HBO Max odpala nową serię. Na start: Harry Potter i Gra o tron

HBO Max rozbudowuje swoją europejską ofertę o zupełnie nowe produkcje poświęcone najpopularniejszym serialom i filmom. Będą to podcasty skupione - w pierwszej kolejności - na tytułach ze świata „Gry o tron” i „Harry’ego Pottera”. 

Michał Jarecki
hbo max podcast harry potter gra o tron
We wtorek 19 maja wystartował pierwszy z obfitej serii specjalnych podcastów od HBO Max. „Harry Potter: The Official Film Podcast” - podobnie jak wszystkie, które nadejdą po nim - ma pozwolić fanom jeszcze głębiej zanurzyć się w ulubione historie i lepiej poznać ich bohaterów. Słowem: dowiedzieć się o nich jak najwięcej i jak najbardziej ubogacić swoje doświadczenie. Możemy liczyć m.in. na rozmowy z twórcami, materiały zza kulis oraz całą masę dodatkowych, nieujawnianych nigdzie indziej ciekawostek, które pozwolą nam spojrzeć na ukochane produkcje z nowej perspektywy. 

HBO Max - podcasty. Harry Potter, Gra o tron i inne

Podcast o Potterze udostępniono w Europie równocześnie z amerykańską premierą. Gospodynią programu jest ceniona krytyczka filmowa i dziennikarka: Rhianna Dhillon. Nowy materiał to bardzo sentymentalna podróż przez wszystkie osiem filmów o Harrym Potterze - z udziałem gości specjalnych, analizą kluczowych wątków oraz dyskusjami na temat scen, które ukształtowały pokolenia widzów.

Za nami 2 odcinki - kolejne będą publikowane co tydzień (czyli każdego worku) w bibliotece platformy. Każdej części filmowego cyklu poświęcono dwa epizody podcastu. Wersja wideo będzie dostępna wyłącznie w HBO Max (rzecz jasna: z polskim tłumaczeniem), natomiast wersja audio trafi również na najpopularniejsze platformy, takie jak Apple Podcasts i Spotify.

„Harry Potter” to dopiero początek. Wkrótce doczekamy się również audycji osadzonych w świecie „Gry o tron”, a będą to: „The Game of Thrones Anniversary Special Podcast”, „A Knight of the Seven Kingdoms Podcast” oraz „The Game of Thrones Podcast: House of the Dragon”. Nowy sezon tego ostatniego, pierwszy raz również w wersji wideo, zadebiutuje w czerwcó - rzecz jasna, równolegle z premierą 3. serii „Rodu smoka”.

To wszystko to część szerszej strategii platformy, która zakłada rozwijanie dodatkowych materiałów towarzyszących najpopularniejszym markom HBO Max. Obok projektów związanych z Westeros, możemy też liczyć na podcasty i programy towarzyszące serialom „The Last of Us”, „The Pitt”, „The Comeback” oraz filmowi „Sinners”. 

Premiera 3. sezonu „Rodu smoka” odbędzie się 22 czerwca; tytuł zakończy się na 4. serii, która trafi do oferty serwisu najpewniej za dwa lata. Z kolei adaptacja 1. powieści z czarodziejskiego cyklu J.K. Rowling wyląduje w HBO Max w te Święta Bożego Narodzenia.

20.05.2026 09:09
Tagi: Gra o tronHarry PotterHBO Max
