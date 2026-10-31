Co robić w Halloween? Najlepsze wydarzenia w polskich miastach
Halloween, choć nie jest w polskim kalendarzu formalnie zapisanym świętem, często kojarzy się z różnymi formami spędzania czasu wolnego - głównie rozrywkowymi. W związku z tym sprawdzamy, jakie wydarzenia są planowane w Polsce w nadchodzący, halloweenowy weekend.
Halloween wielu dziś kojarzy się już raczej przede wszystkim z dzieciakami przebranymi w kostiumy i chodzącymi po domach z prośbami o słodycze. Kinomani jednak traktują to święto nieco inaczej - dla nich to zwykle okazja, by w domu lub czterech ścianach kinowej sali móc obejrzeć sobie ulubione horrory lub nadrobić te, których się nie widziało. Przedstawiamy przegląd odbywających się w największych miastach w Polsce wydarzeń - nie tylko filmowych - na które warto zwrócić uwagę.
Maratony filmowe - Multikino
Multikino w tym sezonie halloweenowym postanowiło całkiem nieźle zaszaleć - oczywiście w kontekście maratonu horrorów, zaplanowanego na noc z 30 na 31 października. Niezależnie od miasta, w którym znajduje się Multikino, wspomniana sieć zaplanowała emisję dwóch zestawów, filmowych "czteropaków", z których potencjalni widzowie mogą wybrać jeden i spędzić na nim długie godziny:
- Zestaw "Halloween 1" - "Inna mamusia", "Obsesja", "Czarny telefon", "Czarny telefon 2"
- Zestaw "Halloween 2" - "Clayface", "Wiedźmia matka", "Wyspa pająków", "Inni"
Bilety i dokładne godziny rozpoczęcia maratonu można znaleźć tutaj.
Maratony filmowe - Helios
Helios z kolei wychodzi ze swoją ofertą nieco szerzej - maratony horrorów w ramach tej sieci kin odbędą się nie w jednym, a w dwóch dniach - zarówno 30, jak i 31 października. Oferta na obydwa dni jest jednakowa i również składa się z dwóch zestawów tych samych czterech filmów. Co będzie można obejrzeć na Halloween w Heliosie?
- Zestaw 1 - "Clayface", "Opi", "Dziedzictwo krwi", "The Mortuary Assistant"
- Zestaw 2 - "Inna mamusia", "Obsesja", "Czarny telefon", "Czarny telefon 2"
Bilety i dokładne godziny rozpoczęcia maratonu można znaleźć na stronie Nocnych Maratonów Filmowych sieci kin Helios, a dokładne informacje - po wybraniu miasta.
Maratony filmowe - Cinema City
Jeszcze dalej poszło Cinema City - choć podobnie jak poprzednik, "rozbija" maratony na dwa dni (30 i 31 października), łącznie ma do zaoferowania aż cztery zestawy horrorów, możliwe do obejrzenia. Oto, jak prezentują się repertuary każdego z wymienionych:
30 października:
- Zestaw 1 - "Inni", "Opi", "Martwe zło 2", "Wyspa pająków"
- Zestaw 2 - "Inna mamusia", "Obsesja", "Czarny telefon", "Czarny telefon 2"
31 października:
- Zestaw 3 - "Clayface", "Lśnienie", "Koszmar z ulicy Wiązów"
- Zestaw 4 - "Witajcie w Hope", "Eliminacja", "Strzeż się"
Bilety i dokładne godziny rozpoczęcia maratonu można znaleźć tutaj.
Warszawa - wydarzenia w Halloween
- 31 października od 20:00 - Halloween 2026 by Voodoo Club - impreza taneczno-muzyczna z brzmieniami z szeroko pojętego nurtu Alternative & Dark Independent/Goth
- 31 października - Halloween w Kino Amondo - pokazy filmów "Zagubiona autostrada" (21:30) i "Teksańska masakra piłą mechaniczną" (22:45)
- do 1 listopada - Halloween Festival - wystawa zawierająca tematyczne figury, scenografie i instalacje świetlne
Wrocław - wydarzenia w Halloween
- 31 października (18:00) - pokaz filmu "Co się zdarzyło Baby Jane?" w Kinie Nowe Horyzonty
- 31 października (19:00-21:00) - halloweenowe zwiedzanie Hydropolis po zmroku, atrakcja dla całych rodzin
- 31 października (21:00-2:00) - halloweenowe silent disco w Pedecie w Renomie
Poznań - wydarzenia w Halloween
- 30 i 31 października - Kino Teatr Apollo - pokazy filmowe z cyklu Kultowe Horrory: "Martwe zło 2" (30 października o 21:00 i 31 października o 18:00), "Dom na przeklętym wzgórzu (31 października o 20:45), "Kupiłem motocykl, który jest wampirem" (31 października o 22:30)
- 30 października (18:30) - Noc Upiorów - odbywająca się w Lesie Golęcińskim gra terenowa, podczas której uczestnicy w kilkuosobowych grupach przemieszczają się po zmroku po leśnej, przerażającej ścieżce
- 31 października (14:00-22:00) - Halloween w Schronie - schron przy ul. Kościelnej 50 w Poznaniu zamienia się w miejsce pełne grozy, ruchomych potworów, strasznych gadżetów, wystaw i labiryntu
Kraków - wydarzenia w Halloween
- 30 października (18:30) - Halloweenowe malowanie przy winie - odbywające się w Cechu Rzemiosł Spożywczych spotkanie łączące malowanie, wino i dobrą atmosferę (podczas około 2-godzinnego wydarzenia powstaje własny obraz, który po zakończeniu można zabrać do domu)
- 31 października (18:00) - HALLOWEEN - Muzyka z horrorów: Koncert przy świecach - koncert zawierający motywy z najbardziej ikonicznych produkcji z kina grozy, np. "Rodzina Addamsów", "Wednesday", "Sok z żuka", "Drakula", "Szczęki"
- 31 października (21:00) - odbywająca się w RIN music club, K-POP PARTY: klubowa impreza wypełniona elektryzującymi występami, hitami muzyki K-POP
Łódź - wydarzenia w Halloween
- do 31 października - miasteczko grozy, Straszny Cyrk - instalacja położona przy Manufakturze
- 31 października (17:00, pasaż Schillera) - Halloweenowa Parada, której towarzyszyć będą muzyka, dekoracje oraz specjalnie przygotowane halloweenowe pojazdy
- 31 października (18:30) - Noc Upiorów - odbywająca się w Lesie Łagiewnickim gra terenowa, podczas której uczestnicy w kilkuosobowych grupach przemieszczają się po zmroku po leśnej, przerażającej ścieżce
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W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.