Hail Mary to potwór. Ujawniono czas trwania nowego science fiction

Ze wszystkich produkcji science fiction, które w tym roku trafią do kin, szczególnym zainteresowaniem cieszy się "Projekt Hail Mary", stanowiący adaptację powieści Andy'ego Weira. Głównym bohaterem filmu jest Ryland Grace (Ryan Gosling), nauczyciel biologii, który budzi się na pokładzie statku kosmicznego, znajdującego się daleko od Ziemi. Choć nie pamięta okoliczności, w których się tam znalazł, z czasem okazuje się, że jest członkiem ważnej misji, której stawką jest przyszłość i przetrwanie planety. W trakcie podróży nawiązuje znajomość z tajemniczą, pozaziemską istotą.

Znamy czas trwania Projektu Hail Mary. Długa randka z Goslingiem

"Projekt Hail Mary" to nie pierwsza adaptacja twórczości Andy'ego Weira - wcześniej jego "Marsjanina" na wielki ekran przeniósł Ridley Scott. W najnowszym przypadku biorą się za niego Phil Lord i Christopher Miller, duet reżyserów, który wspólnie wyreżyserował m.in. "Klopsiki i inne zjawiska pogodowe", "Lego: Przygoda", "21 Jump Street". Jednym z najciekawszych nazwisk w ekipie jest Greig Fraser ("Diuna: Część druga", "Batman") - znakomity operator, którego efekty widać już w imponujących zwiastunach filmu. Jedno z najczęściej stawianych pytań w ostatnich tygodniach brzmiało: ile spędzimy w kinie na "Projekcie Hail Mary"?

Pytania były tym bardziej zasadne, że w sieci pojawiały się różne wersje dotyczącego tego, ile naprawdę trwa produkcja Lorda i Millera. Twórcy w zeszłym roku testowali trzygodzinną wersję, potem była mowa o 160 minutach metrażu. Wszystko wskazuje na to, że to koniec spekulacji - British Board of Film Classification oficjalnie potwierdziło, że czas trwania "Projektu Hail Mary" to 2 godziny 36 minut. Potrwa zatem kwadrans dłużej niż "Marsjanin" oraz 13 minut krócej niż "Interstellar", do którego często jest porównywany.

To, rzecz jasna, oznacza, że warto się przygotować na dłuższą posiadówkę na sali kinowej. Metraż jednak daje nam również zupełnie inny sygnał. Oczywiście, długość filmu nie zawsze równa się jego jakości, ale skoro tyle czasu spędzimy w świecie przedstawionym, możemy podejrzewać, że twórcom uda się przedstawić złożoność materiału źródłowego. Oczekiwania są wysokie - ci, którzy mieli szansę uczestniczyć w pokazach próbnych, sugerowali, że "Projekt Hail Mary" ma zadatki na arcydzieło, które może zamieszać na przyszłorocznych Oscarach. Czy tak się stanie? Czas pokaże.

Projekt Hail Mary - obsada filmu

Ryan Gosling jako Ryland Grace

jako Ryland Grace Sandra Huller jako Eva Stratt, dowódczyni projektu

jako Eva Stratt, dowódczyni projektu Lionel Boyce jako Steve Hatch

jako Steve Hatch Ken Leung jako Yalo Li-Jie, członek załogi Hail Mary

jako Yalo Li-Jie, członek załogi Hail Mary Milana Vayntrub jako Olesya Ilyukhina, członkini załogi Hail Mary

"Projekt Hail Mary" w kinach od 20 marca.

Adam Kudyba 18.02.2026 10:11

