Zabójczy horror już na HBO Max. Tarantino byłby dumny

HBO Max zostało zasypane nowościami. Zarówno jeśli chodzi o seriale, jak i filmy, platforma ma sporo świeżych rzeczy do zaoferowania. Spośród seriali na ustach wszystkich jest oczywiście "Proud", a z filmów m.in. "Nocna suka" z Amy Adams w roli głównej. Teraz widzowie mogą dodać do kolekcji kolejną perełkę, która świetnie łączy horror i komedię.

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Oni cię zabiją, ale wcześniej rozbawią. Komediowy horror już w HBO Max

Asia Reeves (Zazie Beetz) ma za sobą trudną przeszłość. Wraz z młodszą siostrą uciekała od przemocowego ojca, a gdy w akcie samoobrony go postrzeliła, uciekła, zostawiając ją samą. Po wyroku kobieta decyduje się otworzyć nowy etap w swoim życiu - podejmuje pracę w Hotelu Virgil - wielkim i całkiem upiornym przybytku zarządzanym przez surową, specyficzną i tajemniczą gospodynię, Lily (Patricia Arquette). Główna bohaterka dość szybko przekonuje się jednak, że jej nowi znajomi z pracy to wysłannicy szatana, którzy nie spoczną, póki jej nie dorwą.

Spektakularna przemoc, niezłe choreografie walk, zabawa rodem z klasy kina B - to domena "Oni cię zabiją", nowego filmu Kirilla Sokolova. Reżyser nie skłania tu do jakichś intelektualnych rozważań. Obiecuje wrażenia w postaci krwawej sieczki, rozrywkowo podanego mięsa - to kino w sam raz dla niechcących myśleć o czymś głębszym i spragnionych prostego seansu widzów, ale także takie, które -zwłaszcza na poziomie stylu - powinno się spodobać fanom Quentina Tarantino. W niejednym momencie Sokolov oddaje hołd słynnemu reżyserowi, tworząc jednak przede wszystkim swoje własne dzieło.

Zazie Beetz w głównej roli jest znakomita. Ma wystarczająco sporo charyzmy, wypisanej na twarzy siły i nieustępliwości, dzięki czemu jej postać wypada tu wiarygodnie; podąża się za nią i chce się śledzić jej losy. Świetnie szarżuje, a ma do tego dobre towarzystwo: Patricia Arquette, Tom Felton, Myha'la, Heather Graham - każde robi co może, by zabłysnąć, nawet jeśli scenariusz aż tak nie pozwala na to.

Mamy tu do czynienia z filmem, który dobrze jest obejrzeć nie tyle dla odmóżdżenia (choć może też), co dla wyluzowania. Warto zwrócić na niego uwagę, ale też nie przemęczać się myśleniem zbyt dużo. To nie ten adres. Twórcy wykorzystują wszystkie dostępne narzędzia, by dać widzom kawał dobrej, nieźle nakręconej, rzetelnej i rozluźniającej kinowej rozrywki.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.