Linie lotnicze zmieniły logo po przegranej Norwegii. Zakład to zakład

W minioną sobotę Norwegia zmierzyła się z Anglią w ćwierćfinale mistrzostw świata w piłce nożnej. Norwegowie pokazali ducha walki, jednak ostatecznie Anglicy okazali się być lepsi. Po bramce Andreasa Schjelderupa w 36 minucie, Jude Bellingham przystąpił do ataku. Strzelił dla swojej drużyny 2 gole, zapewniając jej zwycięstwo 2:1.

Ostatni gwizdek oznaczał, że: Wikingowie żegnają się z turniejem, Anglia zmierzy się w półfinale z Argentyną, a norweskie linie lotnicze będą musiały wykonać zakład i zmienić logo w mediach społecznościowych. Przed meczem Norwegian założył się bowiem z British Airways, że jeśli Norwegia wygra, to brytyjskie linie zmienią logo, a jeśli to Anglia odniesie zwycięstwo, to norweskie linie podmienią zdjęcie profilowe.

Norwegian zmienił logo na British Airways po przegranym meczu Norwegii z Anglią

Po przegranej Norwegii linie lotnicze Norwegian musiały zatem zmienić logo w swoim mediach społecznościowych, i tak też się stało. Wszystko przebiegło w przyjacielskiej atmosferze, przez co zakład stał się hitem w sieci. "Chociaż dla nas turniej się już zakończył, ten przyjacielski zakład na zawsze pozostanie w naszych sercach. Życzymy Anglii i British Airways wszystkiego najlepszego w półfinale i szczerze mamy nadzieję, że uda Wam się przywieźć piłkę nożną do domu!" - czytamy w opisie wpisu. "Uwielbiamy ten nowy wygląd" - odpowiedziały w komentarzu British Airways.

Nie była to jednak jedyna odpowiedź brytyjskich linii. W osobnym wpisie pogratulowały one Anglii zwycięstwa i złożyły kondolencje drużynie Norwegii. "Rywale przez 90 minut, przyjaciele na zawsze. Odrobina rywalizacji sprawia, że ​​jest ciekawie, dzięki za wyzwanie Norwegian! Gratulacje dla reprezentacji Anglii za awans do półfinału Mistrzostw Świata!" - głosi opis.

Norwegian w komentarzu do wpisu podziękował za świetny mecz i za to, że brytyjskie linie przyjęły zakład. Wyraził również nadzieję, że ta przyjaźń będzie rosła, czego dowodem są promocyjne ceny na bilety na wszystkie kierunku norwesko-angielskie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...