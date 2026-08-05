Najlepsze horrory HBO Max. Ranking strasznych filmów

Z filmami grozy czuję się osobiście związany od dawna. To nocne maratony horrorów rozbudziły w nastoletnim mnie miłość do kina. Jakościowo było różnie, ale z czasem zacząłem odkrywać jego potencjał i nadrabiać zaległości. Max ma w tej części kina całkiem bogatą ofertę - subskrybenci znajdą tu dość dużo tytułów z XXI wieku, ale i klasyki gatunku mają swoje miejsce.

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Max: horrory. TOP lista najlepszych

Poniżej znajdziecie listę 10 najlepszych horrorów, które są obecnie dostępne do obejrzenia na wspomnianej platformie streamingowej. Wybrałem je na podstawie własnych, subiektywnych wrażeń, natomiast spora część obecnych w tym zestawieniu filmów jest dość powszechnie uznawana za udane dzieła.

Martwe zło: Przebudzenie

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 96 minut

Reżyser: Lee Cronin

Obsada: Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabrielle Echols

Ocena IMDb: 6,5/10

Ellie (wybitna w tej roli, przerażająca Sutherland) jest matką trójki dzieci. Kobieta wychowuje je samotnie, a do sypiącej się dosłownie i w przenośni rodziny dołącza siostra Ellie, Beth (Sullivan), która znalazła się w kryzysowej sytuacji i potrzebuje pomocy. Gdy Danny (Davies) natyka się na dziwną księgę, niechcący sprawia, że Ellie zostaje opętana przez demona. Wówczas walka bohaterów o przetrwanie nabiera dodatkowego, przerażającego wymiaru - dzieci staną bowiem naprzeciw swojej matki.

Mumia: Film Lee Cronina

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Lee Cronin

Obsada: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May Calamawy, Natalie Grace

Ocena IMDb: 6,2/10

Charlie (Reynor) i Larissa (Costa) Cannonowie to młode, mieszkające w Egipcie małżeństwo, żyjące na dość wysokim poziomie, mające zawodową stabilność i rodzinne szczęście. To się jednak zmienia, gdy córka pary, Katie zostaje porwana przez pewną kobietę. Wiele lat później wciąż zrozpaczeni rodzice otrzymują wiadomość, na którą czekali - dziewczynka (Grace) zostaje odnaleziona. Haczyk jest taki, że Katie była umieszczona w grobowcu, a jej zachowanie nie nosi znamion naturalnego schorzenia.

Oddaj ją

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Danny Philippou, Michael Philippou

Obsada: Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips

Ocena IMDb: 7,1/10

Dzieło, które wyszło spod rąk jednego z najzdolniejszych obecnie reżyserskich duetów - braci Philippou. Głównymi bohaterami filmu są Andy (Barratt) i Piper (Wong) - przybrane, zżyte ze sobą rodzeństwo, które po nagłej śmierci ojca trafia do domu nowej matki zastępczej - Laury (Hawkins). Kobieta zachowuje się dziwnie, ale dzieciaki początkowo biorą to za naturalne emocje i zwykły, nieszkodliwy ekscentryzm. Z biegiem czasu Andy coraz bardziej zaczyna podejrzewać, że kobieta sporo przed nimi ukrywa.

Zniknięcia

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 128 minut

Reżyser: Zach Cregger

Obsada: Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan

Ocena IMDb: 7,4/10

Kto by się spodziewał, że ten film zwróci uwagę Akademii na nowego mistrza horroru, a nawet przyniesie Oscara? W sumie chyba każdy, kto go obejrzał. Akcja filmu rozgrywa się w niewielkim miasteczku Maybrook w Pensylwanii, gdzie pewnej nocy, o 2:17, siedemnastka dzieci w dziwaczny sposób wybiega z domu i znika. Lokalna społeczność jest przerażona tą sytuacją, a swój gniew i pretensje wyładowuje na Justine (Garner), nauczycielce, do której klasy chodziła cała grupa zaginionych dzieci. Na ich czele stoi ojciec jednego z chłopców, Archer (Brolin), który desperacko próbuje poznać prawdę o tym, co się stało i kto porwał uczniów.

28 lat później

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 115 minut

Reżyser: Danny Boyle

Obsada: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Alfie Williams, Ralph Fiennes, Jack O'Connell

Ocena IMDb: 6,6/10

Zgodnie z tytułem, fabuła filmu Boyle'a rozgrywa się prawie trzy dekady po wydarzeniach z filmu "28 dni później". Wielka Brytania pozostaje odcięta od świata, a tylko nieliczni przetrwali. Jednym z nich jest Spike (Alfie Williams), który żyje wraz z rodzicami Islą i Jamiem (Comer i Taylor-Johnson) na wyspie, będąc częścią tamtejszej społeczności. Gdy matka chłopca zapada na ciężką chorobę, zdeterminowany Spike decyduje się wyruszyć na niebezpieczną wyprawę po pomoc i znaleźć owianego złą sławą doktora Kelsona (Ralph Fiennes).

Abigail

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Obsada: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir, Kathryn Newton, Kevin Durand, William Catlett

Ocena IMDb: 6,5/10

Bettinelli-Olpin i Gillett reanimowali "Krzyk", a od jakiegoś czasu stają się najlepsi w swoim fachu, zapewniającym połączenie komedii i horroru. Frank (Stevens), Joey (Barrera), Dean (Cloud), Sammy (Newton), Rickles (Catlett) i Peter (Durand) nieświadomie spotkali się w jednym celu. Każde z nich, z tylko sobie znanych powodów, wzięło udział w dobrze płatnym zleceniu uprowadzenia Abigail - małej dziewczynki, baletnicy, córki pewnego wpływowego człowieka. Wkrótce cała grupa dowie się, co ją czeka, a krew zacznie się lać hektolitrami.

Nie!

Rok produkcji: 2022

Czas trwania: 130 minut

Reżyser: Jordan Peele

Obsada: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea

Ocena IMDb: 6,8/10

Ostatni jak dotychczas film nakręcony przez Jordana Peele'a. OJ (Kaluuya) i Emerald (Palmer) Haywoodowie są rodzeństwem mieszkającym na bankrutującym, rodzinnym ranczu i tresującym tamtejsze konie na potrzeby hollywoodzkich wytwórni, kręcących filmy. Wkrótce na farmie zaczynają dziać się niepokojące rzeczy, zdające się sugerować, że w pobliżu "kręci się" nadnaturalna istota. Główni bohaterowie próbują to wykorzystać, by uwiecznić ją na zdjęciu i dzięki temu zdobyć pieniądze na ocalenie rodzinnego biznesu.

Uciekaj!

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Jordan Peele

Obsada: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener

Ocena IMDb: 7,8/10

Debiut Jordana Peele'a, który na stałe zapisał się w historii współczesnego horroru, a samemu twórcy przyniósł Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Głównym bohaterem filmu jest Chris (Kaluuya), który żyje w szczęśliwym związku z Rose Armitage (Williams). Dziewczyna chce, żeby chłopak poznał jej rodziców. Chris, mimo obawy o ich reakcję w związku z jego kolorem skóry, zgadza się. Wkrótce oboje przyjeżdżają do posiadłości Armitage’ów. Na miejscu panuje dziwna, lekko niezręczna atmosfera, którą rodzice Rose starają się rozładować. Stoi za tym jednak przerażająca prawda.

Miasteczko Salem

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 113 minut

Reżyser: Gary Dauberman

Obsada: Lewis Pullman, Makenzie Leigh, Alfre Woodard, Bill Camp

Ocena IMDb: 5,6/10

Ben Mears (Pullman) to młody pisarz, który wraca do miasteczka, w którym kiedyś mieszkał. Opuścił je po rodzinnej tragedii sprzed lat, a teraz, w ramach poszukiwania inspiracji, chce znaleźć coś w głębi samego siebie. Wkrótce poznaje Susan (Leigh), ale miasteczko, a raczej osadzone w nim zło, nie śpi - coraz więcej mieszkańców ginie lub znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Bohaterowie, wraz z sojusznikami, muszą stawić czoło przerażającemu zagrożeniu.

Ciche miejsce

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 90 minut

90 minut Reżyser: John Krasinski

Obsada : John Krasinski, Emily Blunt, Milicent Simmonds

John Krasinski, Emily Blunt, Milicent Simmonds Ocena IMDb: 7,5/10

Film, który - trzeba to sobie powiedzieć jasno - na nowo zdefiniował podgatunek postapokaliptycznego kina grozy. Siedem lat temu świat horroru poznał na dobre reżyserski talent Johna Krasinskiego, który wcielił się też w jedną z głównych ról - Lee Abbotta, ojca rodziny, która musi przetrwać w świecie opanowanym przez reagujące na dźwięk potwory. Jeśli któryś film przyczynił się do zmniejszenia spożycia popcornu w kinie, to właśnie "Ciche miejsce". Żarty żartami, ale to kawał świetnego fabularnie, technicznie oraz aktorsko (fantastyczna Blunt) kina.

Szczęki

Rok produkcji: 1975

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary

Ocena IMDb: 8,1/10

Martin Brody (Scheider) to lokalny stróż prawa, który dostrzega zagrożenie spowodowane przez obecność rekinów niedaleko plaży Amity Island. Główny bohater, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, chce doprowadzić do zamknięcia terenu, jednak burmistrz sprzeciwia się temu, przez potencjalne straty dla lokalnej gospodarki, jakie mógłby przynieść taki ruch. Wkrótce dochodzi do kolejnych tragedii, a Brody postanawia połączyć siły z oceanologiem Mattem Hooperem (Dreyfuss) i zawodowym łowcą rekinów Quintem (Shaw), by pokonać "króla potworów".

Wrota do piekieł

Rok produkcji: 2009

Czas trwania: 99 minut

Reżyseria: Sam Raimi

Obsada : Alison Lohman, Justin Long, Lorna Ravr, Dileep Rao

Alison Lohman, Justin Long, Lorna Ravr, Dileep Rao Ocena IMDb: 6,6/10

Horror absolutny w swojej B-klasowości, obrzydliwości, innymi słowy - cały Sam Raimi. Christine Brown (Lohman) to zwykła dziewczyna, która mieszka z chłopakiem Clayem (Justin Long), pracuje w banku i ma ambicje na więcej. Szef sukcesywnie jej odmawia awansu, tłumacząc, że musi się wykazać. Wkrótce do dziewczyny przychodzi pani Ganush (Raver), zdesperowana starsza kobieta, która błaga o przedłużenie spłaty raty kredytu. Christine odmawia, a ta rzuca na nią klątwę. Dziewczyna z czasem przekonuje się, że to zdarzenie było wstępem do jej osobistego horroru.

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