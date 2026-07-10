HBO Max połączy 2 swoje seriale. Uwielbiany kryminał i popularny thriller

Seriale nie są już tylko jednorodnymi dziełami, skupiającymi się na "sztywnej" historii. Coraz częściej jest to fragment większego świata, uniwersum, czasem to, co obserwujemy w serialu, ma znaczenie w filmie - albo i na odwrót. HBO Max ma talent do mrocznych seriali, a dziś wiemy, że dwa z nich należą do tej samej "rodziny". O co chodzi?

Dwa hitowe seriale zrobią crossover. Mowa o dziełach z HBO Max

Julianne Nicholson to jedna z bardziej wyrazistych aktorek ostatnich lat. Ciężko tu mówić o wielkich czy przełomowych rolach, jednak jest jej coraz więcej - niedawno wystąpiła m.in. w "Dream Scenario", "Królowych podziemia", "Amatorze", była też jedną z czołowych postaci 2. sezonu serialu "Paradise". Rolą, która przyniosła jej do tej pory najwięcej splendoru, była Lori Ross - najlepsza przyjaciółka tytułowej głównej bohaterki serialu "Mare z Easttown". Nicholson zgarnęła nawet nagrodę Emmy, pokonując w swojej kategorii takie rywalki jak Jean Smart, Kathryn Hahn, czy Philippę Soo.

Teraz okazuje się, że Julianne Nicholson powtórzy tę rolę. Czy to oznacza, że "Mare z Easttown" dostanie kolejny sezon? Nic bardziej mylnego - jak poinformowało Variety, aktorka zagra Lori Ross w 2. sezonie "Grupy zadaniowej", innego dostępnego na HBO Max serialu, który zadebiutował w ubiegłym roku, kryminału, w którym główny bohater, grany przez Marka Ruffalo, staje na czele specjalnego oddziału, mającego za zadanie powstrzymać serię brutalnych napadów.

Ta informacja może zaskoczyć wielu, ale zarazem stanowi de facto oficjalne potwierdzenie - "Mare z Easttown" i "Grupa zadaniowa" rozgrywają się w tym samym świecie. Oczywiście, były pewne punkty styczne między tymi tytułami już wcześniej - fabuła obu ma miejsce na przedmieściach Filadelfii, a ponadto łączy je nazwisko twórcy - Brada Ingelsby'ego. Nigdy nie było jednak ostatecznego, oficjalnego sygnału, wprost potwierdzającego jeszcze większe związki. Rola Nicholson jest jednak właśnie elementem, który rozwiewa wątpliwości.

Na tym etapie nie jest jeszcze jasne, kim Lori Ross grana przez Julianne Nicholson będzie w fabule 2. sezonu "Grupy zadaniowej". Enigmatyczny opis kontynuacji serialu sugeruje, że główny bohater, Tom Brandis (Ruffalo) przejmie dowództwo nad nową grupą, jednak im głębiej sięga operacja, tym ciężej będzie zidentyfikować jej cel. Niewątpliwie otrzymamy gęstą, kryminalną historię, a obsada 2. sezonu robi ogromne wrażenie - zobaczymy w niej m.in. Mahershalę Aliego ("Green Book"), Harry'ego Mellinga ("Pillion"), czy Edgara Ramireza ("American Crime Story: Zabójstwo Versace").

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