Co robić w Halloween? Najlepsze wydarzenia w polskich miastach

Halloween wielu dziś kojarzy się już raczej przede wszystkim z dzieciakami przebranymi w kostiumy i chodzącymi po domach z prośbami o słodycze. Kinomani jednak traktują to święto nieco inaczej - dla nich to zwykle okazja, by w domu lub czterech ścianach kinowej sali móc obejrzeć sobie ulubione horrory lub nadrobić te, których się nie widziało. Przedstawiamy przegląd odbywających się w największych miastach w Polsce wydarzeń - nie tylko filmowych - na które warto zwrócić uwagę.

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Maratony filmowe - Multikino

Multikino w tym sezonie halloweenowym postanowiło całkiem nieźle zaszaleć - oczywiście w kontekście maratonu horrorów, zaplanowanego na noc z 30 na 31 października. Niezależnie od miasta, w którym znajduje się Multikino, wspomniana sieć zaplanowała emisję dwóch zestawów, filmowych "czteropaków", z których potencjalni widzowie mogą wybrać jeden i spędzić na nim długie godziny:

Zestaw "Halloween 1" - "Inna mamusia", "Obsesja", "Czarny telefon", "Czarny telefon 2"

"Inna mamusia", "Obsesja", "Czarny telefon", "Czarny telefon 2" Zestaw "Halloween 2" - "Clayface", "Wiedźmia matka", "Wyspa pająków", "Inni"

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Bilety i dokładne godziny rozpoczęcia maratonu można znaleźć tutaj.

Maratony filmowe - Helios

Helios z kolei wychodzi ze swoją ofertą nieco szerzej - maratony horrorów w ramach tej sieci kin odbędą się nie w jednym, a w dwóch dniach - zarówno 30, jak i 31 października. Oferta na obydwa dni jest jednakowa i również składa się z dwóch zestawów tych samych czterech filmów. Co będzie można obejrzeć na Halloween w Heliosie?

Zestaw 1 - "Clayface", "Opi", "Dziedzictwo krwi", "The Mortuary Assistant"

- "Clayface", "Opi", "Dziedzictwo krwi", "The Mortuary Assistant" Zestaw 2 - "Inna mamusia", "Obsesja", "Czarny telefon", "Czarny telefon 2"

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Bilety i dokładne godziny rozpoczęcia maratonu można znaleźć na stronie Nocnych Maratonów Filmowych sieci kin Helios, a dokładne informacje - po wybraniu miasta.

Maratony filmowe - Cinema City

Jeszcze dalej poszło Cinema City - choć podobnie jak poprzednik, "rozbija" maratony na dwa dni (30 i 31 października), łącznie ma do zaoferowania aż cztery zestawy horrorów, możliwe do obejrzenia. Oto, jak prezentują się repertuary każdego z wymienionych:

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30 października:

Zestaw 1 - "Inni", "Opi", "Martwe zło 2", "Wyspa pająków"

"Inni", "Opi", "Martwe zło 2", "Wyspa pająków" Zestaw 2 - "Inna mamusia", "Obsesja", "Czarny telefon", "Czarny telefon 2"

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31 października:

Zestaw 3 - "Clayface", "Lśnienie", "Koszmar z ulicy Wiązów"

- "Clayface", "Lśnienie", "Koszmar z ulicy Wiązów" Zestaw 4 - "Witajcie w Hope", "Eliminacja", "Strzeż się"

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Bilety i dokładne godziny rozpoczęcia maratonu można znaleźć tutaj.

kadr z filmu "Clayface"

Warszawa - wydarzenia w Halloween

31 października od 20:00 - Halloween 2026 by Voodoo Club - impreza taneczno-muzyczna z brzmieniami z szeroko pojętego nurtu Alternative & Dark Independent/Goth

- Halloween 2026 by Voodoo Club - impreza taneczno-muzyczna z brzmieniami z szeroko pojętego nurtu Alternative & Dark Independent/Goth 31 października - Halloween w Kino Amondo - pokazy filmów "Zagubiona autostrada" (21:30) i "Teksańska masakra piłą mechaniczną" (22:45)

- Halloween w Kino Amondo - pokazy filmów "Zagubiona autostrada" (21:30) i "Teksańska masakra piłą mechaniczną" (22:45) do 1 listopada - Halloween Festival - wystawa zawierająca tematyczne figury, scenografie i instalacje świetlne

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Wrocław - wydarzenia w Halloween

31 października (18:00) - pokaz filmu "Co się zdarzyło Baby Jane?" w Kinie Nowe Horyzonty

- pokaz filmu "Co się zdarzyło Baby Jane?" w Kinie Nowe Horyzonty 31 października (19:00-21:00) - halloweenowe zwiedzanie Hydropolis po zmroku, atrakcja dla całych rodzin

- halloweenowe zwiedzanie Hydropolis po zmroku, atrakcja dla całych rodzin 31 października (21:00-2:00) - halloweenowe silent disco w Pedecie w Renomie

Poznań - wydarzenia w Halloween

30 i 31 października - Kino Teatr Apollo - pokazy filmowe z cyklu Kultowe Horrory: "Martwe zło 2" (30 października o 21:00 i 31 października o 18:00), "Dom na przeklętym wzgórzu (31 października o 20:45), "Kupiłem motocykl, który jest wampirem" (31 października o 22:30)

- Kino Teatr Apollo - pokazy filmowe z cyklu Kultowe Horrory: "Martwe zło 2" (30 października o 21:00 i 31 października o 18:00), "Dom na przeklętym wzgórzu (31 października o 20:45), "Kupiłem motocykl, który jest wampirem" (31 października o 22:30) 30 października (18:30) - Noc Upiorów - odbywająca się w Lesie Golęcińskim gra terenowa, podczas której uczestnicy w kilkuosobowych grupach przemieszczają się po zmroku po leśnej, przerażającej ścieżce

- Noc Upiorów - odbywająca się w Lesie Golęcińskim gra terenowa, podczas której uczestnicy w kilkuosobowych grupach przemieszczają się po zmroku po leśnej, przerażającej ścieżce 31 października (14:00-22:00) - Halloween w Schronie - schron przy ul. Kościelnej 50 w Poznaniu zamienia się w miejsce pełne grozy, ruchomych potworów, strasznych gadżetów, wystaw i labiryntu

Kraków - wydarzenia w Halloween

30 października (18:30) - Halloweenowe malowanie przy winie - odbywające się w Cechu Rzemiosł Spożywczych spotkanie łączące malowanie, wino i dobrą atmosferę (podczas około 2-godzinnego wydarzenia powstaje własny obraz, który po zakończeniu można zabrać do domu)

- Halloweenowe malowanie przy winie - odbywające się w Cechu Rzemiosł Spożywczych spotkanie łączące malowanie, wino i dobrą atmosferę (podczas około 2-godzinnego wydarzenia powstaje własny obraz, który po zakończeniu można zabrać do domu) 31 października (18:00) - HALLOWEEN - Muzyka z horrorów: Koncert przy świecach - koncert zawierający motywy z najbardziej ikonicznych produkcji z kina grozy, np. "Rodzina Addamsów", "Wednesday", "Sok z żuka", "Drakula", "Szczęki"

- HALLOWEEN - Muzyka z horrorów: Koncert przy świecach - koncert zawierający motywy z najbardziej ikonicznych produkcji z kina grozy, np. "Rodzina Addamsów", "Wednesday", "Sok z żuka", "Drakula", "Szczęki" 31 października (21:00) - odbywająca się w RIN music club, K-POP PARTY: klubowa impreza wypełniona elektryzującymi występami, hitami muzyki K-POP

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Łódź - wydarzenia w Halloween

do 31 października - miasteczko grozy, Straszny Cyrk - instalacja położona przy Manufakturze

- miasteczko grozy, Straszny Cyrk - instalacja położona przy Manufakturze 31 października (17:00, pasaż Schillera) - Halloweenowa Parada, której towarzyszyć będą muzyka, dekoracje oraz specjalnie przygotowane halloweenowe pojazdy

- Halloweenowa Parada, której towarzyszyć będą muzyka, dekoracje oraz specjalnie przygotowane halloweenowe pojazdy 31 października (18:30) - Noc Upiorów - odbywająca się w Lesie Łagiewnickim gra terenowa, podczas której uczestnicy w kilkuosobowych grupach przemieszczają się po zmroku po leśnej, przerażającej ścieżce

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