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Apple zapowiada kontynuację najlepszego serialu science fiction. Ale emocje

Jeden z najlepszych - a zdaniem wielu: najlepszy - serial science fiction od Apple’a wraca z nową odsłoną. Fani zostali właśnie uraczeni ekscytującym zwiastunem, który tylko pogłębia niecierpliwe wyczekiwanie. 

Michał Jarecki
silos sezon 3
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„Silos” określany jest mianem jednego z najlepszych współczesnych seriali science fiction i niewątpliwie plasuje się w czołówce najwyżej ocenianych hitów Apple TV+. Już wkrótce produkcja powróci z 3. sezonem, nic zatem dziwnego, że studio intensyfikuje działania promocyjne.

Przypomnę: akcja serialu rozgrywa się w przyszłości, w której powierzchnia Ziemi stała się toksyczna, a ludzkość została zmuszona do życia w olbrzymich schronach: tytułowych silosach. Fabuła koncentruje się m.in. na Juliette (Rebecca Ferguson) - inżynierce, która zostaje szeryfem i jako pierwsza mieszkanka Silosu 18 rzeczywiście opuszcza bezpieczne schronienie. W finale 2. serii wraca do domu, ale wpada w środek pożaru. 

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Silos, sezon 3. - zwiastun. Kiedy premiera?

Pełny zwiastun 3. sezonu pokazuje dalsze losy bohaterki. Przed powrotem Juliette zapewniła sobie specjalny kombinezon, który powinien ochronić ją przed płomieniami. Wygląda jednak na to, że teraz bohaterka zmaga się z amnezją.

Co ciekawe, w materiale źródłowym - czyli oryginalnych powieściach Hugh Howeya - Juliette nie cierpli na utratę pamięci. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że showrunner Graham Yost i jego zespół wydobędą z tego dopisanego wątku coś interesującego, zamiast traktować amnezję jedynie jako tymczasowe, wygodne fabularnie rozwiązanie służące przygotowaniu gruntu pod 4. i zarazem finałowy sezon.

3. odsłona będzie oparta przede wszystkim na książce „Shift”, 2. części serii Howeya. Akcja tej powieści rozgrywa się setki lat przed wydarzeniami znanymi z pozostałych dwóch tomów i wyjaśnia, w jaki sposób świat znalazł się w obecnym stanie. Krótką zapowiedź tej historii otrzymaliśmy już pod koniec 2. sezonu, gdy poznaliśmy dziennikarkę Helen Drew oraz kongresmena Daniela Keene’a. Pierwszy teaser 3. sezonu skupiał się głównie właśnie na tej przeszłej linii czasowej. Pojawia się ona również pod koniec nowego zwiastuna, jednak tym razem większość uwagi poświęcono właśnie Juliette oraz pozostałym dobrze znanym bohaterom.

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Silos 3 - obsada

W przedostatniej odsłonie powrócą m.in. Steve Zahn, Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite i Clare Perkins. Wśród nowych członków obsady znaleźli się natomiast Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Reed Birney, Matt Craven i Colin Hanks. Nie wiemy, co z postacią Tima Robbinsa, którego szanse na przeżycie pożaru zdają się raczej niewielkie.

Silos: 3. sezon zadebiutuje w Apple TV+ już 3 lipca.

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Michał Jarecki
03.06.2026 09:21
Tagi: AppleApple TVSilos
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