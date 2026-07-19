Halftime Show na mundialu po raz pierwszy w historii. O której włączyć TV?

Już dziś, 19 lipca, Hiszpania i Argentyna zawalczą o tytuł mistrza świata w piłce nożnej. W tym roku finał mistrzostw świata będzie wyjątkowy - po raz pierwszy w historii widzowie będą mogli obejrzeć Halftime Show. Wydarzenie to do tej pory odbywało się podczas Super Bowl, finałowego meczu futbolu amerykańskiego ligi NFL, i miało ono formę pokazu, który można było zobaczyć w przerwie rozgrywki.

Mundial odbywa się w tym roku w Ameryce, a zatem pomysł na urozmaicenie finałowego meczu w postaci Halftime Show nie wydaje się być niczym dziwnym. To okazja, by na wielkim wydarzeniu zobaczyć występy światowych gwiazd. Kto wystąpi już dziś wieczorem i o której włączyć telewizor, aby obejrzeć Halftime Show?

Halftime Show na mundialu - kto wystąpi? O której godzinie obejrzeć?

Dziś, 19 lipca, o godzinie 21:00 czasu polskiego na MetLife Stadium w Nowym Jorku odbędzie się finałowy mecz mistrzostw świata w piłce nożnej, podczas którego o tytuł mistrza rywalizować ze sobą będą Hiszpania i Argentyna.

Podczas Halftime Show, który odbędzie się w przerwie meczu, wystąpią: Madonna, Shakira, zespół BTS i Justin Bieber, a także Burna Boy, wenezuelski dyrygent Gustavo Dudamel, nowojorski dziecięcy PS22 Chorus oraz zespół Coldplay. Nie zabraknie również postaci z "Ulicy Sezamkowej" i Muppetów. Shakira i Burna Boy wspólnie wykonają oficjalną piosenkę mistrzostw świata 2026, czyli "Dai Dai".

Haltfime Show rozpocznie się kilka minut po zakończeniu pierwszej połowy meczu, czyli około godziny 21:45. Jeśli widzowie nie chcą oglądać meczu i zamierzają obejrzeć tylko występy gwiazd, to właśnie o tej godzinie warto włączyć telewizor. Mimo że kwadrans przed 22:00 piłkarze mogą jeszcze rozgrywać spotkanie w doliczonym czasie, warto mieć ten kilkuminutowy zapas. Część artystyczna będzie trwała 11 minut i 30 sekund, a cała przerwa ma trwać dokładnie 18 minut i 30 sekund, czyli prawie 4 minuty więcej niż regulaminowe 15 minut.

Gwiazdy wystąpią na stadionie również przed meczem podczas oficjalnej ceremonii zamknięcia mistrzostw świata. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć występy takich gwiazd jak: Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger i Jennifer Hudson. Gośćmi specjalnymi będą natomiast Tom Cruise i IShowSpeed.

Finałowy mecz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 Hiszpanii i Argentyny odbędzie się 19 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisję można śledzić w TVP1, TVP Sport i na stronie tvpsport.pl.

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