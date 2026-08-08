Skandynawskie filmy na HBO Max. Ranking 10 tytułów

Serwis HBO Max posiada sporo kolekcji filmowych. Subskrybenci platformy mogli zauważyć, że znajdują się one na samym dole strony. Obok popularnych marek znajdują się również produkcje europejskie, w tym skandynawskie. Dla fanów północy to pozycje obowiązkowe. Które z nich obejrzeć? Zebraliśmy 10 najlepszych tytułów. Na potrzeby tego artykułu do filmów skandynawskich, czyli duńskich, norweskich i szwedzkich, zaliczyliśmy również fińskie i islandzkie.

HBO Max - skandynawskie filmy. Ranking w 2026 roku

Bękart

Tytuł filmu: Bękart (Bastarden)

Bękart (Bastarden) Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 2h 7m

2h 7m Reżyseria: Nikolaj Arcel

Nikolaj Arcel Obsada: Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Melina Hagberg

Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Melina Hagberg Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 7,7/10

"Bękart" to skandynawska produkcja osadzona w 1755 roku, w której Mads Mikkelsen wciela się w kapitana Ludviga Kahlena. Mężczyzna postanawia zagospodarować jałowe wrzosowiska, założyć tam kolonię i rozpocząć uprawę ziemi. Na jego drodze staje jednak bezwzględny miejscowy arystokrata Frederik de Schinkel, który uważa, że wrzosowiska są jego własnością. Między bohaterami dochodzi wówczas do konfliktu, który przeradza się w brutalną walkę o ziemię, władzę i społeczne uznanie.

Dziwak

Tytuł filmu: Dziwak (Ljósvíkingar)

Dziwak (Ljósvíkingar) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 44m

1h 44m Reżyseria: Snævar Sölvason

Snævar Sölvason Obsada: Björn Jörundur Friðbjörnsson, Arna Magnea Danks, Vigdís Hafliðadóttir, Sara Dögg Ásgeirsdóttir

Björn Jörundur Friðbjörnsson, Arna Magnea Danks, Vigdís Hafliðadóttir, Sara Dögg Ásgeirsdóttir Ocena IMDb: 6,4/10

"Dziwak" to jedna z bardziej nietypowych produkcji, na którą subskrybenci mogą się natknąć. Fabuła koncentruje się na Hjalti i Birnie, przyjaciołach z dzieciństwa, którzy na Fiordach Zachodnich na Islandii prowadzą restaurację rybną. Kiedy ich biznesplan zaczyna się układać, Birna postanawia ujawnić Hjalti, że jest transpłciową kobietą. To nieoczekiwane wyznanie wystawia ich przyjaźń na próbę, skłaniając do przewartościowania tego, co w życiu liczy się naprawdę.

Jutro o świcie

Tytuł filmu: Jutro o świcie (Ljósbrot)

Jutro o świcie (Ljósbrot) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 22m

1h 22m Reżyseria: Rúnar Rúnarsson

Rúnar Rúnarsson Obsada: Elín Hall, Katla Njálsdóttir, Mikael Kaaber, Ágúst Wigum

Elín Hall, Katla Njálsdóttir, Mikael Kaaber, Ágúst Wigum Ocena IMDb: 6,6/10

Bohaterką dramatu "Jutro o świcie" jest Una, studentka sztuki. Wikła się ona w romans ze swoim przyjacielem, Diddim, jednak ich relacja musi pozostać w tajemnicy. Nie może się o niej dowiedzieć przede wszystkim dziewczyna Diddiego, Klara. Pewnego dnia, po wspólnie spędzonej nocy, para wraca samochodem do domu. Dochodzi wówczas do wypadku, wskutek którego Diddi ginie. Una nie może pozbyć się wyrzutów sumienia, lecz najgorsze dopiero przed nią - w końcu będzie musiała spotkać się z Klarą.

Kochanek królowej

Tytuł filmu: Kochanek królowej (En kongelig affære)

Kochanek królowej (En kongelig affære) Rok produkcji: 2012

2012 Czas trwania: 2h 17m

2h 17m Reżyseria: Nikolaj Arcel

Nikolaj Arcel Obsada: Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Boe Følsgaard, Trine Dyrholm

Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Boe Følsgaard, Trine Dyrholm Nasza ocena: 7/10

7/10 Ocena IMDb: 7,5/10

"Kochanek królowej" opowiada historię z perspektywy królowej Karoliny Matyldy, młodszej siostry króla Anglii Jerzego III oraz żony króla Chrystiana VII. Produkcja koncentruje się na małżeństwie pary królewskiej, w którym brak miłości i bliskości. W związku z tym zamknięta w złotej klatce Karolina Matylda jest nieszczęśliwa. Wszystko zmienia się, kiedy na na dworze pojawia się niemiecki lekarz Johann Friedrich Struensee. Zdobywa on nie tylko zaufanie króla, ale również zainteresowanie królowej. Kiedy między Johannem i Karoliną Matyldą rodzi się pożądanie, nadworny lekarz i władczyni wikłają się w romans.

Nie mów do mnie mamo

Tytuł filmu: Nie mów do mnie mamo

Nie mów do mnie mamo Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 48m

1h 48m Reżyseria: Nina Knag

Nina Knag Obsada: Pia Tjelta, Kristoffer Joner, Kristoffer Joner, Kathrine Thorborg Johansen

Pia Tjelta, Kristoffer Joner, Kristoffer Joner, Kathrine Thorborg Johansen Ocena IMDb: 7,1/10

Norweska produkcja "Nie mów do mnie mamo" to relatywnie nowy film, który porusza interesującą tematykę. Koncentruje się on na Evie, lubianej nauczycielce i żonie burmistrza, która wdaje się w niebezpieczny romans z młodym uchodźcą. Jak nietrudno się domyśleć, prowadzi to do tragicznych konsekwencji.

Seks

Tytuł filmu: Seks (Sex)

Seks (Sex) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 2h 5m

2h 5m Reżyseria: Dag Johan Haugerud

Dag Johan Haugerud Obsada: Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, Siri Forberg, Birgitte Larsen

Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, Siri Forberg, Birgitte Larsen Ocena IMDb: 6,6/10

Wśród interesujących skandynawskich propozycji można odnaleźć również produkcję "Seks". Jej bohaterami są dwaj żonaci kominiarze, którzy stają w obliczu sytuacji kwestionujących ich poglądy na seksualność. Pierwszy z nich zbliża się do mężczyzny, lecz nie odczuwa tego jako homoseksualne pragnienie czy niewierność wobec żony. Drugi natomiast śni o tym, że jest kobietą, co zaczyna go niepokoić.

Na rauszu

Tytuł filmu: Na rauszu (Druk)

Na rauszu (Druk) Rok produkcji: 2020

2020 Czas trwania: 1h 55m

1h 55m Reżyseria: Thomas Vinterberg

Thomas Vinterberg Obsada: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe

Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7,7/10

Duńska produkcja Thomasa Vinterberga koncentruje się na historii czwórki nauczycieli w szkole średniej, którzy postanawiają przetestować teorię norweskiego psychologa Finna Skårderuda. Teoria ta sugeruje, że człowiek rodzi się z niedoborem alkoholu we krwi wynoszącym 0,05 promila, i że utrzymywanie stałego, niskiego poziomu alkoholu w organizmie może poprawić jakość życia, a także kreatywność. Nagrodzona Oscarem produkcja to coś, na co fani skandynawskich produkcji powinni rzucić okiem.

Niezamierzone ofiary

Tytuł filmu: Niezamierzone ofiary (Det andet offer)

Niezamierzone ofiary (Det andet offer) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 32m

1h 32m Reżyseria: Zinnini Elkington

Zinnini Elkington Obsada: Özlem Saglanmak, Trine Dyrholm, Mathilde Arcel, Olaf Johannessen

Özlem Saglanmak, Trine Dyrholm, Mathilde Arcel, Olaf Johannessen Ocena IMDb: 7,5/10

"Niezamierzone ofiary" to duński thriller psychologiczny, którego bohaterką jest neurolożka Alexandra. Podczas swojego dyżuru trafia do niej nastoletni pacjent, skarżący się na ból głowy. Kobieta decyduje jednak, że nie ma potrzeby wykonywania rezonansu magnetycznego. Niedługo później chłopak wraca do szpitala w znacznie cięższym stanie i okazuje się, że doszło u niego do krwotoku mózgowego. Film pokazuje, jak Alexandra mierzy się z nieprzyjemnymi konsekwencjami swojej decyzji.

Pozwól mi wejść

Tytuł filmu: Pozwól mi wejść (Låt den rätte komma in)

Pozwól mi wejść (Låt den rätte komma in) Rok produkcji: 2008

2008 Czas trwania: 1h 54m

1h 54m Reżyseria: Tomas Alfredson

Tomas Alfredson Obsada: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl

Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl Ocena IMDb: 7,8/10

W HBO Max wśród skandynawskich tytułów znajdzie się również coś dla fanów horrorów. "Pozwól mi wejść" to produkcja, która koncentruje się na 12-letnim Oskarze. Chłopiec jest prześladowany przez swoich kolegów, a jego jedyną koleżanką jest Eli. Blada i zawsze poważna dziewczynka wychodzi z domu tylko w nocy. Okazuje się jednak, że od kiedy dziewczynka pojawiła się w mieście, w okolicy zaczynają dziać się przerażające i trudne do wytłumaczenia rzeczy.

Milczenie Julie

Tytuł filmu: Milczenie Julie (Julie zwijgt)

Milczenie Julie (Julie zwijgt) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 37m

1h 37m Reżyseria: Leonardo Van Dijl

Leonardo Van Dijl Obsada: Tessa Van den Broeck, Grace Biot, Alyssa Lorette, Ruth Becquart

Tessa Van den Broeck, Grace Biot, Alyssa Lorette, Ruth Becquart Ocena IMDb: 6,4/10

Dramat "Milczenie Julie" był belgijskim kandydatem do Oscara, ale jest to belgijsko-szwedzka koprodukcja. Film skupia się na tytułowej tenisistce Julie, która nieoczekiwanie mierzy się z oskarżeniami na temat jej trenera. Okazuje się, że mężczyzna został oskarżony o nadużycia wobec zawodniczek. Mimo że Julie wie coś na ten temat, postanawia milczeć i kontynuuje swoje treningi, tocząc jednocześnie wewnętrzną walkę swoją przyszłość.

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