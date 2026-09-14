Kto zginął w nowym odcinku Latarni? Trup ściele się gęsto

To, co dotychczas widzieliśmy w "Latarniach", prowadziło do wybuchu napięć i walki. Zoe została ostatecznie zdemaskowana jako Łowca Ludzi i wiedząc, że ma ogon w postaci Zielonej Latarni, musiała zacząć działać oraz zrobić wszystko, by się obronić. 5. odcinek serialu HBO Max i DC służy nam nie tylko jako źródło nowych faktów na temat tej postaci, ale przede wszystkim staje się swego rodzaju polem bitewnym, w ramach którego Hal próbuje dopaść Zoe. Sama bohaterka, w rozmowie ze swoim "wnukiem", powiedziała mu, że wiele osób zginie, także tych bliskich mu. Słowo stało się ciałem, a z przysłowiowej planszy spadło sporo figur.

UWAGA: w dalszej części tekstu znajdziecie spoilery dot. fabuły 5. odcinka "Latarni"

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Latarnie - kto ginie w 5. odcinku serialu? Pełna lista ofiar

W 5. odcinku "Latarni" zdaje się, że mieliśmy do czynienia z najbardziej bogatą w trupy fabułą. Nie jest to nic dziwnego - dotychczas rozpoczęte wątki jasno prowadziły do momentu, w którym będzie konieczna konfrontacja. Biorąc pod uwagę wagę sytuacji i jej kosmiczne okoliczności, naiwnością byłoby myślenie, że obejdzie się bez trupów. Przedstawiamy, kto stracił życie w najnowszym epizodzie serialu.

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William Macon

Przez pewien czas wydawało się, że Macon będzie głównym antagonistą serialu. Niewątpliwie miał na to zadatki - bogaty i wpływowy kowboj rodem z "Yellowstone", którego ranczo jest równocześnie bunkrem, a on sam, zwolennikiem zaawansowanego zbrojenia się i bycia gotowym na potencjalną inwazję kosmitów. Teraz wiemy, że chodziło o coś zupełnie innego niż kosmo-ksenofobia - celem była ochrona Zoe przed najazdem tych, którzy chcą ją zabić lub pojmać. Macon ginie po konfrontacji z Antaanem, początkowo przekonanym przez Hala, że to właśnie Will jest Łowcą. Argumentacja Jordana jest jednak dość wątła, a gdy spotyka się z Williamem twarzą w twarz, rozumie, że choć ten zna kosmiczny język i próbuje stworzyć wrażenie, że jest Łowcą, tak naprawdę go chroni. Antaan decyduje się na wyrwanie serca Maconowi, co ostatecznie udowadnia, że zabił nie kosmitę, a człowieka.

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Zoe Macon

Po 5. odcinku wiemy, że William nie jest jedynym nosicielem nazwiska Macon, który ponosi śmierć. Mowa również o Zoe, która okazała się postacią silnie pociągającą w Rushville za sznurki. To ona była Łowcą Ludzi, to ona pozbawiła życia Abin-Sura, i choć została zestrzelona pod koniec poprzedniego odcinka, tak naprawdę przeżyła, co wiedzieli i Hal, i John. W najnowszym odcinku dowiedzieliśmy się, że funkcjonuje w miasteczku przynajmniej od dekady i zbiera wokół siebie ludzi, skłonnych zapewnić jej bezpieczeństwo, w zamian za korzyści, którymi ich obdarza. Pod koniec 5. odcinka zdaje się, że wszystko będzie jasne - Zoe dała Johnowi nową skórę, w związku z czym nie przeszkodzi on jej w planie zabicia Hala. Jordan, uwięziony pod gruzami motelu po wybuchu, okazuje się przynętą dla Łowcy - John z oddali oddaje snajperski strzał, czym kończy żywot swojej kosmicznej kochanki, a na koniec wyrywa jej serce, które, zgodnie z tym, co mówiono o tym organie Łowców, okazuje się być mało "ludzkie" - wygląda, jakby było z jakiegoś kruszcu.

Antaan

Tego bohatera poznaliśmy kilka odcinków temu, kiedy wraz ze swoimi sprzymierzeńcami porwał Johna Stewarta i skłonił go, by ten zidentyfikował dla nich poszukiwanego Łowcę Ludzi. Wiemy, że Jordan i Stewart przejrzeli Zoe, ale w 5. odcinku Hal początkowo wprowadza Antaana w błąd, sugerując, że to William Macon jest Łowcą. Nie jest w tym szczególnie przekonujący, zwłaszcza, że Antaan mówi o największej sile perswazyjnej Łowcy, jaką jest kopulacja. Ostateczna konfrontacja z Maconem utwierdza go w wątpliwościach i ostatecznie potwierdza, że Jordan wyprowadził tę postać w maliny - prawdopodobnie po to, by Antaan i jego poplecznicy nie zabili Zoe, a on, jako Zielona Latarnia, mógł ją schwytać, zaprowadzić przed oblicze międzygalaktycznej sprawiedliwości i tym samym uratować swoją karierę zielonego strażnika porządku. Antaan pragnie jednak zemsty, w związku z czym, gdy zdaje sobie sprawę, że to Zoe jest Łowcą, biegnie ku niej z zamiarem samowysadzenia i zabicia jej - Hal jednak mocą pierścienia wywołuje trąbę powietrzną, która "wynosi" Antaana do góry, a przez eksplozję - zabija go.

Niektórzy mieszkańcy Rushville

Żeby było sprawiedliwie, należy również wspomnieć o tym, że oprócz wojowników z kosmicznymi mocami, śmierć w 5. odcinku "Latarni" poniosła część mieszkańców miasteczka. Choć w następnym odcinku domyślnie mamy dokonać skoku w czasie, wątpię, że rozmiar tej tragedii i jej skutki pozostaną bez echa. Zwłaszcza w końcówce widzimy pobojowisko i ruiny, rozczłonkowane ciała i zapłakanych członków rodzin zmarłych. Zakładam, że gdy przeniesiemy się do 2026 roku, nastroje w związku z obecnością kosmitów w Rushville będą jeszcze żywsze, a niechęć do nich - znacznie mocniejsza.

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Więcej o "Latarniach" przeczytacie na Spider's Web:

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.