2. sezon Harry'ego Pottera ma problem. Są opóźnienia

Widzowie z niecierpliwością czekają na 1. sezon serialu "Harry Potter", który będzie adaptacją powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Premiera już zaraz, jednak ekipa nie ma czasu na odpoczynek, ponieważ wczesną jesienią mają ruszyć zdjęcia do 2. sezonu produkcji. Pośpiech jest wskazany - w końcu dziecięcy aktorzy muszą pozostać dziećmi i nie mogą zbytnio wyrosnąć.

Niedawno pojawiły się jednak niepokojące doniesienia związane z 2. sezonem serialu. Okazało się, że na planie "Komnaty Tajemnic" doszło do opóźnień. Problemem okazał się być scenariusz.

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Problemy na planie serialu Harry Potter. Produkcja 2. sezonu opóźniona

Produkcja 2. sezonu "Harry'ego Pottera" miała ruszyć wczesną jesienią, choć część aktorów sugerowała, że powrót na plan nastąpi wcześniej. Brytyjski tabloid The Sun, który cytuje serwis CBR, poinformował jednak, że kolejna odsłona już mierzy się z opóźnieniami związanymi ze scenariuszem. Według doniesień z powyższego źródła, okazało się, że produkcja została przesunięta o kilka tygodni.

Źródło Warner Bros. przekazało The Sun, że zdjęcia do produkcji miały ruszyć już w sierpniu, jednak okazało się, że wystartują one dopiero w październiku. Powodem tak dużego opóźnienia jest odrzucenie przez szefostwo wstępnej wersji scenariusza, ponieważ kilka scen wymagało poprawek. Doprowadziło to do niezadowolenia wśród niektórych członków ekipy oraz obsady. Nic dziwnego, przesunięcie produkcji w czasie wiąże się z ogromnymi konsekwencjami finansowymi.

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Przypomnijmy, że nie jest to jedyny problem, z którym mierzył się 2. sezon "Pottera". Najpierw gruchnęła wiadomość o tym, że Gracie Cochrane, która zagra w "Kamieniu Filozoficznym", zostanie zastąpiona przez Bonnie Hill. Jakiś czas później pojawiła się informacja, że Nicholas Hoult, który miał wcielić się w Gilderoya Lockharta, nie weźmie udziału w projekcie ze względu na napięty harmonogram. W tej roli zastąpi go Kit Harington.

Informacje na temat opóźnień w produkcji 2. sezonu nie powinny na razie wzbudzać w widzach paniki, szczególnie że subskrybenci HBO Max są podekscytowani premierą 1. sezonu serialu. Ten zadebiutuje już niebawem, 25 grudnia, czyli już za niecałe 4 miesiące.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.