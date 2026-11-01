Oni odeszli w 2026 r. Wspominamy polskie i zagraniczne gwiazdy

Aktorzy, muzycy, dziennikarze i osobowości medialne - niektórzy odeszli zbyt szybko, niespodziewanie, po wieloletniej walce z chorobą. Choć nie ma ich dziś wśród nas, zostaną zapamiętani za sprawą swojej spuścizny w postaci filmów, seriali, książek czy utworów muzycznych. Dziś wspominamy polskie i zagraniczne gwiazdy, które odeszły w 2026 r.

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Zmarli w 2026 r. Polskie i zagraniczne gwiazdy, które odeszły

Dolly Parton

ur. 19.01 1946, zm. 25.08.2026

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Świat muzyki stracił w tym roku ikonę, gdyż w wieku 80 lat odeszła Dolly Parton. Była ona nie tylko piosenkarką, ale również kompozytorką, autorką tekstów, producentką, aktorką i działaczką społeczną. Szczyt jej popularności przypadł na lata 70., kiedy nagrane przez nią piosenki szturmowały wówczas amerykańskie notowania list przebojów. Zmarła po krótkiej walce z chorobą nowotworową.

Dolly Parton

Tim Curry

ur. 19.04.1946, zm. 25.08.2026

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W dniu śmierci Parton odszedł również Tim Curry. Dla tego niezwykłego aktora nie było takiej roli, której nie udałoby mu się doskonale zagrać. Nie bał się żadnej kreacji, co udowadniał przez lata występami w różnorodnych produkcjach. Widzowie zapamiętają go przede wszystkim z takich filmów jak "Rocky Horror Picture Show" Jima Sharmana, "Kevin sam w Nowym Jorku" Chrisa Columbusa czy też miniserialu "To" od ABC. Aktor przez ostatnią dekadę zmagał się z problemami zdrowotnymi. W 2012 roku doznał poważnego urazu mózgu.

Tim Curry

Jan Frycz

ur. 15.05.1954, zm. 15.08.2026

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Polska scena straciła w tym roku Jana Frycza, wybitnego polskiego aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego. Za jego najlepsze role uważa się te z produkcji "Egoiści", "Pożegnanie jesieni", "Tam i z powrotem", "Pornografia" czy "Pręgi". Jedną z jego najbardziej zapamiętanych współczesnych kreacji jest rola gangstera Daria w adaptacji powieści "Ślepnąc od świateł". Od czasów poważnego wypadku samochodowego w 2015 r. borykał się z następstwami uszkodzenia kręgosłupa.

Jan Frycz

Chuck Norris

ur. 10.03.1940, zm. 19.03.2026

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Chuck Norris był legendą kina kopanego. Szczyt jego popularności przypadł na lata 80. i 90. za sprawą jego ról w filmach akcji, a szczególnie kreacji teksańskiego rangera Cordella Walkera w serialu CBS "Strażnik Teksasu". W ostatnich latach rzadko pojawiła się na ekranie. Posiadacz czarnego pasa w sztukach walki i człowiek uhonorowany gwiazdą w Alei Gwiazd w Hollywood oraz Texas Rangerem już zawsze pozostanie w pamięci widzów za sprawą kultowych produkcji oraz żartów (w końcu tylko Chuck Norris potrafi wywarzyć drzwi obrotowe).

Chuck Norris

Andrzej Morozowski

ur. 13.06.1957, zm. 4.08.2026

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Andrzej Morozowski był znanym dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. W latach 1990-2000 pracował w Radiu Zet, TVP i Polsacie. Prowadził takie programy jak "Ring", "Polityczne Graffitti", "Kuluary", "Prześwietlenie" czy "Rozmowa bardzo polityczna". Zdobył kilka nagród, m.in. Telekamery oraz MediaTor. Zmarł po walce z chorobą nowotworową.

Andrzej Morozowski

Aga in America

ur. 11.03.1992, zm. 14.06.2026

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Agnieszka Kirchner, w sieci znana jako Aga in America, zmarła po długiej walce z nowotworem. Od czasu, kiedy dowiedziała się o diagnozie, jej wpisy na Instagramie dotyczyły właśnie tej choroby. Poinformowała o niej swoich obserwatorów w lipcu 2025 r. Agnieszka na Instagramie pokazywała cały proces leczenia, operacje i chemioterapie, aktualizując co jakiś czas swój stan zdrowia. Przed diagnozą pokazywała natomiast życie w USA oczami Polki, poruszając takie tematy jak rodzicielstwo czy dieta wegańska i fruktariańska.

Agnieszka Kirchner

Brenda Fricker

ur. 17.02.1945, zm. 16.07.2026

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W tym roku zmarła również Brenda Fricker, którą wielu widzów może kojarzyć przede wszystkim za sprawą roli w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku". Grała kobietą z gołębiami, czyli postać drugoplanową, a mimo to była jedną z bardziej pamiętnych bohaterek w uwielbianym filmie. Fricker zostanie zapamiętana nie tylko z kultowego sequelu "Kevina samego w domu", ale również jako zdobywczyni Oscara za rolę w filmie "Moja lewa stopa" z 1989 r. Dzięki temu przeszła do historii jako pierwsza irlandzka aktorką, która zdobyła Oscara.

Brenda Fricker

Vincent Pastore

ur. 14.07.1946, zm. 1.08.2026

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"Rodzina Soprano" straciła swojego ważnego członka. W 2026 r. odszedł Vincent Pastore, który w serialu wcielał się w Salvatora "Big Pussy'ego" Bonpensiero. Nie była to jego jedyna rola - Pastore odgrywał gangstera w wielu innych filmach i serialach. Łącznie można zobaczyć go w ponad 100 produkcjach, w tym w "Chłopcach z ferajny", "Gotti" czy "Życiu Carlity". Śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych.

Vincent Pastore

Oliver Tree

ur. 29.06.1993, zm. 14.06.2026

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Oliver Tree zginął tragicznie w katastrofie helikoptera w Rio de Janeiro, do której doszło wskutek zderzenia dwóch maszyn w powietrzu. Znakiem charakterystycznym 32-letniego wokalisty była równo przycięta fryzura oraz stylizacje inspirowane latami 80. Rozpoznawalność zdobył za sprawą takich kawałków jak "Alien Boy" i "Life Goes On", których już nie zaśpiewa fanom na żywo.

Oliver Tree

Anthony Head

ur. 20.02.1954, zm. 1.06.2026

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Smutna wiadomość o śmierci Anthony'ego Heada obiegła świat w czerwcu. Brytyjski aktor grał w wielu popularnych produkcjach w latach 90. i na początku lat 2000., takich jak "Buffy: Postrach wampirów", gdzie wcielił się w Ruperta Gilesa, a także "Przygody Merlina", gdzie grał króla Uthera Pendragona. Jedną z ostatnich produkcji, w których zagrał, był "Ted Lasso" od Apple TV. Head wcielał się tam w Ruperta Manniona, byłego właściciela klubu piłkarskiego. Przyczyną śmierci aktora były powikłania po zapaleniu płuc.

Anthony Head

Robert Duvall

ur. 5.10.1931, zm. 15.02.2026

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Robert Duvall, zdobywca Oscara za rolę w filmie "Pod czułą kontrolą" i gwiazdor takich filmów jak "Ojciec chrzestny", "Czas Apokalipsy" czy "Wielki Santini", zmarł w wieku 95 lat. Aktor wkroczył w świat aktorstwa mocną rolą w filmie "Zabić drozda" z 1962 r., jednak jego kariera nabrała rozpędu dopiero w 1972 r. Swoją pozycję jako wielkiego aktora ugruntował, zdobywając nominację do Oscara za główną rolę w "Wielkim Santinim". Do innych produkcji, w których wystąpił Duvall, należą "Apostoł", "Stalin", "Sędzia", "Adwokat", "60 sekund", "Bezprawie" czy "Generałowie". Jedną z jego ostatnich ról była rola w filmie "Bielmo".

Robert Duvall

Bożena Dykiel

ur. 26.08.1948, zm. 12.02.2026

W 2026 r. pożegnaliśmy znaną polską aktorkę Bożenę Dykiel. Rozpoznawalność przyniosły jej przede wszystkim role Kasi w "Weselu" i Mady Muller w "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy, a także Aniołowej w kultowym serialu Stanisława Barei "Alternatywy 4". Od 2003 r. wcielała się w Marię Ziębę, jedną z głównych bohaterek serialu "Na Wspólnej". W ostatnich lata życia borykała się z problemami zdrowotnymi. Zmarła w wieku 77 lat.

Bożena Dykiel

Catherine O'Hara

ur. 4.03.1954, zm. 30.01.2026

Catherine O'Hara grała w wielu produkcjach, takich jak "Schitt's Creek", "Radosne Purin" czy "The Studio". W pamięci wielu widzów zapisze się jednak jako Kate McCallister z filmu "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku", gdzie wcieliła się w mamę głównego bohatera. Sławę zdobyła również za sprawą takich filmów jak "Po godzinach" czy "Sok z żuka". Została nagrodzona Primetime Emmy i Złotym Globem za rolę Moiry Rose w "Schitt's Creek", a do nagrody Emmy była ponownie nominowana za rolę w "Temple Grandin". Zmarła w wieku 71 lat.

Catherine O'Hara

Valentino Garavani

ur. 11.05.1932, zm. 19.01.2026

Na początku tego roku odszedł również słynny projektant Valentino Clemente Ludovico Garavani, znany po prostu jako Valentino. Artysta urodził się w 1932 r. i już w najmłodszych latach interesował się hollywoodzkim glamourem. Swoją pasję zaczął rozwijać w nastoletnim wieku, a po ukończeniu praktyk podjął pracę w pracowni Guy Laroche, z której odszedł w 1959 r., by założyć we Włoszech własną firmę. W ciągu swojej kariery Valentino ubierał wiele gwiazd, w tym Sharon Stone, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Barbrę Streisand, Audrey Hepburn, Sophię Loren czy Elizabeth Taylor. Włoski projektant był również twórcą sukni ślubnej Jackie Kennedy, którą pierwsza dama założyła na swój drugi ślub.

Valentino Garavani

Eric Dane

ur. 9.11.1972, zm. 19.02.2026

Eric Dane od ponad roku chorował na stwardnienie zanikowe boczne i wieku 53 lat przegrał walkę z chorobą. Aktor był znany z takich produkcji jak "X-Men: Ostatni bastion", "Ocean strachu 2", "Burleska" czy "Bad Boys: Ride or Die", lecz przez część widzów zostanie zapamiętany dzięki swoim kultowym kreacjom w serialach. Dane wcielał się w dr. Marka Sloana w "Chirurgach", Toma Chandlera w "Ostatnim okręcie" oraz Cala Jacobsa w "Euforii". Dane zmagał się z uzależnieniami od używek, a także depresją.

Eric Dane

Oni odeszli w 2026 r. - lista

Dolly Parton (1946-2026)

Tim Curry (1946-2026)

Jan Frycz (1954-2026)

Chuck Norris (1940-2026)

Robert Duvall (1931-2026)

Bożena Dykiel (1948-2026)

Catherine O'Hara (1954-2026)

Hayden Panettiere (1989-2026)

RJ Mitte (1992-2026)

Presley Gerber (1999-2026)

Brenda Fricker (1945-2026)

Vincent Pastore (1946-2026)

Oliver Tree (1993-2026)

Agnieszka Kirchner (1992-2026)

Stanisław Jan Michna (1943-2026)

Mary Rivera (1943-2026)

Kaylee Hottle (2008-2026)

Anthony Head (1954-2026)

Marcia Lucas (1945-2026)

Nadia Fares (1968-2026)

Valentino Garavani (1932-2026)

Eric Dane (1972-2026)

Tom Skerritt (1933-2026)

Andrzej Morozowski (1957-2026)

Król Halard V (1937-2026)

Béla Tarr (1955-2026)

Stanisława Celińska (1947-2026)

James Van Der Beek (1977-2026)

Sam Neill (1947-2026)

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