Serialowy Harry Potter nie będzie wychodził co roku. To pewne

W zasadzie trudno powiedzieć, jak to możliwe, ale filmowy „Harry Potter” wpadał do kin prawie co roku. Ośmioczęściową sagę udało się przeprowadzić między 2001 a 2011 rokiem. Wszystko zajęło więc 10 lat. Czy serialowi również się to uda? Niestety szanse na to właśnie bardzo zmalały.

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Harry Potter nie dostanie nowego sezonu w każdym roku

HBO bardzo by chciało, aby to się udało. Stawka jest przecież bardzo wysoka. Fabuła serialu siłą rzeczy powiązana jest z ograniczeniami, powiedzmy, biologicznymi. Młodzi aktorzy będą przecież dorastać, a to znaczy, że ich wygląd, tembr głosu będzie zmieniał się bardzo szybko. Dlatego właśnie i stacji, i twórcom zależy na tym, aby serial był emitowany co roku. To gra z czasem.



Przy wielkiej produkcji, jak serial, którego każdy sezon liczy po 8-10 godzin, utrzymanie tak wysokiego tempa musi oznaczać bardzo wysokie koszty. Są jednak problemy, których pieniędzmi rozwiązać się nie da. Jednym z takich wyzwań jest prawo pracy, a konkretnie obostrzenia dotyczące pracy dzieci. Regulują one, ile czasu młody człowiek może spędzić na planie. Do tego trzeba dodać naturalne obowiązki, również częściowo regulowane, czyli czas na naukę i odpoczynek.



I choć HBO Max dwoi się i troi, aby jak najszybciej realizować serial, to już pojawiła się informacja o opóźnieniach. Choć ekipa wchodzi na plan 2. sezonu serialu, jeszcze zanim 1. w ogóle zadebiutował, już otrzymaliśmy informacje, że zaliczy on opóźnienie.



A jest jeszcze gorzej, bo serwis Deadline w rozmowie z prezesem i dyrektorem generalnym HBO, wyciągnął informację, że choć HBO bardzo by chciało, to serial nie będzie wychodził co roku.



Dziennikarz zadał pytanie, czy będą w stanie utrzymać tempo corocznych premier. Casey Bloys odpowiedział wprost: „Nie”.

Staramy się jak najszybciej dostarczyć ten serial. Nie będzie dwóch lat [pomiędzy sezonami], ale staramy się, żeby ten czas był jak najkrótszy

Z tej wypowiedzi jasno widać, że HBO samo jeszcze nie wie, jak będzie wyglądał harmonogram serialu. Oceniają jednak realnie, że tak duża produkcja nie jest w stanie utrzymać tempa pozwalającego im na coroczną premierę. W tym momencie walczą, aby serial wychodził częściej niż co dwa lata.

Premiera 1. sezonu odbędzie się w Boże Narodzenie, 25 grudnia 2026.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.