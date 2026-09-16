Nowości HBO Max na 2. połowę września 2026. Jest oscarowy hicior

Połowa września już za nami, a to oznacza kolejną porcję nowości od HBO Max. Widzowie mogą spodziewać się oscarowego hitu, a także powrotu świetnie ocenianego serialu. Co obejrzeć? Oto lista nowości na 2. połowę września.

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HBO Max: nowości na 2. połowę września 2026. Lista

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Amerykańska fikcja

"Amerykańska fikcja" to produkcja, która została nagrodzona Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany i z pewnością warto rzucić na nią okiem. Produkcja koncentruje się na Theloniousu "Monku" Ellisonie, utalentowanym, choć niedocenianym pisarzu. Jest on przede wszystkim sfrustrowany tym, że literacki rynek nagradza stereotypowe historie o czarnoskórych Amerykanach. W akcie buntu postanawia stworzyć pod pseudonimem absurdalną powieść pełną klisz, która niespodziewanie staje się bestsellerem.

Pillion

Bohaterem filmu "Pillion" jest Ray, zabójczo przystojny mężczyzna, który zostawia nieśmiałemu Colinowi swój numer telefonu. Od tej pory zauroczony Colin zjawia się na każde wezwanie najatrakcyjniejszego członka klubu bikersów. Sprawia to, że przechodzi on przemianę, co jest szokiem dla jego sympatycznych rodziców. Tymczasem Colin poddaje się utracie kontroli oraz całkowitemu oddaniu atrakcyjnemu Rayowi.

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Outlander: Krew z krwi, 2. sezon

Do HBO Max z 2. sezonem wraca również "Outlander: Krew z krwi". Produkcja to prequel "Outlandera", który koncentruje się na rodzicach dwojga głównych bohaterów oryginalnego serialu: Jamiego Frasera i Claire Beauchamp. Akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Szkocji oraz w Anglii podczas I wojny światowej, czyli w czasach, kiedy rodzą się dwie miłosne historie.

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HBO Max: pełna lista nowości na 2. połowę września

16 września

W objęciach diabła

Zaczynam widzieć światło

17 września

The Howard Stern Show, odc. 1

Czempion

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18 września

Saman: Ukryta prawda, odc. 1-3

Dino Ranch: Island Explorers, odc. 1-52

Amerykańska fikcja

Pillion

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19 września

Outlander: Krew z krwi II, odc. 1

Kot w butach: Ostatnie życzenie

Kot w butach

The Fin

Lodowy szlak: Zemsta

Wpatrując się w słońce

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21 września

Druga młodość, odc. 1-2

Amerykański zakładnik, odc. 1-2

23 września

Syrena: Głosy Shelley Beattie

Porwanie Arabelli

Zion

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24 września

Było sobie kłamstwo

I'll be Right There

Raport

Queen Rock Montreal

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25 września

4 Blocks: Początek, odc .1

Paolo, odc. 1

90 Day: The Last Resort III, odc. 1

Dobry duch: Sekrety Opus Dei, odc. 1-3

Budka z przekąskami

Do szpiku kości

Czas kruka

26 września

Motocykliści

Omaha

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27 września

Nowa Szelągowska, odc. 1

Ostre Cięcie XIII, odc. 1

Jestem z Polski XVIII, odc. 1

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.