Netflix dodał dzisiaj aż 6 nowości. Jest tu uwielbiany film

Listopad na Netfliksie zaczyna się z hukiem. Pierwszego dnia miesiąca w serwisie pojawiło się aż sześć nowych tytułów, a każdy znajdzie coś dla siebie. Są animacje dla najmłodszych, świąteczna komedia, która zgrabnie otwiera przedświąteczny sezon, i nowy serial prawniczy na podstawie bestsellera Johna Grishama.

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Netflix: nowości na początek listopada

Harold i Kumar: Spalone święta

To zwariowana komedia świąteczna z twistem. Opowiada o dwójce przyjaciół, którzy wiele lat temu poszli swoimi drogami. Pewnego dnia jednak u jednego z nich ląduje tajemnicza paczka i gdy bohater próbuje przekazać ją przyjacielowi, dzieje się coś strasznego. Spaleniu lega wielka choinka, która należy do teścia jednego z nich. Raz jeszcze muszą połączyć siły, aby zdobyć nowe drzewko na miejsce zniszczonego.

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Sing i Sing 2

Lubiana seria komedii dla dzieci. Głównym bohaterem jest miś koala o imieniu Buster Moon. Gdy dowiaduje się, że jego uwielbiany teatr zostanie zamknięty, decyduje się zorganizować talent show. Wierzy, że przyjdzie tak dużo ludzi, że budynek uda się ocalić. Na skutek błędu w świat idzie informacja, że nagroda będzie o dwa zera większa niż przewidywano. Na konkurs wali więc połowa miasta. Do serwisu trafiły obie części.

Sing w serwisie Netflix

Barbie w Dziadku do orzechów

To pierwsza pełnometrażowa komputerowa animacja o Barbie. Oparta jest na motywach słynnej baśni i baletu Piotra Czajkowskiego. Pewnego dnia Barbie, która wciela się w Klarę, otrzymuje drewnianą figurkę Dziadka do orzechów. W nocy figurka ożywa, aby stoczyć bój ze złym Królem Myszy. Podstępny władca rzuca zaklęcie i zmniejsza Klarę oraz Dziadka do orzechów.

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Dwóch gniewnych ludzi

Niezbyt mądra, ale wspaniale zagrana komedia. Fabuła opowiada o mężczyźnie (Adam Sandler), który zostaje uznany za agresywnego i sąd zleca mu terapię z kontroli gniewu. Trafia na zajęcia, które prowadzi ekscentryczny dr Buddy Rydell (Jack Nicholson). Doktor jest tak bezpośredni, że zaczyna wchodzić naszemu bohaterowi na głowę. Czy uda mu się wyzwolić?

Film już w serwisie Netflix

Złoty prawnik

To mroczny amerykański serial prawniczy, który jest adaptacją powieści Johna Grishama z 1995 roku. Opowiada o młodym prawniku, który jest niepoprawnym idealistą. Gdy traci pracę, odnajduje ją w lokalnej kancelarii, która zajmuje się odszkodowaniami. Szybko okaże się, że jego przeciwnikiem (i jego pracodawcy) stanie się potężny szpital. Niezła rzecz dla tych, którzy lubią produkcje prawnicze.

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