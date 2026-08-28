Co obejrzeć w ten weekend w HBO Max? Znakomity horror i inne nowości

Co obejrzeć w domowym zaciszu w HBO Max? Nie samymi serialami serwis Warnera stoi, choć niewątpliwie stanowią one jego największą siłę (niedawno „Ród Smoka”, teraz - „Latarnie”). Można narzekać, że oferta filmowa nie jest tak bogata, jak u konkurencji, a w ostatnim czasie brakuje w niej wielkich kinowych hitów - polecam jednak czasem poprzyglądać się tytułom mniej głośnym, wręcz nieznanym, za to godnym uwagi. Wśród nich kryją się skarby.



A tymczasem sprawdźmy, co ciekawego wpadło w tym tygodniu do HBO Max i na co warto zwrócić uwagę w ten weekend.

HBO Max: co obejrzeć w ten weekend? TOP nowości

Ludzkie dzieci

Dystopijna wizja przyszłości (w roku 2027, hehe), w której ludzkość straciła zdolność rozmnażania się. Gdy nagle pojawia się nadzieja na narodziny dziecka, Clive Owen musi zrobić wszystko, by ochronić przyszłość gatunku. Genialny jako thriller wojenny, znakomity jako społeczne sci-fi. Reżyseria Alfonso Cuarona to arcydzieło. Film niezmiennie bezbłędny.

Sprawdź: HBO Max: cena pakietów w 2026 roku. Ile kosztuje abonament?

Birth/Rebirth

Mroczny horror science fiction o dwóch kobietach, które odkrywają, że śmierć wcale nie musi być końcem. Po śmierci córki zdruzgotana matka zwraca się do patolożki badającej ożywianie zmarłych - tak oto wkraczają na niebezpieczną ścieżkę, z której nie ma powrotu. Groza grozą, ale ten film najmocniej wypada jako dramat o macierzyństwie. Warto sprawdzić.

The Floor VIII, odc. 1

Powrót fenomenu - światowego hitu, którego założenie wydaje się zgoła idiotyczne (chodzi przecież o wypowiadanie na głos nazw przedmiotów), a jednak wciąga jak złe. Przepisem na sukces okazało się zapewne poczucie, że w całej tej zabawie liczy się refleks i umiejętność podejmowania ryzyka. Jeśli wiedza i szybkie myślenie to twoje super moce, jesteś wyjątkowym strategiem i masz odwagę pokonać 99 przeciwników - powinieneś się zgłosić.

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Geniusz zbrodni i jego armia Minionków wracają w czwartej części pełnej szalonych przygód i nieokiełznanego chaosu. Rodzinnego, ale jednak. Gru, Lucy, Margo, Edith i Agnes witają nowego członka rodziny, Gru Juniora, który zamierza - oczywiście - dręczyć swojego ojca. Gru stawia czoła nowemu nemezis w postaci Maxime Le Mal i jego dziewczyny Valentiny, a rodzina jest zmuszona do ucieczki. Miłego!

Player One

W 2045 r. ludzie znajdują ukojenie w wirtualnej rzeczywistości. Jej twórca przed śmiercią postanawia cały majątek przekazać pierwszej osobie, która znajdzie ukryty w niej cyfrowy „easter egg”. Wyreżyserowane przez Stevena Spielberga wysokobudżetowe (a jakże) kino skupia się na młodym chłopaku i jego przyjaciołach, którzy biorą udział w konkursie.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...