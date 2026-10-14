Harry Potter dostanie 2 nowe książki. Skupią się na tych bohaterach

Twórcy czerpią z uniwersum Harry'ego Pottera od lat. Najlepszym przykładem jest nadchodzący serial, na który fani czekają już od kilku lat i odliczają czas do premiery, która odbędzie się już w grudniu. Na początek subskrybenci HBO Max będą mogli zapoznać się z 1. sezonem produkcji, opartym o powieść "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Ma to być wierna adaptacja powieści, co oznacza, że widzowie dostaną serial wzbogacony o detale z książki, które nie zmieściły się w filmie.

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Serial nie jest oczywiście jedyną pozycją w kolekcji "Harry'ego Pottera". Oprócz filmów i serialu na przestrzeni lat powstawały również książki z magicznego uniwersum. Nie były to, co prawda, bezpośrednie kontynuacje, a raczej tytuły towarzyszące, które są prawdziwą gratką dla fanów. Czytelnicy mogli zaopatrzyć się w "Baśnie barda Beedle’a" czy "Quidditch przez wieki", a także autorskie analizy poszczególnych bohaterów, takie jak "Snape. Prawdziwa twarz tajemniczego mistrza eliksirów" czy "Malfoy. Historia najmroczniejszej rodziny czarodziejów".

Jedną z serii jest również "Pocket Potters". To oficjalna i kolekcjonerska seria ilustrowanych przewodników po postaciach ze świata Pottera, która jest przeznaczona przede wszystkim dla dzieci. Do tej pory pojawiły się już tytuły skupiające się na m.in. Harrym Potterze, Ronie Weasleyu czy Hermionie Granger, a już niebawem dołączą do nich kolejne.

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Pocket Potters doczeka się 2 nowych książek. Czytelnicy poznają historie profesor McGonagall i bliźniaków Weasley

Seria "Pocket Potters" ukazała się nakładem Bloomsbury Publishing. Wydawnictwo poinformowało, że cykl doczeka się 2 nowych książek. Tym razem czytelnicy będą mieli okazję przyjrzeć się bliżej profesor Minerwie McGonagall oraz Fredowi i George'owi Weasleyom. Premiera powieści zaplanowana jest na luty 2027 r., co oznacza, że niedługo po debiucie serialu fani będą mogli sięgnąć po kolejne nowości.

"Pocket Potters: Fred & George" (tekst i ilustracje: Helen Brady), skupi się na ewolucji bliźniaków.

Opowie, w jaki sposób ze sprawiających kłopoty uczniów Hogwartu stali się właścicielami magicznego sklepu. Czytelnicy poznają historię ich słynnych psot, magicznych wynalazków oraz talentu do łamania szkolnych zasad. W historii zostanie opisany również dzień, kiedy bliźniacy przedwcześnie opuścili Hogwart, a także moment otwarcia ich dowcipnego sklepu.

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"Pocket Potters: McGonagall" (ilustracje: Natalie Smillie) będzie koncentrował się na najbardziej surowej nauczycielce w Hogwarcie, czyli profesor Minerwie McGonagall. Książka wyjaśni jej rolę jako opiekunki domu Gryffindoru oraz przemianę w kota. Czytelnicy odkryją również szczegóły na temat relacji z Harrym Potterem oraz innymi nauczycielami, odsłaniając jednocześnie specyficzne poczucie humoru McGonagall.

Dzięki tym dwóm pozycjom nie tylko najmłodsi, ale również co starsi czytelnicy będą mogli zanurzyć się w historii poszczególnych bohaterów, aby jeszcze dogłębniej poznać ich historie.

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