HBO Max rozgrzewa nowościami na listopad 2026. Te seriale będziecie oglądać

HBO Max nigdy nie zapowiada nowości na cały miesiąc - zawsze udostępnia listę premier na dwa tygodnie wprzód. I, co ciekawe, i tak nigdy nie są to wszystkie tytuły: platforma Warnera lubi bowiem robić zaskoczyć niespodzianką i nieoczekiwanie uzupełnić swoją bibliotekę czymś ciekawym, na przykład... kinowym hitem.

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Pozostaje tylko czekać, ale już teraz widzimy, że kinowych hitów w listopadzie nie zabraknie. Pochylmy się nad częścią najciekawszych nowinek, które warto sprawdzić, a następnie przejrzyjmy pełną (póki co...) listę zapowiedzi.

HBO Max - nowości, 1-15 listopada. Filmy i seriale

Dobra córka

Rose Byrne i Meghann Fahy wcielają się w dwie siostry, których życie naznaczyła tragedia sprzed kilkudziesięciu lat. Samantha i Charlotte Quinn dorastały w cieniu traumatycznych wydarzeń, które rozegrały się w ich rodzinnym domu. Kiedy w ich niewielkim miasteczku dochodzi do kolejnego aktu przemocy, kobiety ponownie zostają wciągnięte w sprawę, która przywołuje bolesne wspomnienia i zmusza je do konfrontacji z rodzinnymi sekretami. Sześcioodcinkowy thriller powstał na podstawie bestsellerowej powieści Karin Slaughter, która sama odpowiada za adaptację. Możemy spodziewać się kryminalnej zagadki, mrocznej atmosfery małomiasteczkowej społeczności i przede wszystkim historii o skomplikowanych więziach rodzinnych, traumie oraz siostrzanej relacji wystawionej na poważną próbę.

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Premiera 12 listopada.

I swear

To oparta na prawdziwej historii opowieść o Johnie Davidsonie, Szkocie, u którego w wieku 15 lat zdiagnozowano zespół Tourette’a. W latach 80. wiedza na temat tego zaburzenia była znikoma, a niekontrolowane tiki ruchowe i wokalne chłopaka sprawiały, że spotykał się z niezrozumieniem, odrzuceniem, a nawet agresją otoczenia. Film śledzi jego trudną drogę do dorosłości, próbę odnalezienia swojego miejsca w świecie i walkę o to, by inni zaczęli traktować osoby z zespołem Tourette’a z większą empatią. Z czasem John sam zostaje ważnym działaczem na rzecz zwiększania świadomości tego zaburzenia, a za swoją działalność otrzymuje Order Imperium Brytyjskiego. „I Swear” to biograficzny komediodramat, który nie unika trudnych i niekiedy bolesnych tematów, ale potrafi też być zaskakująco zabawny i ciepły. Duża w tym zasługa Roberta Aramayo, którego kreacja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem - aktor zdobył za nią nagrodę BAFTA. Obraz zebrał również bardzo dobre recenzje dziennikarzy, którzy doceniali jego empatyczne podejście do tematu i umiejętne połączenie humoru z dramatem. Podpisuję się pod tą opinią.

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Premiera 7 listopada.

Wśród nocnej ciszy

To może być najmocniejszy polski serial roku. Boże Narodzenie 1976 roku. Troje mieszkańców Zrębina - ciężarna kobieta, jej mąż i młodszy brat - ginie w drodze z pasterki. Oficjalnie sprawa zostaje uznana za nieszczęśliwy wypadek, ale okoliczności tragedii od początku budzą wątpliwości. Matka ofiar nie zamierza pogodzić się z taką wersją wydarzeń, a młody śledczy Henryk Maczek rozpoczyna własne dochodzenie. Szybko okazuje się, że za pozornie spokojną fasadą lokalnej społeczności kryją się strach, wzajemne powiązania i zmowa milczenia. Nowy serial Jana Holoubka, twórcy „Wielkiej wody” i „Heweliusza”, inspirowany jest prawdziwą zbrodnią połaniecką oraz reportażem Wiesława Łuki „Nie oświadczam się”. To sześcioodcinkowy dramat kryminalny, w którym rekonstrukcja jednej z najbardziej wstrząsających zbrodni PRL łączy się z opowieścią o mechanizmach społecznego milczenia i walce o sprawiedliwość. W obsadzie m.in. Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Adam Woronowicz i Tomasz Schuchardt.

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Premiera 13 listopada.

HBO Max: pełna lista nowych filmów i seriali w pierwszej połowie listopada 2026

1 listopada

Wspaniałe życie

Co. Za. Radość.

Pamięć

Rocky

Rocky V

Rocky II

Rocky IV

Rocky III

Rocky Balboa

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2 listopada

Pozłacany wiek IV, odc. 1

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3 listopada

In the Eye of the Storm IV, odc. 1-14

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4 listopada

Życzenie śmierci

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5 listopada

Double Lives of Suburbian Wives, odc. 1-8

Harry Potter. Wizards of Baking III, odc. 1

Gran Torino

Cena raju

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6 listopada

Melania Rea, odc. 1

Batman

Merv

Terminator

Terminator: Genisys

Terminator: Maszyny, faceci... i kobieta

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7 listopada

90 Day Fiance: The Other Way VIII, odc. 1

Flavia de Luce

Jedna Korea

I Swear

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8 listopada

Miasto Boga: Walka trwa II, odc. 2

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11 listopada

Ostatni raj na ziemi

12 listopada

Dobra córka, odc. 1-6

Zabójstwo Złotego Koguta, odc. 1-3

Blackberry

Mystere

Królewski sekret

13 listopada

Clangold, odc.1

Wśród nocnej ciszy, odc. 1

Maniacy prawdy, odc. 1-2

Kukułka

Totalna magia

14 listopada

Gift, odc. 1

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