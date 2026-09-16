Nowości HBO Max na 2. połowę września 2026. Jest oscarowy hicior
HBO Max pokazał listę nowości, które subskrybenci będą mogli obejrzeć w 2. połowie września. Co pojawi się w ofercie serwisu? Sprawdzamy.
Połowa września już za nami, a to oznacza kolejną porcję nowości od HBO Max. Widzowie mogą spodziewać się oscarowego hitu, a także powrotu świetnie ocenianego serialu. Co obejrzeć? Oto lista nowości na 2. połowę września.
HBO Max: nowości na 2. połowę września 2026. Lista
Amerykańska fikcja
"Amerykańska fikcja" to produkcja, która została nagrodzona Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany i z pewnością warto rzucić na nią okiem. Produkcja koncentruje się na Theloniousu "Monku" Ellisonie, utalentowanym, choć niedocenianym pisarzu. Jest on przede wszystkim sfrustrowany tym, że literacki rynek nagradza stereotypowe historie o czarnoskórych Amerykanach. W akcie buntu postanawia stworzyć pod pseudonimem absurdalną powieść pełną klisz, która niespodziewanie staje się bestsellerem.
Pillion
Bohaterem filmu "Pillion" jest Ray, zabójczo przystojny mężczyzna, który zostawia nieśmiałemu Colinowi swój numer telefonu. Od tej pory zauroczony Colin zjawia się na każde wezwanie najatrakcyjniejszego członka klubu bikersów. Sprawia to, że przechodzi on przemianę, co jest szokiem dla jego sympatycznych rodziców. Tymczasem Colin poddaje się utracie kontroli oraz całkowitemu oddaniu atrakcyjnemu Rayowi.
Outlander: Krew z krwi, 2. sezon
Do HBO Max z 2. sezonem wraca również "Outlander: Krew z krwi". Produkcja to prequel "Outlandera", który koncentruje się na rodzicach dwojga głównych bohaterów oryginalnego serialu: Jamiego Frasera i Claire Beauchamp. Akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Szkocji oraz w Anglii podczas I wojny światowej, czyli w czasach, kiedy rodzą się dwie miłosne historie.
HBO Max: pełna lista nowości na 2. połowę września
16 września
- W objęciach diabła
- Zaczynam widzieć światło
17 września
- The Howard Stern Show, odc. 1
- Czempion
18 września
- Saman: Ukryta prawda, odc. 1-3
- Dino Ranch: Island Explorers, odc. 1-52
- Amerykańska fikcja
- Pillion
19 września
- Outlander: Krew z krwi II, odc. 1
- Kot w butach: Ostatnie życzenie
- Kot w butach
- The Fin
- Lodowy szlak: Zemsta
- Wpatrując się w słońce
21 września
- Druga młodość, odc. 1-2
- Amerykański zakładnik, odc. 1-2
23 września
- Syrena: Głosy Shelley Beattie
- Porwanie Arabelli
- Zion
24 września
- Było sobie kłamstwo
- I'll be Right There
- Raport
- Queen Rock Montreal
25 września
- 4 Blocks: Początek, odc .1
- Paolo, odc. 1
- 90 Day: The Last Resort III, odc. 1
- Dobry duch: Sekrety Opus Dei, odc. 1-3
- Budka z przekąskami
- Do szpiku kości
- Czas kruka
26 września
- Motocykliści
- Omaha
27 września
- Nowa Szelągowska, odc. 1
- Ostre Cięcie XIII, odc. 1
- Jestem z Polski XVIII, odc. 1
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.