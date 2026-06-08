HBO nagle przerywa 3. sezon The Last of Us. Serial szybko nie wróci

"The Last of Us" stało się rewelacją. 1. sezon adaptacji popularnej gry zachwycił tak widzów jak i krytyków. Dosłownie wszyscy go pokochali. Przy 2. odsłonie nie było już tak różowo, ale HBO i tak zdecydowało się serial kontynuować. Nowe odcinki mamy dostać w przyszłym roku. Ekipa już ciężko pracuje, żeby dostarczyć je na czas. A przynajmniej pracowała.



Zdjęcia do 3. sezonu "The Last of Us" rozpoczęły się 2 marca - niecały rok po zakończeniu 2. odsłony. Mają potrwać jeszcze długo. A może nawet dłużej niż planowano. Jak się bowiem okazuje, HBO musiało właśnie przerwać produkcję nowych odcinków swojego hitu. Wszystko przez niesprzyjające okoliczności i szaleństwo, jakie zaraz ma się rozegrać na ulicach Kanady.

"THE LAST OF US" OBEJRZYSZ NA: THE LAST OF US HBO Max

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The Last of Us - czemu HBO przerwało zdjęcia do 3. sezonu?

Od paru miesięcy 3. sezon "The Last of Us" był realizowany w Vancouver pod kryptonimem "Calm Current". Informacja o nagłym przerwaniu zdjęć po cichu wyszła na jaw za sprawą oficjalnego rejestru produkcji filmowych i telewizyjnych w Kolumbii Brytyjskiej. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się, że ekipa musiała zejść z planu 1 czerwca. I szybko na niego nie wróci.

Obowiązkowa i narzucona przerwa w realizacji 3. sezonu "The Last of Us" potrwa niemal do końca miesiąca, a dokładnie do 28 czerwca. Jak podaje CBR, HBO musiało zawiesić produkcję na niemal miesiąc ze względu na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej, które potrwają od 11 czerwca do 19 lipca. W tym czasie w Toronto i Vancouver odbędzie się 13 meczy.

Zgodnie z planem produkcja 3. sezonu "The Last of Us" miała trwać do 27 listopada. Nie wiadomo, czy obecna przerwa w jakikolwiek sposób wpłynie na ten harmonogram, a w dalszej perspektywie również na premierę produkcji. Choć warto zauważyć, że do tej pory nie podano też konkretnej daty, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków. HBO ujawniło tylko, że zadebiutują w 2027 roku.

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Rafał Christ 08.06.2026 09:09

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