Najlepsze komedie romantyczne: TOP 20 produkcji o miłości wszech czasów

"Terminal" to film w reżyserii Stevena Spielberga zainspirowany prawdziwą historią irańskiego uchodźcy, który spędził na lotnisku 18 lat. Produkcja skupia się na Victorze Navorskim (Tom Hanks), który przybywa do Stanów Zjednoczonych z fikcyjnego kraju Krakozhia. Kiedy jego ojczyzna pogrąża się w politycznym chaosie, okazuje się, że Viktor utknął na lotnisku JFK w Nowym Jorku, ponieważ jego paszport stracił ważność. Tym samym nie może on ani wjechać do USA, ani wrócić do domu. Viktor musi przystosować się do życia na lotnisku, gdzie nawiązuje przyjaźnie z pracownikami lotniska i stara się znaleźć sposób, by wydostać się z tej nietypowej sytuacji.