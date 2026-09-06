Użytkownicy HBO Max stracili głowy dla nowego sci-fi z gwiazdą Harry'ego Pottera

W "Ulepszonych" Tom Felton - znany z roli Draco Malfoya w serii filmów o "Harrym Potterze" - wciela się w niepełnosprawnego złodzieja. Ograniczenia ciała pomaga mu pokonać nowoczesny egzoszkielet. Dzięki temu wraz z siostrzenicą i zbuntowaną gwiazdą pop może rzucać wyzwanie genetycznie ulepszonej elicie. Jak mu idzie? Wyśmienicie. Przynajmniej według topki najpopularniejszych filmów dostępnych na HBO Max w naszym kraju.



Jeszcze do niedawna "Ulepszonych" nie dało się w Polsce nigdzie obejrzeć. To się zmieniło w miniony czwartek, 3 września. Film trafił do oferty HBO Max. Jak się szybko okazało, użytkownicy platformy potrzebowali takiego science fiction. Skuszeni obietnicą doskonałej rozrywki rzucili się na produkcję, dzięki czemu zajmuje ona teraz pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

"ULEPSZONYCH" OBEJRZYSZ NA:

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Ulepszeni - sci-fi z gwiazdą Harry'ego Pottera hitem HBO Max

Z "Ulepszonymi" nie mają w tym momencie szans żadne inne nowości HBO Max z ostatnich dni. W końcu oscarowa "Wartość sentymentalna" zajmuje drugie miejsce topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie, a "Rewolwerowcy" z Nicolasem Cage'em okupują pozycję czwartą. Science fiction z gwiazdą "Harry'ego Pottera" zjada te tytuły na śniadanie.

I niby "Ulepszeni" mają potencjał. Łatwo zrozumieć, czemu użytkownicy HBO Max postanowili ich sprawdzić - intrygujący opis fabuły i gwiazda "Harry'ego Pottera" zrobiły swoje. Aczkolwiek nie wydaje się, żeby miał to być dobry film. Nie cieszy się bowiem dobrymi ocenami. Ba! Praktycznie ich nie zgarnia. Większość - zarówno widzów jak i krytyków - na niego narzeka.

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Na Rotten Tomatoes "Ulepszeni" mają zaledwie 10 proc. pozytywnych recenzji od krytyków. Według wyników portalu zwykli widzowie polubili ich niewiele bardziej - 13 proc. pozytywnych opinii od użytkowników. Nic więc dziwnego, że w mediach społecznościowych praktycznie nie sposób natknąć się na zachwyty nad filmem. Czasami pojawiają się pochwały Toma Feltona w głównej roli, ale też są niezmiernie rzadkie.

Trudno więc ocenić, czy użytkownicy HBO Max, którzy masowo odpalają "Ulepszonych" rzeczywiście oglądają ich do końca. Jeśli nie, to nawet jeśli na ten moment science fiction z gwiazdą "Harry'ego Pottera" nie ma sobie równych, nie powinniśmy mu wróżyć długiej kariery w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju.



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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.