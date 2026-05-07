HBO ogłasza 2. sezon serialu Harry Potter. To już oficjalne

HBO oficjalnie potwierdziło, że dało zielone światło na 2. sezon serialu "Harry Potter". Zdjęcia do kontynuacji wyczekiwanej produkcji mają ruszyć bardzo szybko - jeszcze w tym roku.

Anna Bortniak
harry potter serial 2 sezon oficjalne ogloszenie hbo
Widzowie przebierają już nogami na myśl o premierze serialu "Harry Potter", który zadebiutuje w Boże Narodzenie tego roku. Choć początkowo zdania były podzielone, po premierze zwiastuna produkcji fani zaczęli mieć nadzieję, że produkcja będzie czymś, na co warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim poruszy ona wątki z książek, na które nie było miejsca w oryginalnych filmach, czego próbkę mogliśmy zobaczyć właśnie przy okazji pierwszych zapowiedzi.

Obecnie trwają prace nad 1. sezonem serialu, który będzie oparty o powieść "Kamień Filozoficzny". Wcześniej zapowiadano, że kolejne odsłony będą skupiać się na kolejnych powieściach z cyklu J.K. Rowling. I choć była to tylko formalność, dziś HBO oficjalnie ten fakt potwierdził - marka dała zielone światło na realizację 2. sezonu.

HBO oficjalnie potwierdza 2. sezon serialu Harry Potter. Prace na planie ruszą niebawem

HBO oficjalnie zatwierdził 2. sezon serialu "Harry Potter". Z doniesień zagranicznych mediów wynika, że zdjęcia do kontynuacji, która będzie oparta o powieść "Harry Potter i Komnata Tajemnic" ruszą już tej jesieni. Oznacza to, że ekipa wróci na plan jeszcze przed premierą 1. sezonu.

Poinformowano również, że Jon Brown, scenarzysta serialowego "Kamienia Filozoficznego", awansował na stanowisko współproducenta wykonawczego 2. sezonu. Dołączy on do obecnej producentki wykonawczej Franceski Gardiner.

Ponieważ ustaliliśmy nasze plany dotyczące nakładających się harmonogramów produkcji, aby zakończyć 1. sezon przed Bożym Narodzeniem i powrócić do produkcji 2. sezonu tej jesieni, stało się jasne, że zatrudnienie współproducenta wykonawczego jest kluczem do utrzymania naszego tempa. Uwielbiam pracować z Jonem od pierwszego dnia, kiedy poznaliśmy się przy serialu "Sukcesja" aż po ostatnie wspólne dni przy "Harrym Potterze". Nie tylko ogromnie podziwiam jego scenariusze, ale jest on również świetnym współpracownikiem i uroczą osobą. Mamy szczęście, że jest z nami

- powiedziała Gardiner.

Ogłoszenie 2. sezonu serialu "Harry Potter" nie powinno nikogo zaskoczyć - w końcu HBO ma w planach zrealizowanie 7 sezonów produkcji na podstawie 7 książek J.K. Rowling w przeciągu nadchodzących 10 lat. Szybka zapowiedź kontynuacji również nie jest zaskakująca - już wcześniej wspominano, że ekipa będzie chciała prędko wrócić na plan, aby dziecięcy aktorzy nie zdążyli wyrosnąć ze swoich ról.

Pierwszy, ośmioodcinkowy sezon serialu "Harry Potter" będzie adaptacją 1. tomu serii autorstwa J.K. Rowling, czyli "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Fabuła koncentruje się na jedenastoletnim Harrym Potterze (Dominic McLaughlin), który do tej pory był wychowywany przez swoje okropne wujostwo. Wszystko zmienia się, gdy dowiaduje się, że jest czarodziejem. Po wakacjach opuszcza dom na Privet Drive i rozpoczyna naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, gdzie poznaje swoich przyjaciół - Hermionę Granger (Arabella Stanton) i Rona Weasleya (Alastair Stout).

07.05.2026 08:32
