Uwielbiany serial na HBO Max bije rekordy popularności, choć do nowych odcinków daleko
Takie sytuacje nie zdarzają się często. Ale ten akurat serial rzeczywiście jest wyjątkowy. Dlatego wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. Fani nie mogą przestać "Stamtąd" oglądać, choć już od wielu tygodni nie dostali nowego odcinka.
4. sezon "Stamtąd" skończył się jeszcze w czerwcu. Mimo to serial wciąż utrzymuje się na listach najchętniej oglądanych tytułów na platformie, na której jest dostępny. U nas można go obejrzeć na HBO Max, ale tam z topki najpopularniejszych produkcji spadł już dawno. Rodzimi użytkownicy serwisu wolą oglądać nowości z "Rodem smoka" na czele. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w Stanach Zjednoczonych.
O ile u nas "Stamtąd" można śledzić na HBO Max, o tyle w USA dostępny jest na platformie MGM+. I to tam właśnie wciąż nie schodzi z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie. W dodatku nie znajduje się gdzieś w ogonie zestawienia, tylko na jednym z jego czołowych miejsc. Prawie sięga najwyższego stopnia podium.
Stamtąd - serial dostępny na HBO Max wciąż jest hitem
W Stanach Zjednoczonych "Stamtąd" przegrywa jedynie z nigdzie niedostępnym w naszym kraju "The Westies". Zajmuje więc drugie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na MGM+ w Stanach Zjednoczonych. To wręcz zadziwiające, że po tylu tygodniach od zakończenia 4. sezonu produkcja wciąż jest tak chętnie oglądana.
Wiadomo: gdy wychodzą nowe odcinki jakiegoś serialu, zainteresowanie nim ciągle jest podtrzymywane. Ale w tym wypadku grubo ponad miesiąc użytkownicy MGM+ nie dostali żadnego epizodu "Stamtąd". W tym momencie fani na całym świecie czekają na 5. sezon, który wcale się tak szybko nie pojawi. Zdjęcia do nadchodzącej odsłony dopiero się przecież rozpoczęły.
Fanów czeka jeszcze wiele miesięcy zawieszenia po finale 4. sezonu "Stamtąd". 5. odsłona ma się pojawić dopiero w 2027 roku. Nie wiadomo dokładnie kiedy, konkretna data premiery zostanie ujawniona w późniejszym terminie. Na ten moment wiadomo tylko, że nadchodzące odcinki powinny odpowiedzieć na wszelkie nurtujące widzów pytania. 5. sezon "Stamtąd" ma bowiem być tym ostatnim.
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