Jest zapowiedź Komnaty tajemnic. Tak, 2. sezonu Harry'ego Pottera

Serial o Harrym Potterze stoi przed gigantycznym wyzwaniem dorównania kultowym filmom z Danielem Radcliffem, Rupertem Grintem i Emmą Watson w rolach głównych. Wielu fanów serii jest (nie bez słuszności) zdania, że minęło zbyt mało czasu, by wracać do tej samej historii. Oczywiście, odcinkowa produkcja siłą rzeczy będzie miała więcej czasu, by pewne rzeczy pokazać inaczej, dodać te aspekty opowieści, które zostały "wycięte" w filmach. Ma zatem pewną przewagę, ale to, że na twórców patrzy cały świat, równocześnie sprawia, że mają oni na swoich barkach wielką odpowiedzialność.

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2. sezon Harry'ego Pottera zapowiedziany. Plakat trafił do sieci

Choć póki co uwaga jest głównie skierowana ku 1. sezonowi, twórcy nie odpoczywają, pracując już nad kolejnym sezonem, będącym oczywiście adaptacją "Komnaty Tajemnic". Co więcej, ogłoszono już pewne decyzje castingowe - Bonnie Hill zastąpi Gracie Cochrane w roli Ginny Weasley, Lenny'emu Rashowi przypadnie kreacja Zgredka, Billy Barratt ("Oddaj ją") wcieli się w młodego Toma Riddle'a, zaś Gilderoya Lockharta sportretuje Kit Harington ("Gra o tron"), który trafił do serialu po tym, jak Nicholas Hoult ("Superman"), pierwotnie obsadzony w tej roli, musiał z niej zrezygnować.

Choć wiadomo, że ekipa powróci na plan 2. sezonu jeszcze zanim pierwszy zadebiutuje w streamingu, ostatnio okazało się, że dojdzie do nieznacznych opóźnień, uwarunkowanych poprawkami w scenariuszu. Nie ma jednak co panikować - prace nad serialową "Komnatą Tajemnic" nie są zagrożone, a sytuacja nie powinna wywołać wielkiego zastoju. Co więcej, Warner Bros. w trakcie oficjalnego, odbywającego się w Brazylii wydarzenia, zaprezentował już nawet materiał promocyjny drugiej odsłony losów Harry'ego Pottera. Jego kluczowym elementem jest Hogwart Express - pociąg, którym uczniowie zmierzają do Szkoły Magii i Czarodziejstwa.

W tym momencie nie ma pewności, kiedy dokładnie będzie można obejrzeć "Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic". Szef HBO, Casey Bloys, niedawno podkreślał, że przy produkcji o takim rozmachu, coroczne premiery nie będą możliwe. Trwa jednak intensywna praca nad tym, żeby przerwy między sezonami trwały maksymalnie dwa lata. To oznacza, że najpóźniejszą datą premiery 2. sezonu powinna być zima 2028 roku. Póki co pozostaje czekać na kolejne informacje dotyczące statusu prac nad "Komnatą Tajemnic". Jeśli żadne inne problemy nie pojawią się po drodze, fani nie będą musieli długo czekać na powrót do świata Pottera i spółki.

Premiera serialu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" 25 grudnia w HBO Max.

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