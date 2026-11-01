HBO Max rozgrzewa nowościami na listopad 2026. Te seriale będziecie oglądać
Nowy miesiąc, nowe filmy i seriale w streamingu. HBO Max zaprezentowało listę premier na pierwsze dwa tygodnie listopada. Sprawdźmy, co ciekawego dla nas szykują.
HBO Max nigdy nie zapowiada nowości na cały miesiąc - zawsze udostępnia listę premier na dwa tygodnie wprzód. I, co ciekawe, i tak nigdy nie są to wszystkie tytuły: platforma Warnera lubi bowiem robić zaskoczyć niespodzianką i nieoczekiwanie uzupełnić swoją bibliotekę czymś ciekawym, na przykład... kinowym hitem.
Pozostaje tylko czekać, ale już teraz widzimy, że kinowych hitów w listopadzie nie zabraknie. Pochylmy się nad częścią najciekawszych nowinek, które warto sprawdzić, a następnie przejrzyjmy pełną (póki co...) listę zapowiedzi.
HBO Max - nowości, 1-15 listopada. Filmy i seriale
Dobra córka
Rose Byrne i Meghann Fahy wcielają się w dwie siostry, których życie naznaczyła tragedia sprzed kilkudziesięciu lat. Samantha i Charlotte Quinn dorastały w cieniu traumatycznych wydarzeń, które rozegrały się w ich rodzinnym domu. Kiedy w ich niewielkim miasteczku dochodzi do kolejnego aktu przemocy, kobiety ponownie zostają wciągnięte w sprawę, która przywołuje bolesne wspomnienia i zmusza je do konfrontacji z rodzinnymi sekretami. Sześcioodcinkowy thriller powstał na podstawie bestsellerowej powieści Karin Slaughter, która sama odpowiada za adaptację. Możemy spodziewać się kryminalnej zagadki, mrocznej atmosfery małomiasteczkowej społeczności i przede wszystkim historii o skomplikowanych więziach rodzinnych, traumie oraz siostrzanej relacji wystawionej na poważną próbę.
Premiera 12 listopada.
I swear
To oparta na prawdziwej historii opowieść o Johnie Davidsonie, Szkocie, u którego w wieku 15 lat zdiagnozowano zespół Tourette’a. W latach 80. wiedza na temat tego zaburzenia była znikoma, a niekontrolowane tiki ruchowe i wokalne chłopaka sprawiały, że spotykał się z niezrozumieniem, odrzuceniem, a nawet agresją otoczenia. Film śledzi jego trudną drogę do dorosłości, próbę odnalezienia swojego miejsca w świecie i walkę o to, by inni zaczęli traktować osoby z zespołem Tourette’a z większą empatią. Z czasem John sam zostaje ważnym działaczem na rzecz zwiększania świadomości tego zaburzenia, a za swoją działalność otrzymuje Order Imperium Brytyjskiego. „I Swear” to biograficzny komediodramat, który nie unika trudnych i niekiedy bolesnych tematów, ale potrafi też być zaskakująco zabawny i ciepły. Duża w tym zasługa Roberta Aramayo, którego kreacja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem - aktor zdobył za nią nagrodę BAFTA. Obraz zebrał również bardzo dobre recenzje dziennikarzy, którzy doceniali jego empatyczne podejście do tematu i umiejętne połączenie humoru z dramatem. Podpisuję się pod tą opinią.
Premiera 7 listopada.
Wśród nocnej ciszy
To może być najmocniejszy polski serial roku. Boże Narodzenie 1976 roku. Troje mieszkańców Zrębina - ciężarna kobieta, jej mąż i młodszy brat - ginie w drodze z pasterki. Oficjalnie sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek, ale okoliczności tragedii od początku budzą wątpliwości. Matka ofiar nie zamierza pogodzić się z taką wersją wydarzeń, a młody śledczy Henryk Maczek rozpoczyna własne dochodzenie. Szybko okazuje się, że za pozornie spokojną fasadą lokalnej społeczności kryją się strach, wzajemne powiązania i zmowa milczenia. Nowy serial Jana Holoubka, twórcy „Wielkiej wody” i „Heweliusza”, inspirowany jest prawdziwą zbrodnią połaniecką oraz reportażem Wiesława Łuki „Nie oświadczam się”. To sześcioodcinkowy dramat kryminalny, w którym rekonstrukcja jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni PRL łączy się z opowieścią o mechanizmach społecznego milczenia i walce o sprawiedliwość. W obsadzie m.in. Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Adam Woronowicz i Tomasz Schuchardt.
Premiera 13 listopada.
HBO Max: pełna lista nowych filmów i seriali w pierwszej połowie listopada 2026
1 listopada
- Wspaniałe życie
- Co. Za. Radość.
- Pamięć
- Rocky
- Rocky V
- Rocky II
- Rocky IV
- Rocky III
- Rocky Balboa
2 listopada
- Pozłacany wiek IV, odc. 1
3 listopada
- In the Eye of the Storm IV, odc. 1-14
4 listopada
- Życzenie śmierci
5 listopada
- Double Lives of Suburbian Wives, odc. 1-8
- Harry Potter. Wizards of Baking III, odc. 1
- Gran Torino
- Cena raju
6 listopada
- Melania Rea, odc. 1
- Batman
- Merv
- Terminator
- Terminator: Genisys
- Terminator: Maszyny, faceci... i kobieta
7 listopada
- 90 Day Fiance: The Other Way VIII, odc. 1
- Flavia de Luce
- Jedna Korea
- I Swear
8 listopada
- Miasto Boga: Walka trwa II, odc. 2
11 listopada
- Ostatni raj na ziemi
12 listopada
- Dobra córka, odc. 1-6
- Zabójstwo Złotego Koguta, odc. 1-3
- Blackberry
- Mystere
- Królewski sekret
13 listopada
- Clangold, odc.1
- Wśród nocnej ciszy, odc. 1
- Maniacy prawdy, odc. 1-2
- Kukułka
- Totalna magia
14 listopada
- Gift, odc. 1
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Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).