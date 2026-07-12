Linie lotnicze zmieniły logo po przegranej Norwegii. Zakład to zakład
Anglia wyeliminowała Norwegię w ćwierćfinale mistrzostw świata. Po zwycięstwie angielskiej drużyny linie lotnicze Norwegian dotrzymały obietnicy w ramach zakładu z liniami British Airways i zmieniły logo w mediach społecznościowych.
W minioną sobotę Norwegia zmierzyła się z Anglią w ćwierćfinale mistrzostw świata w piłce nożnej. Norwegowie pokazali ducha walki, jednak ostatecznie Anglicy okazali się być lepsi. Po bramce Andreasa Schjelderupa w 36 minucie, Jude Bellingham przystąpił do ataku. Strzelił dla swojej drużyny 2 gole, zapewniając jej zwycięstwo 2:1.
Ostatni gwizdek oznaczał, że: Wikingowie żegnają się z turniejem, Anglia zmierzy się w półfinale z Argentyną, a norweskie linie lotnicze będą musiały wykonać zakład i zmienić logo w mediach społecznościowych. Przed meczem Norwegian założył się bowiem z British Airways, że jeśli Norwegia wygra, to brytyjskie linie zmienią logo, a jeśli to Anglia odniesie zwycięstwo, to norweskie linie podmienią zdjęcie profilowe.
Norwegian zmienił logo na British Airways po przegranym meczu Norwegii z Anglią
Po przegranej Norwegii linie lotnicze Norwegian musiały zatem zmienić logo w swoim mediach społecznościowych, i tak też się stało. Wszystko przebiegło w przyjacielskiej atmosferze, przez co zakład stał się hitem w sieci. "Chociaż dla nas turniej się już zakończył, ten przyjacielski zakład na zawsze pozostanie w naszych sercach. Życzymy Anglii i British Airways wszystkiego najlepszego w półfinale i szczerze mamy nadzieję, że uda Wam się przywieźć piłkę nożną do domu!" - czytamy w opisie wpisu. "Uwielbiamy ten nowy wygląd" - odpowiedziały w komentarzu British Airways.
Nie była to jednak jedyna odpowiedź brytyjskich linii. W osobnym wpisie pogratulowały one Anglii zwycięstwa i złożyły kondolencje drużynie Norwegii. "Rywale przez 90 minut, przyjaciele na zawsze. Odrobina rywalizacji sprawia, że jest ciekawie, dzięki za wyzwanie Norwegian! Gratulacje dla reprezentacji Anglii za awans do półfinału Mistrzostw Świata!" - głosi opis.
Norwegian w komentarzu do wpisu podziękował za świetny mecz i za to, że brytyjskie linie przyjęły zakład. Wyraził również nadzieję, że ta przyjaźń będzie rosła, czego dowodem są promocyjne ceny na bilety na wszystkie kierunku norwesko-angielskie.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.