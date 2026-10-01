HBO Max pozamiatał nowościami na październik. To jakiś obłęd

Widzowie doczekali się informacji na temat nowości w HBO Max. Początek października zapowiada owocny miesiąc w tym serwisie - oprócz nowego polskiego serialu kryminalnego pojawią się również kultowe produkcje, a także nowy sezon uwielbianego teleturnieju. Będzie co oglądać, to pewne. Na co szczególnie zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

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HBO Max - nowości na 1. połowę października 2026. Co obejrzeć? Premiery filmów i seriali

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Zmora

Bibliotekę HBO Max niebawem zasili nowy polski serial kryminalny, który jest inspirowany wciągającą powieścią "Zmora" autorstwa Roberta Małeckiego. Akcja produkcji osadzona jest zarówno we współczesności, jak i w latach 80. i 90. W tych okresach splatają się losy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z lękami oraz niewygodną prawdą. HBO obiecuje mroczną opowieść o ukrywanych przez dekady sekretach, a także o przeszłości, która nie da o sobie zapomnieć. W centrum fabuły znajduje się kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska, w którą wciela się Magdalena Cielecka.

Magdalena Cielecka i Piotr Żurawski w rolach Kamy Kosowskiej i Tomasza Korcza w serialu "Zmora"

Mechaniczna pomarańcza

"Mechaniczna pomarańcza" to klasyk, który warto znać. Kultowy film Stanleya Kubricka opowiada historię młodego gangu z okrutnym i bezlitosnym Alexem DeLarge'em na czele. Po kilku latach odsiadki za brutalne morderstwo Alex otrzymuje propozycję, by wziąć udział w eksperymencie, który ma uczynić z niego przykładnego obywatela.

Kadr z filmu "Mechaniczna pomarańcza"

The Social Network

Nagrodzona trzema Oscarami produkcja "The Social Network" skupia się na historii powstania Facebooka, a także Marku Zuckerbergu, prawdziwym twórcy tego portalu społecznościowego. Tę genialną produkcję warto obejrzeć, szczególnie dlatego, że zbliża się premiera kontynuacji, czyli "The Social Reckoning".

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Pełna lista nowości HBO Max na 1. połowę października

1 października

The Social Network

Zodiak

Siedem

2 października

Zmora, odc. 1

Strange: Junji Ito's Tales for Sleepless Nights, odc. 1

21 Jump Street

22 Jump Street

Poeta

Dziwne zbiory

Ślady przynależności

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3 października

Nasi w mundurach IV, odc. 1

Dwaj prokuratorzy

Świat w płomieniach

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4 października

Dorwać Jiro, odc. 1-2

Polski supersamochód, odc. 1

Naprawy nie do naprawy VIII, odc. 1

Co tu się odjechało?, odc. 1

Kupione, zrobione, sprzedane, odc. 1

Oczy szeroko zamknięte

Lśnienie

Mechaniczna pomarańcza

5 października

The Floor. VIP Challenge III, odc. 1

Adventure Time: Side Quests, odc. 1-20

Rozejm

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7 października

Babylon Berlin V, odc .1-8

Babylon Berlin III, odc. 1-12

Babylon Berlin II, odc. 1-8

Babylon Berlin, odc. 1-8

911: Did the Killer Call? II, odc. 1-8

Tajemnicze spojrzenie flaminga

8 października

Dusza idealna

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9 października

Furia II, odc. 1

A Killer Among Friends II, odc. 1-6

Nieczysta gra

10 października

Neighborhood Watch, odc. 1-20

Klopsiki kontratakują

Klopsiki i inne zjawiska pogodowe

Upadek Herkulesa

Zęby mleczne

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12 października

Tajemnica cmentarza dla zwierząt, odc. 1

The Floor IX, odc. 1

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13 października

Game Day Murders, odc. 1-6

14 października

Naked and Afraid: Shipwrecked, odc. 1-8

Jak bracia

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15 października

Corregidora: Najczarniejszy dzień meksykańskiego futbolu, odc. 1-3

Crystal Lake, odc. 1-8

Georgie i Mandy wzięli ślub III, odc. 1

Milczenie owiec

Uncharted

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