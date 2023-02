Najlepsze seriale Amazon Prime Video według widzów. Oto 15 mocnych tytułów

Co może się wydarzyć, kiedy superbohaterowie wykorzystają swoje moce w nieco innym kierunku niż ten, który znamy? Na to pytanie odpowie serial "The Boys", w którym superbohaterowie stają się tak popularni, jak celebryci, a ich władzę i wpływy można porównać do tych, które dzierżą najpotężniejsi politycy. Do czasu, gdy grupa mężczyzn postanawia zemścić się na herosach i ujawnić ich sekrety.