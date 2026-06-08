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HBO nagle przerywa 3. sezon The Last of Us. Serial szybko nie wróci

Coś nie ma szczęścia ten 3. sezon "The Last of Us". Do planowanego końca zdjęć pozostało jeszcze ładnych parę miesięcy. HBO nagle musiało jednak przerwać produkcję na kilka tygodni. Dlaczego?

Rafał Christ
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the last of us 3 sezon hbo przerwa premiera
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"The Last of Us" stało się rewelacją. 1. sezon adaptacji popularnej gry zachwycił tak widzów jak i krytyków. Dosłownie wszyscy go pokochali. Przy 2. odsłonie nie było już tak różowo, ale HBO i tak zdecydowało się serial kontynuować. Nowe odcinki mamy dostać w przyszłym roku. Ekipa już ciężko pracuje, żeby dostarczyć je na czas. A przynajmniej pracowała.

Zdjęcia do 3. sezonu "The Last of Us" rozpoczęły się 2 marca - niecały rok po zakończeniu 2. odsłony. Mają potrwać jeszcze długo. A może nawet dłużej niż planowano. Jak się bowiem okazuje, HBO musiało właśnie przerwać produkcję nowych odcinków swojego hitu. Wszystko przez niesprzyjające okoliczności i szaleństwo, jakie zaraz ma się rozegrać na ulicach Kanady.

"THE LAST OF US" OBEJRZYSZ NA:
HBO Max
THE LAST OF US
HBO Max
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The Last of Us - czemu HBO przerwało zdjęcia do 3. sezonu?

Od paru miesięcy 3. sezon "The Last of Us" był realizowany w Vancouver pod kryptonimem "Calm Current". Informacja o nagłym przerwaniu zdjęć po cichu wyszła na jaw za sprawą oficjalnego rejestru produkcji filmowych i telewizyjnych w Kolumbii Brytyjskiej. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że ekipa musiała zejść z planu 1 czerwca. I szybko na niego nie wróci.

Obowiązkowa i narzucona przerwa w realizacji 3. sezonu "The Last of Us" potrwa niemal do końca miesiąca, a dokładnie do 28 czerwca. Jak podaje CBR, HBO musiało zawiesić produkcję na niemal miesiąc ze względu na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej, które potrwają od 11 czerwca do 19 lipca. W tym czasie w Toronto i Vancouver odbędzie się 13 meczy.

Zgodnie z planem produkcja 3. sezonu "The Last of Us" miała trwać do 27 listopada. Nie wiadomo, czy obecna przerwa w jakikolwiek sposób wpłynie na ten harmonogram, a w dalszej perspektywie również na premierę produkcji. Choć warto zauważyć, że do tej pory nie podano też konkretnej daty, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków. HBO ujawniło tylko, że zadebiutują w 2027 roku.

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Rafał Christ
08.06.2026 09:09
Tagi: Co obejrzeć?HBO MaxThe Last of Us
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