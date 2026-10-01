HBO Max pozamiatał nowościami na październik. To jakiś obłęd
HBO Max pokazał nowości na 1. połowę października. Wśród premier na początek tego miesiąca znalazł się najnowszy polski kryminał, a także kultowe filmy, do których warto wrócić. Jedno jest pewne - subskrybenci będą podekscytowani.
Widzowie doczekali się informacji na temat nowości w HBO Max. Początek października zapowiada owocny miesiąc w tym serwisie - oprócz nowego polskiego serialu kryminalnego pojawią się również kultowe produkcje, a także nowy sezon uwielbianego teleturnieju. Będzie co oglądać, to pewne. Na co szczególnie zwrócić uwagę? Podpowiadamy.
HBO Max - nowości na 1. połowę października 2026. Co obejrzeć? Premiery filmów i seriali
Zmora
Bibliotekę HBO Max niebawem zasili nowy polski serial kryminalny, który jest inspirowany wciągającą powieścią "Zmora" autorstwa Roberta Małeckiego. Akcja produkcji osadzona jest zarówno we współczesności, jak i w latach 80. i 90. W tych okresach splatają się losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z lękami oraz niewygodną prawdą. HBO obiecuje mroczną opowieść o ukrywanych przez dekady sekretach, a także o przeszłości, która nie da o sobie zapomnieć. W centrum fabuły znajduje się kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska, w którą wciela się Magdalena Cielecka.
Mechaniczna pomarańcza
"Mechaniczna pomarańcza" to klasyk, który warto znać. Kultowy film Stanleya Kubricka opowiada historię młodego gangu z okrutnym i bezlitosnym Alexem DeLarge'em na czele. Po kilku latach odsiadki za brutalne morderstwo Alex otrzymuje propozycję, by wziąć udział w eksperymencie, który ma uczynić z niego przykładnego obywatela.
The Social Network
Nagrodzona trzema Oscarami produkcja "The Social Network" skupia się na historii powstania Facebooka, a także Marku Zuckerbergu, prawdziwym twórcy tego portalu społecznościowego. Tę genialną produkcję warto obejrzeć, szczególnie dlatego, że zbliża się premiera kontynuacji, czyli "The Social Reckoning".
Pełna lista nowości HBO Max na 1. połowę października
1 października
- The Social Network
- Zodiak
- Siedem
2 października
- Zmora, odc. 1
- Strange: Junji Ito's Tales for Sleepless Nights, odc. 1
- 21 Jump Street
- 22 Jump Street
- Poeta
- Dziwne zbiory
- Ślady przynależności
3 października
- Nasi w mundurach IV, odc. 1
- Dwaj prokuratorzy
- Świat w płomieniach
4 października
- Dorwać Jiro, odc. 1-2
- Polski supersamochód, odc. 1
- Naprawy nie do naprawy VIII, odc. 1
- Co tu się odjechało?, odc. 1
- Kupione, zrobione, sprzedane, odc. 1
- Oczy szeroko zamknięte
- Lśnienie
- Mechaniczna pomarańcza
5 października
- The Floor. VIP Challenge III, odc. 1
- Adventure Time: Side Quests, odc. 1-20
- Rozejm
7 października
- Babylon Berlin V, odc .1-8
- Babylon Berlin III, odc. 1-12
- Babylon Berlin II, odc. 1-8
- Babylon Berlin, odc. 1-8
- 911: Did the Killer Call? II, odc. 1-8
- Tajemnicze spojrzenie flaminga
8 października
- Dusza idealna
9 października
- Furia II, odc. 1
- A Killer Among Friends II, odc. 1-6
- Nieczysta gra
10 października
- Neighborhood Watch, odc. 1-20
- Klopsiki kontratakują
- Klopsiki i inne zjawiska pogodowe
- Upadek Herkulesa
- Zęby mleczne
12 października
- Tajemnica cmentarza dla zwierząt, odc. 1
- The Floor IX, odc. 1
13 października
- Game Day Murders, odc. 1-6
14 października
- Naked and Afraid: Shipwrecked, odc. 1-8
- Jak bracia
15 października
- Corregidora: Najczarniejszy dzień meksykańskiego futbolu, odc. 1-3
- Crystal Lake, odc. 1-8
- Georgie i Mandy wzięli ślub III, odc. 1
- Milczenie owiec
- Uncharted
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.