Tak śmiesznie na HBO Max jeszcze nie było. Spin-off pobił kultowy serial

Najnowszy spin-off "Teorii wielkiego podrywu" zadebiutował na HBO Max pod koniec lipca. "Stuart nie ratuje wszechświata" opowiada historię tytułowego, a przy tym dobrze nam znanego sprzedawcy komiksów, który bierze na siebie misję naprawienia rzeczywistości. W tym celu przemierza alternatywne światy, napotykając różne wersje uwielbianych przez fanów bohaterów.



W przeciwieństwie do oryginału czy dotychczasowych spin-offów "Stuart nie ratuje wszechświata" odrywa się od ziemi. To już komediowe science fiction na pełnej - coś, co bardzo przypadło fanom "Teorii wielkiego podrywu" do gustu. Na razie dostali dwa odcinki, ale już zdążyli się w serialu zakochać. Tak wynika z licznych opinii w mediach społecznościowych.

SERIAL OBEJRZYSZ NA: STUART NIE RATUJE WSZECHŚWIATA HBO Max

Opinie o spin-offie kultowego serialu na HBO Max

W mediach społecznościowych co chwilę pojawiają się kolejne pozytywne opinie na temat najnowszego, trzeciego już spin-offu "Teorii wielkiego podrywu". Są tacy użytkownicy HBO Max, którzy twierdzą, że "Stuart nie ratuje wszechświata" przebija nawet oryginał.

"Stuart nie ratuje wszechświata" jest niesamowity. To rzadkie zjawisko, żeby spin-off przebił oryginał. (...) Złapał mnie! Nie potrzeba nawet śmiechu z beczki



Pierwszy odcinek spin-offu "Stuart nie ratuje wszechświata" jest niesamowity i taki śmieszny. Nie śmiałem się tak od dłuższego czasu. Świetna robota HBO 10/10



"Stuart nie ratuje wszechświata" jest dokładnie tym, czym chciałem, żeby była "Teoria wielkiego podrywu" - czytamy na X (dawny Twitter).

Jak się czyta kolejne wpisy o dostępnym na HBO Max spin-offie "Teorii wielkiego podrywu" można odnieść wrażenie, że każdy, kto go ogląda pęka ze śmiechu. A na pewno z niecierpliwością wyczekuje kolejnych odcinków. A te nadchodzą. Na razie są dwa, a docelowo ma ich być 10.



Kolejne odcinki serialu "Stuart nie ratuje wszechświata" będą pojawiać się na HBO Max w nadchodzące piątki.

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Więcej o "Teorii wielkiego podrywu" i jej spin-offach poczytasz na Spider's Web:

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