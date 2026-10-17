HBO Max i grube nowości na weekend. Najbardziej poryty serial z dzieciństwa
Weekend w HBO Max zapowiada się naprawdę różnorodnie. W serwisie pojawił się „Chojrak - tchórzliwy pies”, czyli najbardziej poryta kreskówka lat 90., a obok niego czekają thriller z Jamesem McAvoyem, western z gwiazdorską obsadą i niedoceniany prequel „Piątku trzynastego”.
Październikowe wieczory same proszą się o koc, herbatę i coś dobrego na ekranie. Do Halloween zostały już tylko dwa tygodnie, więc w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć odrobiny strachu. Przygotowaliśmy jednak coś dla każdego: jest surrealistyczny horror dla dzieci, który wielu z nas pamięta z Cartoon Network, jest thriller, w którym sielankowy weekend na wsi szybko przestaje być sielanką, a także western z Denzelem Washingtonem i serial dla fanów Jasona Voorheesa. Na deser czeka kameralny dramat z Rumunii. Co warto obejrzeć w HBO Max w ten weekend?
Co obejrzeć w HBO Max w weekend?
Chojrak - tchórzliwy pies
Kto nie pamięta Chojraka, ten nie miał dzieciństwa w latach 90. Animacja stworzona przez Johna R. Dilwortha to pełnoprawny surrealistyczny horror dla dzieci. Opowiada o tchórzliwym psie, który cały czas musi ratować swoich właścicieli z opresji. Produkcję przez lata można było oglądać na Cartoon Network, ale w końcu trafiła do HBO Max, choć nie w całości.
Siedmiu wspaniałych
Pora na odrobinę klasyki, a tak naprawdę jej remake. „Siedmiu wspaniałych” to nowa wersja kultowego westernu, w którym siedmiu rewolwerowców postanawia obronić mieszkańców wioski przed groźnymi bandytami. Niezłe kino, choć odsyłam również do klasyka. Nową wersję warto obejrzeć, choćby dla obsady. Grają tu między innymi: Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio.
Crystal Lake
Oglądajcie „Crystal Lake”, bo ten serialowy horror nie zdobył tyle uwagi, na ile zasługuje. To prequel kultowej serii „Piątek trzynastego”. Opowiada o Pameli Voorhees, która opłakuje śmierć syna. Tylko czy on naprawdę nie żyje? Kiedy w miasteczku dochodzi do serii morderstw, wszystko jeszcze może się wydarzyć.
Nie mów zła
Przyzwoity thriller to coś, co użytkownicy HBO Max lubią naprawdę. Film w reżyserii Jamesa Watkinsa opowiada o amerykańskiej rodzinie, która zostaje zaproszona na weekend przez brytyjską rodzinę. Okoliczności przyrody są wspaniałe, bo to piękna posiadłość na wsi. Niestety szybko okazuje się, że wakacje zmienią się w koszmar. Uwaga, film zawiera świetną rolę Jamesa McAvoya.
Na własną rękę
Nowość w serwisie i dość interesująca historia. Po wyjeździe rodziców nastoletnia bohaterka jest zmuszona, aby mieszkać sama. Ich rozwód rozwali świat młodej kobiety. Żyjąc w małym rumuńskim miasteczku będzie musiała nauczyć się żyć, cóż, na własną rękę.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.