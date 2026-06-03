Nowe Gwiezdne Wrota skasowane. Fani wygrażają Amazonowi

W poście opublikowanym na platformie X showrunner „Stargate SG-1” i „Stargate: Atlantis” - Joseph Mallozzi - potwierdził, że Amazon nie zamierza kontynuować prac nad nowym serialem w uniwersum „Gwiezdnych Wrót”. Choć nie mógł ujawnić wielu szczegółów, pokrótce opisał dwuletni wysiłek scenarzysty Martina Gero, który starał się stworzyć „nowy punkt wejścia” do uniwersum - taki, który byłby przystępny dla nowych widzów, a jednocześnie uszanował wszystko to, co powstało wcześniej (a zatem: co sam wcześniej napisał).

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Stargate: nowy serial jednak nie powstanie. Fani wściekli

Martin Gero przez dwa lata rozwijał nowy serial „Stargate”, tworząc produkcję, która stanowiła świeży punkt startowy dla nowych widzów, jednocześnie głęboko respektując dotychczasowy kanon. To miał być serial unikający pułapek wielu współczesnych remake’ów i rebootów, ponieważ w pełni wykorzystywał to, co było fundamentem jego poprzedników: akcję, przygodę, eksplorację, poczucie zachwytu, emocje, humor i motyw rodziny z wyboru. Właśnie dzięki tej kreatywnej wizji projekt otrzymał zielone światło w listopadzie 2025 r. Dziś możemy już oficjalnie powiedzieć, że ta wizja przestała istnieć. Nigdy nie będziemy mieli okazji przedstawić wam tego świata i tych bohaterów ani ponownie spotkać się z niektórymi znajomymi twarzami z przeszłości.

W odpowiedziach na komentarze Mallozzi przyznał również, że jest to szczególnie bolesna strata dla społeczności fanów. Jako że prawa do marki należą obecnie do Amazona, nie ma szans, by ten projekt został zaoferowany innej platformie streamingowej - nie możemy zatem liczyć na to, iż zrealizuje go konkurencja. Dodał też, że nie widzi opcji na to, by historia opracowana przez Gero ujrzała światło dzienne w jakiejkolwiek innej formie (np. filmu, powieści, komiksu czy gry wideo).



Według wcześniejszych doniesień, które rozwścieczyły fanów, kierownictwo Amazona obawiało się, że wizja Gero nie zainteresuje nikogo poza już istniejącą grupą oddanych wielbicieli franczyzy. Komentarze Mallozziego zdają się jednak temu przeczyć - wielokrotnie podkreślał, że projekt został pomyślany właśnie jako przystępny punkt wejścia dla nowych odbiorców.



Jeden z fanowskich profili w social mediach - prowadzony w formie parodii postaci z uniwersum - napisał, że jeśli studio wróci do „Gwiezdnych Wrót” z przesadnie podporządkowaną współczesnym trendom fabułą, uruchomi kanał na YouTubie lub podcast poświęcony przede wszystkim krytykowaniu nowej produkcji. Nie muszę chyba podkreślać, że fani zareagowali na tę postawę bardzo entuzjastycznie.

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Na razie nie wiadomo, czy Amazon planuje opracować alternatywną wizję rebootu „Gwiezdnych Wrót”, do której zaangażuje nowych twórców. Reakcje miłośników marki nie pozostawiają jednak wątpliwości: studio będzie mieć duży problem z odbudowaniem zaufania społeczności. Wielu internautów uznało anulowanie projektu za poważny błąd i ostrzegło, że ignorowanie dotychczasowych odbiorców może okazać się kosztowne:

Amazon zrobił Gwiezdnym Wrotom to samo, co Disney zrobił fanom Star Wars. Chcą odrzucić istniejące lore, żeby przyciągnąć nowych widzów. Ci menedżerowie nie rozumieją, że rozwija się markę, wychodząc od własnej społeczności. Zrażanie wieloletnich fanów jest niezwykle krótkowzroczne. To ogromny błąd.

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