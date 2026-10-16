Wspaniała obsada i prawdziwa historia. Apple TV dodał mocny film

Apple TV ma dość bogatą bibliotekę filmów, które powstały na skutek przyjrzenia się prawdziwym historiom rzeczywiście żyjących postaci. "Czas krwawego księżyca" Scorsese opowiadał o prawdziwych mordach, za które rzeczywiście odpowiadali Ernest Burkhart i William Hale. "Napoleon", jak nietrudno się domyślić, bezpośrednio odnosił się do losów słynnego wodza, zaś w "Tetris" Taron Egerton grał rzeczywiście istniejącego Henka Rogersa. Do tej zacnej kolekcji dołącza dziś "Tenzing", opowiadający historię alpinisty, będącego częścią słynnej wyprawy, mającej na celu zdobycie Mount Everest.

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Tenzing od dziś w Apple TV. Gwiazdy w drodze na szczyt

Głównym, tytułowym bohaterem filmu jest Tenzing Norgay (Genden Phuntsok) - nepalsko-indyjski Szerpa, który otrzymuje od losu szansę spełnienia swojego największego życiowego marzenia. To nieopowiedziana i inspirująca opowieść o jednym z najważniejszych alpinistów w historii, który wraz z Edmundem Hillarym (w tej roli Tom Hiddlestone) jako pierwszy człowiek zdobył szczyt Mount Everestu.

kadr z filmu "Tenzing"

Trudno w tej sytuacji o spoilery, bowiem "Tenzing" opowiada prawdziwą historię. Biorąc pod uwagę to, co pokazuje nam zwiastun filmu (dostępny tutaj), wygląda na to, że Apple TV dostarcza nam poruszające, emocjonujące i surowe kino o ludziach realizujących swoje ambicje i chcących zapisać się w historii. Oprócz zapierających dech w piersiach i przerażających widoków, centrum fabuły stanowić będzie z pewnością relacja Tenzinga i Edmunda.

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Obsada zresztą jest tu naprawdę mocna - Phuntsok to tybetański aktor występujący w filmach nagradzanych na festiwalach, Tom Hiddleston jest aktorem, którego ostatnio mamy zdecydowanie zbyt rzadko na ekranie, a gdy do tego dodamy wiecznie będącego w formie Willema Dafoe i będącą ikoną serialu "Outlander" Caitrionę Balfe, mamy do czynienia z istnym gwiazdozbiorem. Za całość odpowiada reżyserka Jennifer Peedom, dla której tematyka "Tenzinga" nie jest obca - wyreżyserowała nakręcony podczas lawiny film "Sherpa", a z Dafoe się zna - aktor był narratorem w jej innym dokumencie, "Mountain".

Film, choć do szerokiego grona odbiorców w streamingu trafia dopiero teraz, miał już swoje okrojone premiery na Telluride Film Festival, czy na TIFF (wydarzeniu odbywającym się w Toronto). Krytycy, którzy mieli możliwość wcześniejszego zobaczenia "Tenzinga" są wobec niego bardzo przychylni - średnia ocen w Rotten Tomatoes od wspomnianej grupy wynosi aż 98%, co jest naprawdę fenomenalnym wynikiem. Russ Simmons z KKFI FM określa nową produkcję Apple TV jako „przemyślany i wciągający film akcji, a zarazem pouczający film biograficzny". Hillary White z Irish Independent zauważa zalety warstwy technicznej - "[...] począwszy od porywającej ścieżki dźwiękowej Rebekki Karijord, aż po zdjęcia Stefana Duscio; można wyczuć, jak człowiek i góra prowadzą ze sobą dialog". Charles Koplinski z "Real Talk with Chuck and Pam" zwraca uwagę na przesłanie filmu, twierdząc, że "osiągnął swój cel, jakim było ukazanie dokonań tych mężczyzn, w szczególności ich odwagi i hartu ducha, we właściwej perspektywie".

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Sumując to wszystko, "Tenzing" jawi się jako film, który nie tylko powinien zamieszać w słupkach oglądalności na Apple TV, ale przede wszystkim - przynieść subskrybentom inspirujące, intensywne emocjonalnie i świetne technicznie kino. Czuję się przekonany do tej wizji.

"Tenzing" od 16 października w Apple TV.

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