Serial Harry Potter już traci kluczową aktorkę. Zagra tylko w 1. sezonie

Nadchodzący serial HBO będzie hitem. Nie ma innej opcji. Chodzi przecież o "Harry'ego Pottera", który jeszcze w tym roku zadebiutuje na małych ekranach. Stacja jest tak pewna swego, że już zamówiła 2. sezon. Jak się okazuje, dojdzie w nim do zmian obsadowych. Jedna z aktorek zrezygnowała z roli.

Rafał Christ
Na nowego "Harry'ego Pottera" czekamy już od lat. Pierwsze, nieoficjalne jeszcze doniesienia na temat nadchodzącego serialu pojawiły się w 2021 roku. Warner Bros. Discovery potwierdziło je jakieś dwa lata później. Od tamtej pory fani uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling ekscytują się każdą, najdrobniejszą nawet informacją na temat produkcji. Prawdziwy szał się dopiero zacznie, bo przecież machina promocyjna dopiero się rozkręca. Do premiery 1. sezonu jeszcze parę ładnych miesięcy.

Plan na serialowego "Harry'ego Pottera" jest taki, żeby w ciągu dekady zrobić wierne adaptacje wszystkich książek z serii przygód młodego czarodzieja. Czy to się uda? Twórcy są na dobrej drodze. Już przecież wiadomo, że produkcja na jednym sezonie się nie skończy. Na długo przed premierą HBO zdążyło zamówić 2. odsłonę. Jak właśnie się okazało, zmieni się w niej twarz jednej z bohaterek.

Harry Potter - kto opuszcza obsadę serialu HBO?

Jak podaje Deadline, obsadę "Harry'ego Pottera" po 1. sezonie Gracie Cochrane. Młoda aktorka wciela się Ginny Weasley - najmłodszą członkinię rodziny Weasleyów. Zakończenie zdjęć do adaptacji "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" zbiegło się bowiem z wydaniem oświadczenia przez samą Cochrane i jej rodzinę.

Z powodu nieprzewidzianych okoliczności Gracie podjęła trudną decyzję, aby zrezygnować z roli Ginny Weasley w "Harrym Potterze" od HBO po 1. sezonie. Jej czas w świecie Harry'ego Pottera był naprawdę wspaniały i jest wdzięczna [odpowiadającej za casting] Lucy Bevan i całej ekipie za zapewnienie jej niezapomnianego doświadczenia. Gracie jest przy tym bardzo podekscytowana możliwościami, jakie kryje dla niej przyszłość

- czytamy w oświadczeniu.

Swoje oświadczenie w tej sprawie wydało również HBO, które wspiera decyzję Gracie Cochrane i jej rodziny. Stacja "jest wdzięczna za jej pracę przy 1. sezonie serialu" i "życzy jej oraz jej rodzinie jak najlepiej".

Wygląda więc na to, że decyzja o opuszczeniu serialu została podjęta przez samą zainteresowaną. Nie znamy jednak dokładnych "nieprzewidzianych okoliczności", jakie zmusiły młodą aktorkę do opuszczenia obsady "Harry'ego Pottera".

Na ten moment nie wiadomo, kto po Gracie Cochran wcieli się w Ginny Weasley, która w pierwszej książce odgrywa pomniejszą, ale w dalszych odsłonach literackiej serii jej znaczenie rośnie. Zapewne dowiemy się tego całkiem niedługo. Zdjęcia do 2. sezonu "Harry'ego Pottera" mają bowiem rozpocząć się już jesienią tego roku.

"Harry Potter" zadebiutuje na HBO i HBO Max 25 grudnia 2026 roku.

19.05.2026 08:31
