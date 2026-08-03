Tak śmiesznie na HBO Max jeszcze nie było. Spin-off pobił kultowy serial
"Teoria wielkiego podrywu" skończyła się już ładnych parę lat temu. Ale zapoczątkowana przez nią franczyza ciągle się rozwija. Całkiem niedawno na HBO Max zadebiutował najnowszy spin-off kultowego serialu. Fani go pokochali. Twierdzą nawet, że jest lepszy od oryginału.
Najnowszy spin-off "Teorii wielkiego podrywu" zadebiutował na HBO Max pod koniec lipca. "Stuart nie ratuje wszechświata" opowiada historię tytułowego, a przy tym dobrze nam znanego sprzedawcy komiksów, który bierze na siebie misję naprawienia rzeczywistości. W tym celu przemierza alternatywne światy, napotykając różne wersje uwielbianych przez fanów bohaterów.
W przeciwieństwie do oryginału czy dotychczasowych spin-offów "Stuart nie ratuje wszechświata" odrywa się od ziemi. To już komediowe science fiction na pełnej - coś, co bardzo przypadło fanom "Teorii wielkiego podrywu" do gustu. Na razie dostali dwa odcinki, ale już zdążyli się w serialu zakochać. Tak wynika z licznych opinii w mediach społecznościowych.
Opinie o spin-offie kultowego serialu na HBO Max
W mediach społecznościowych co chwilę pojawiają się kolejne pozytywne opinie na temat najnowszego, trzeciego już spin-offu "Teorii wielkiego podrywu". Są tacy użytkownicy HBO Max, którzy twierdzą, że "Stuart nie ratuje wszechświata" przebija nawet oryginał.
"Stuart nie ratuje wszechświata" jest niesamowity. To rzadkie zjawisko, żeby spin-off przebił oryginał. (...) Złapał mnie! Nie potrzeba nawet śmiechu z beczki
Pierwszy odcinek spin-offu "Stuart nie ratuje wszechświata" jest niesamowity i taki śmieszny. Nie śmiałem się tak od dłuższego czasu. Świetna robota HBO 10/10
"Stuart nie ratuje wszechświata" jest dokładnie tym, czym chciałem, żeby była "Teoria wielkiego podrywu"
- czytamy na X (dawny Twitter).
Jak się czyta kolejne wpisy o dostępnym na HBO Max spin-offie "Teorii wielkiego podrywu" można odnieść wrażenie, że każdy, kto go ogląda pęka ze śmiechu. A na pewno z niecierpliwością wyczekuje kolejnych odcinków. A te nadchodzą. Na razie są dwa, a docelowo ma ich być 10.
Kolejne odcinki serialu "Stuart nie ratuje wszechświata" będą pojawiać się na HBO Max w nadchodzące piątki.
Więcej o "Teorii wielkiego podrywu" i jej spin-offach poczytasz na Spider's Web:
- Sheldonverse. Jak i gdzie oglądać spin-offy Teorii wielkiego podrywu?
- Tak głupie, że aż śmieszne. Sprawdzam spin-off Teorii wielkiego podrywu
- HBO Max wróciło do świata Teorii Wielkiego Podrywu. Jaram się
- Nowy serial na Max to petarda. Śmieję się i wzruszam, a nawet nie byłem fanem oryginału
- Spin-off „Młodego Sheldona” wraca z tym, za co pokochaliście „Teorię wielkiego podrywu”
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