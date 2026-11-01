Kiedy Tyler Rake 3 na Netfliksie? Cierpliwości, jeszcze trochę

Australia wydała na świat niejednego wielkiego aktora. Jednym z tych, którzy są tego miana bliscy, jest Chris Hemsworth - 43-letni obecnie gwiazdor, który poza obecnością jako Thor w MCU, ma na koncie inne, udane role. W ostatnich latach mogliśmy oglądać go m.in. w "Łowcy i Królowej Lodu", "Źle się dzieje w El Royale", "Men in Black: International", "Pajęczej Głowie", "Furiosie: Sadze Mad Max" czy "Crime 101". Od 2020 roku z powodzeniem wciela się również w Tylera Rake'a - bohatera filmów akcji stworzonych przez Netfliksa.

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Tyler Rake 3 - kiedy premiera? Wszystko, co wiemy

Raczej nikogo nie zdziwiło to, że Hemsworth stanął na czele tej serii. Ma wystarczający talent, gwiazdorską aurę oraz aparycję, by wiarygodnie sprzedać światu postać wyjątkowego najemnika, który wykonuje ekstremalnie trudne zlecenia i najczęściej jego życie (oraz tych, których chroni) jest zagrożone. Co ciekawe, współtwórcami serii są bracia Russo, z którymi australijski aktor świetnie zna się z pracy nad filmami Marvela. Początkowo to nie Hemsworth był kandydatem do roli Tylera Rake'a - pierwszym planowanym odtwórcą tej roli był nie kto inny jak Dwayne Johnson.

Zmiana się opłaciła - Hemsworth wszedł za The Rocka i od 2020 roku niesie na swoich barkach rolę, która z pewnością wzmacnia jego akcje wśród fanów gatunku kina strzelano-kopano-pościgowego. Od tego momentu współpracuje też z Samem Hargrave'em, dla którego "Tyler Rake" był reżyserskim debiutem w pełnometrażowym kinie. Panowie spotkali się w sequelu, a niedawno po raz kolejny - w ramach pracy nad trzecim filmem z serii. Wielu fanów zastanawia się, kiedy dojdzie do jego premiery.

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Netflix: kadr z filmu "Tyler Rake 2"

Wczoraj informowaliśmy o tym, że zdjęcia do "Tylera Rake'a 3" zostały zakończone, o czym wcześniej powiadomił świat Chris Hemsworth na swoim Instagramie. To spory krok w procesie powstawania filmu - teraz zapewne całość czeka postprodukcja, montaż, innymi słowy - obróbka materiału, który został nakręcony. Netflix nie podał póki co konkretnej daty, natomiast wszystko wskazuje na to, że film powinien ukazać się w 2027 roku.

Skoro doszło już do końca zdjęć, ostatnie szlify zapewne jeszcze trochę potrwają, zatem gdybym miał przewidywać potencjalny okres premiery filmu, myślę, że najwcześniej można na to liczyć późną wiosną lub wczesnym latem 2027. Kto wie, może siły przerobowe twórców są tak duże, że "dowiozą" nam ten film szybciej? Niezależnie od ostatecznej daty premiery, będziemy mieć do czynienia z najdłuższą dotychczas przerwą między częściami "Tylera Rake'a". Pierwsza odsłona trafiła na Netfliksa w 2020 roku, kolejna zaś - w 2023. Jeśli nie dojdzie do żadnej obsuwy czasowej (a póki co brak informacji, by takie zagrożenie istniało), przerwa pomiędzy "dwójką" a "trójką" wyniesie cztery lata.

Tyler Rake 3 - obsada filmu

Chris Hemsworth jako Tyler Rake

jako Tyler Rake Golshifteh Farahani jako Nik Khan

jako Nik Khan Idris Elba jako Alcott

jako Alcott Don Lee jako Tygo

jako Tygo Siena Agudong

Pierce Brosnan

Chi Lewis-Parry

Joe Taslim

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