
Streamerka Fandy urodziła na żywo. Chcę wylogować się z tego świata
Aktualizacja: 2025-10-08T12:37:20+02:00
11:38
Oceniamy polski Prześwit. Film kupił mnie klimatem
Aktualizacja: 2025-10-08T11:38:10+02:00
10:51
Ostatni sezon Stranger Things będzie 10 razy droższy. Kwota zrzuca z krzesła
Aktualizacja: 2025-10-08T10:51:01+02:00
9:16
Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery
Aktualizacja: 2025-10-08T09:16:17+02:00
8:59
Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić
Aktualizacja: 2025-10-08T08:59:30+02:00
7:51
Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina
Aktualizacja: 2025-10-08T07:51:09+02:00
18:37
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
Aktualizacja: 2025-10-07T18:37:19+02:00
17:40
Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?
Aktualizacja: 2025-10-07T17:40:33+02:00
17:01
Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-07T17:01:00+02:00
16:08
Widzowie Netfliksa pokochali nowy wyciskacz łez. Numer 1 w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:08:10+02:00
15:38
Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-07T15:38:00+02:00
14:46
Twórcy "Potworów" Netfliksa bronią się przed potężną krytyką
Aktualizacja: 2025-10-07T14:46:50+02:00
13:42
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:42:31+02:00
11:57
Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
Aktualizacja: 2025-10-07T11:57:26+02:00
11:20
Daniel Magical zbanowany na Kicku. Dobra decyzja
Aktualizacja: 2025-10-07T11:20:51+02:00
9:55
Jakość tego serialu zaskoczyła widzów Netfliksa. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-07T09:55:52+02:00
9:25
Filmy Kubricka wracają do kin. W tym najlepsze sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-07T09:25:38+02:00
19:44
O tym filmie mówili wszyscy. W końcu pokaże go TV
Aktualizacja: 2025-10-06T19:44:13+02:00
16:01
Czy Aniołowie są wśród nas to film na faktach? Widzowie Netfliksa go kochają
Aktualizacja: 2025-10-06T16:01:00+02:00
15:01
Spider-Man 4: ten wypadek to bzdura. Ojciec gwiazdora dementuje pogłoski
Aktualizacja: 2025-10-06T15:01:00+02:00
13:54
Ten horror to największa niespodzianka od Netfliksa. Użytkownicy pod wrażeniem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:54:20+02:00
12:32
Tego filmu w streamingu nie da się obejrzeć za jednym razem. Jest tak intensywny
Aktualizacja: 2025-10-06T12:32:21+02:00
11:35
To będzie bardzo mroczny polski horror. W tle: stare kaszubskie wierzenia
Aktualizacja: 2025-10-06T11:35:01+02:00
10:39
Oglądanie nowego thrillera Netfliksa to akt odwagi. Widzowie się o niego kłócą
Aktualizacja: 2025-10-06T10:39:01+02:00
9:32
Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę
Aktualizacja: 2025-10-06T09:32:53+02:00
9:23
Trwają zdjęcia do filmu Szwagier. To będzie bardzo nietypowa polska produkcja
Aktualizacja: 2025-10-06T09:23:59+02:00
8:56
Nowy hit Netfliksa sprawia, że użytkownicy czują się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2025-10-06T08:56:16+02:00
8:30
Zaginiony autokar - recenzja filmu. Wielki powrót Matthew McConaugheya
Aktualizacja: 2025-10-06T08:30:57+02:00
17:13
Najlepsze filmy 2025 roku. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-10-05T17:13:00+02:00
14:14
Obserwujemy właśnie narodziny wielkiej gwiazdy. Kim jest Chase Infiniti?
Aktualizacja: 2025-10-05T14:14:00+02:00
12:12
Szybcy i wściekli - kolejność oglądania. Co z tym Tokyo Drift?
Aktualizacja: 2025-10-05T12:12:00+02:00
11:20
Zaskoczenie roku? Ten horror. Miałam gęsią skórkę
Aktualizacja: 2025-10-05T11:20:00+02:00
10:17
Na Disney+ wleciał najbardziej WTF dreszczowiec tego roku. Widzowie nie mogą się pozbierać
Aktualizacja: 2025-10-05T10:17:00+02:00
9:15
Wstrząsający serial kryminalny bazuje na faktach. To była pierwsza taka sprawa w historii
Aktualizacja: 2025-10-05T09:15:00+02:00
8:02
Na Netfliksa zmierza serial, który obejrzycie choćby po trupach
Aktualizacja: 2025-10-05T08:02:00+02:00
6:43
Kiedy wraca Wspaniałe stulecie? To najważniejszy turecki serial
Aktualizacja: 2025-10-05T06:43:00+02:00
22:09
Randka w ciemno to współczesny relikt. A mogło się udać
Aktualizacja: 2025-10-04T22:09:21+02:00
17:05
Steve - recenzja. Mocne, społeczne kino Netfliksa z Cillianem Murphym
Aktualizacja: 2025-10-04T17:05:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA