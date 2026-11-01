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HBO Max rozgrzewa nowościami na listopad 2026. Te seriale będziecie oglądać

Nowy miesiąc, nowe filmy i seriale w streamingu. HBO Max zaprezentowało listę premier na pierwsze dwa tygodnie listopada. Sprawdźmy, co ciekawego dla nas szykują.

Michał Jarecki
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HBO Max rozgrzewa nowościami na listopad 2026. Te seriale będziecie oglądać
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HBO Max nigdy nie zapowiada nowości na cały miesiąc - zawsze udostępnia listę premier na dwa tygodnie wprzód. I, co ciekawe, i tak nigdy nie są to wszystkie tytuły: platforma Warnera lubi bowiem robić zaskoczyć niespodzianką i nieoczekiwanie uzupełnić swoją bibliotekę czymś ciekawym, na przykład... kinowym hitem.

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Pozostaje tylko czekać, ale już teraz widzimy, że kinowych hitów w listopadzie nie zabraknie. Pochylmy się nad częścią najciekawszych nowinek, które warto sprawdzić, a następnie przejrzyjmy pełną (póki co...) listę zapowiedzi.

HBO Max - nowości, 1-15 listopada. Filmy i seriale

Dobra córka

Rose Byrne i Meghann Fahy wcielają się w dwie siostry, których życie naznaczyła tragedia sprzed kilkudziesięciu lat. Samantha i Charlotte Quinn dorastały w cieniu traumatycznych wydarzeń, które rozegrały się w ich rodzinnym domu. Kiedy w ich niewielkim miasteczku dochodzi do kolejnego aktu przemocy, kobiety ponownie zostają wciągnięte w sprawę, która przywołuje bolesne wspomnienia i zmusza je do konfrontacji z rodzinnymi sekretami. Sześcioodcinkowy thriller powstał na podstawie bestsellerowej powieści Karin Slaughter, która sama odpowiada za adaptację. Możemy spodziewać się kryminalnej zagadki, mrocznej atmosfery małomiasteczkowej społeczności i przede wszystkim historii o skomplikowanych więziach rodzinnych, traumie oraz siostrzanej relacji wystawionej na poważną próbę.

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Premiera 12 listopada.

I swear

To oparta na prawdziwej historii opowieść o Johnie Davidsonie, Szkocie, u którego w wieku 15 lat zdiagnozowano zespół Tourette’a. W latach 80. wiedza na temat tego zaburzenia była znikoma, a niekontrolowane tiki ruchowe i wokalne chłopaka sprawiały, że spotykał się z niezrozumieniem, odrzuceniem, a nawet agresją otoczenia. Film śledzi jego trudną drogę do dorosłości, próbę odnalezienia swojego miejsca w świecie i walkę o to, by inni zaczęli traktować osoby z zespołem Tourette’a z większą empatią. Z czasem John sam zostaje ważnym działaczem na rzecz zwiększania świadomości tego zaburzenia, a za swoją działalność otrzymuje Order Imperium Brytyjskiego. „I Swear” to biograficzny komediodramat, który nie unika trudnych i niekiedy bolesnych tematów, ale potrafi też być zaskakująco zabawny i ciepły. Duża w tym zasługa Roberta Aramayo, którego kreacja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem - aktor zdobył za nią nagrodę BAFTA. Obraz zebrał również bardzo dobre recenzje dziennikarzy, którzy doceniali jego empatyczne podejście do tematu i umiejętne połączenie humoru z dramatem. Podpisuję się pod tą opinią.

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Premiera 7 listopada.

Wśród nocnej ciszy

To może być najmocniejszy polski serial roku. Boże Narodzenie 1976 roku. Troje mieszkańców Zrębina - ciężarna kobieta, jej mąż i młodszy brat - ginie w drodze z pasterki. Oficjalnie sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek, ale okoliczności tragedii od początku budzą wątpliwości. Matka ofiar nie zamierza pogodzić się z taką wersją wydarzeń, a młody śledczy Henryk Maczek rozpoczyna własne dochodzenie. Szybko okazuje się, że za pozornie spokojną fasadą lokalnej społeczności kryją się strach, wzajemne powiązania i zmowa milczenia. Nowy serial Jana Holoubka, twórcy „Wielkiej wody” i „Heweliusza”, inspirowany jest prawdziwą zbrodnią połaniecką oraz reportażem Wiesława Łuki „Nie oświadczam się”. To sześcioodcinkowy dramat kryminalny, w którym rekonstrukcja jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni PRL łączy się z opowieścią o mechanizmach społecznego milczenia i walce o sprawiedliwość. W obsadzie m.in. Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Adam Woronowicz i Tomasz Schuchardt.

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Premiera 13 listopada.

HBO Max: pełna lista nowych filmów i seriali w pierwszej połowie listopada 2026

1 listopada

  • Wspaniałe życie
  • Co. Za. Radość.
  • Pamięć
  • Rocky
  • Rocky V
  • Rocky II
  • Rocky IV
  • Rocky III
  • Rocky Balboa
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2 listopada

  • Pozłacany wiek IV, odc. 1
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3 listopada

  • In the Eye of the Storm IV, odc. 1-14
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4 listopada

  • Życzenie śmierci
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5 listopada

  • Double Lives of Suburbian Wives, odc. 1-8
  • Harry Potter. Wizards of Baking III, odc. 1
  • Gran Torino
  • Cena raju
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6 listopada

  • Melania Rea, odc. 1
  • Batman
  • Merv
  • Terminator
  • Terminator: Genisys
  • Terminator: Maszyny, faceci... i kobieta
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7 listopada

  • 90 Day Fiance: The Other Way VIII, odc. 1
  • Flavia de Luce
  • Jedna Korea
  • I Swear
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8 listopada

  • Miasto Boga: Walka trwa II, odc. 2
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11 listopada

  • Ostatni raj na ziemi 

12 listopada

  • Dobra córka, odc. 1-6
  • Zabójstwo Złotego Koguta, odc. 1-3
  • Blackberry
  • Mystere
  • Królewski sekret

13 listopada

  • Clangold, odc.1
  • Wśród nocnej ciszy, odc. 1
  • Maniacy prawdy, odc. 1-2
  • Kukułka
  • Totalna magia

14 listopada

  • Gift, odc. 1

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Michał Jarecki
Redaktor

Dla Rozrywka Spider’s Web najchętniej bloguje o branży filmowej, krytycznym (lub pełnym uwielbienia) okiem przyglądając się nowościom na ekranach kin i w serwisach streamingowych. Kinoman, filmoznawca, szczerze miłujący zarówno arthouse, jak i naszpikowane akcją popcorniaki. Niemal cały swój czas wolny poświęca kulturze w najróżniejszych jej formach. Wciąż dokształca się filmoznawczo; o sztukach wizualnych pisze od lat, początkowo raczej hobbystycznie, a od dłuższego czasu – zawodowo. Gościł w Radiowej Czwórce czy telewizji publicznej; można go było przeczytać m.in. w miesięczniku „Kino”, „Nowej Fantastyce” czy na łamach innych serwisów (recenzje, felietony, newsy, wywiady).

Tagi:
HBO Maxnowości
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