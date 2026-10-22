Carrie dostanie 2. sezon. Zaskakująca decyzja

Nie da się ukryć, że serialowa "Carrie" to jeden z najlepszych horrorów, jakie zadebiutowały w streamingu w ostatnim czasie. Zatrudnienie Mike'a Flanagana do nakręcenia uwspółcześnionej wersji historii o dziewczynce, która odkrywa w sobie telekinetyczne moce, było strzałem w dziesiątkę. Mistrz horroru stworzył świeży, wciągający i niezapomniany serial. Tak, serial - nie miniserial, jak początkowo chyba wszyscy się spodziewali. Mimo że serialowa "Carrie" kończy się zupełnie inaczej, niż książka, to trudno było oczekiwać, że 2. sezon produkcji powstanie.

REKLAMA

Prime Video, zachęcony ogromną publiką, postanowił rozwinąć to uniwersum, wiedząc, że kontynuacja w formie książki nigdy nie powstała. Oznacza to, że showrunnerzy serialu, czyli Flanagan i Stephen King, będą mogli puścić wodze fantazji i po dekadach od debiutu powieści wymyślić kontynuację historii Carrie White.

Carrie - Prime Video ogłosił kontynuację. Serial dostanie 2. sezon

"Carrie" została przedłużona na 2. sezon - przekazał serwis Variety. Decyzja jest zaskakująca, lecz na pewno nie pożądana. Ci, którzy mieli okazję obejrzeć serial, zdają sobie sprawę, że to solidna produkcja i po takim zakończeniu szkoda by było ją porzucić. Takie zdanie ma sam King, który wraz z Flanaganem pełni funkcję shorwunnera serialu:

REKLAMA

Nie mogę się doczekać, aż widzowie zobaczą, co czeka Carrie White w przyszłości. Mike Flanagan i ja jesteśmy podekscytowani dalszym rozwojem historii. Z pewnością będzie ekscytująco.

Flanagan dodał:

REKLAMA

Od 50 lat publiczność zna historię Carrie White i chętnie do niej wraca. Od samego początku planowaliśmy opowieść, która wykracza daleko poza wydarzenia na balu maturalnym. Jestem niezwykle wdzięczny Stephenowi za jego zaufanie i wsparcie w odkrywaniu tego, co wydarzy się dalej.

Cóż, z pewnością będzie to ekscytująca podróż, jak wspominają showrunnerzy. Po latach historia Carrie może rozwinąć się w nieoczekiwanym kierunku. A jeśli rękę na pulsie będzie trzymał i King, i Flanagan, to myślę, że widzowie nie mają się czego obawiać.

REKLAMA

Serialowa "Carrie" to najnowsza, uwspółcześniona adaptacja powieści Kinga. Licealistka Carrie White (Summer H. Howell) po śmierci ojca trafia do publicznego liceum i musi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Tam dziewczyna staje się ofiarą wiralowej fali prześladowań, zmagając się z okrucieństwem mediów społecznościowych. W tym czasie budzą się w niej telekinetyczne zdolności, które sprawiają, że Carrie zyskuje niebezpieczną i trudną do opanowania siłę.

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...