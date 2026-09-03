Serialowy Harry Potter będzie inny. Zdradził to zwiastun

W grudniu w HBO Max zadebiutuje długo wyczekiwany serial "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Twórcy już wcześniej obiecywali, że produkcja odcinkowa zagłębi się w historię opisaną w książkach o młodym czarodzieju autorstwa J.K. Rowling i możemy już stwierdzić, że tej obietnicy dotrzymają. Pierwszy oficjalny zwiastun serialu ujawnił kilka ekscytujących szczegółów, które znacznie wzbogacją magiczny świat.

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Harry Potter - 5 różnic między serialem a filmami na podstawie zwiastuna produkcji od HBO Max

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Życie w Hogwarcie będzie bardziej przyziemne

Zwiastun pokazał, że życie uczniów Hogwartu będzie bardziej przyziemne. Świadczy o tym dokładny plan zajęć z uwzględnieniem posiłków, ale również inne szczegóły, takie jak wyryte napisy na wezgłowiu łóżka czy plakat drużyny piłkarskiej w sypialni chłopców. To dobry znak - dzięki temu widzowie będą mogli zagłębić się w życie czarodziejów, które będzie nie tylko magiczne, ale również pod pewnymi względami całkiem zwyczajne.

Severus Snape zyska nowy wizerunek

Casting Paapy Essiedu wzbudził sprzeciw wielu fanów. Tymczasem po publikacji zwiastuna okazało się, że ma on pomysł na swoją rolę i nie zamierza kopiować wybitnego Alana Rickmana. Już można wywnioskować, że nowy Snape będzie nieco bardziej łagodny, ale wciąż groźny. Bije od niego mrok i pewnego rodzaju siła, dzięki czemu bohaterowie Essiedu i Dominica McLaughlina stworzą nową, wyjątkową relację na ekranie.

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Quidditch zostanie lepiej wyeksponowany

W książkach quidditch odgrywa sporą rolę, dużo większą, niż w filmach. Wygląda na to, że w serialu ten sport nie zostanie potraktowany po macoszemu. Zwiastun ujawnił, że pojawi się więcej szczegółowych scen z meczy quidditcha. Miejmy nadzieję, że dzięki temu pozostanie on bardziej wyeksponowany, zarówno przez pryzmat zawodników drużyny Gryffindoru, jak i innych domów.

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Drugoplanowe postaci dostaną więcej czasu ekranowego

Mówiąc o postaciach drugoplanowych, mam na myśli również innych uczniów Hogwartu, którzy w filmach nie pojawiali się zbyt często. Poszczególni uczniowie Hogwartu, o których wspominają książki, w końcu dostaną więcej czasu ekranowego, co z pewnością wzbogaci serial.

Rodzina Weasleyów zostanie pokazana wcześniej

Widzowie będą mogli poznać życie Weasleyów dużo wcześniej. W zwiastunie pojawia się bowiem Nora, czyli dom rodziny Rona. Być może zabieg ten pozwoli już na wcześniejszym etapie przedstawić rodzinę Rona, w tym braci - Billa, Percy'ego i Charlie'ego - których historie nie zostały do końca rozwinięte w filmach.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.