Co jest za drzwiami? Stamtąd coraz bliżej finału

"Stamtąd" ma to do siebie, że niezależnie od sezonu, lubi kończyć swoje epizody mocnymi twistami. Nie inaczej jest w przypadku 6. odcinka 4. sezonu serialu.

Adam Kudyba
stamtad drzwi jade boyd
Najnowszy epizod "Stamtąd" oparł się zwłaszcza na kilku postaciach. Wśród nich najwięcej uwagi zebrała Donna, która po nerwowej rozmowie z Boydem i Tabithą doznała zawału serca. Na szczęście, dzięki determinacji Boyda, udało się ją uratować. Główny bohater musi też "mierzyć się" z Jade'em, próbującym go przekonać do słuszności swojej teorii, w związku z którą trzeba znaleźć w tunelach kości dzieci, których prawdopodobnie chronią potwory, by utrzymać stabilność miasteczka.

Teoria Jade'a się sprawdziła. O co chodzi z drzwiami?

Przez niemałą część odcinka Boyd i Jade konfrontują się ze swoimi przemyśleniami w związku z tripem Jade'a, który dostarczył ważne informacje. Drugi z wymienionych wpada na pomysł zejścia do tuneli, co pierwszy uważa za samobójstwo. Jade, dla potwierdzenia swojej teorii, prosi Boyda o pójście w miejsce, w którym, zgodnie z jego wizją, powinny być drzwi - do piwnicy domu kolonialnego. Początkowo ich nie ma, jednak pod koniec odcinka bohater grany przez Harolda Perrineau zrezygnowany postanawia rozbić ścianę, za którą faktycznie znajdują się drzwi.

Co to oznacza? Biorąc pod uwagę ostatnie sceny odcinka, zdaje się, że Boyd uwierzył Jade'owi i planuje zorganizować wyprawę do tunelu. W wizji, której doświadczył Jade, drzwi prowadziły do tunelu, w którym potwory śpią w ciągu dnia. Gdy tam się znalazł, trafił do grobowca wraz z jednym z martwych dzieci mówiących "anghkooey". Zdaniem bohatera, to oznacza, że kości dzieci znajdują się w jaskiniach, a zabranie ich jest ruchem, który osłabi siłę miasteczka i tym samym przybliży ich do powrotu do domu. Zejście do tuneli musi być przemyślane - to teren potworów, wręcz ich kryjówka. Wyprawa tam jest śmiertelnie niebezpieczna, a dodatkowo, niepokojącym elementem jest to, że tak naprawdę drzwi do jaskiń potworów są bezpośrednio połączone z domem kolonijnym.

Sytuacja z drzwiami to czytelny sygnał, potwierdzający, że wizja Jade'a, nawet mimo swojego "narkotycznego rodowodu", przedstawiała coś prawdziwego. Jade może mieć rację co do kości dzieci i ich roli w powstaniu w ten sposób złej siły miasteczka. To w zasadzie pierwszy od dawna pozytywny trop, za którym bohaterowie powinni pójść, by przybliżyć się do ucieczki. Biorąc pod uwagę złe rzeczy, które się wydarzyły bardzo niedawno temu (nowe potwory, uświadomienie sobie, że osobiste lęki są wykorzystywane przez miasteczko, Donna blisko śmierci), taki impuls może być bardzo potrzebny. A czy naprawdę przybliży mieszkańców do szczęśliwego zaskoczenia, czy znów da im złudną nadzieję - dowiemy się wkrótce.

02.06.2026 17:19
Tagi: HBO MaxStamtąd
