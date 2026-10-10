Co obejrzeć w HBO Max w ten weekend? Najciekawsze nowości

Nie ma się co oszukiwać: ostatnie tygodnie w HBO Max nie należały do najciekawszych. Jasne, serwis dostarczał nam kolejne epizody „Latarni” - serialu całkiem udanego. W międzyczasie gwarantował sporo frajdy „The Floor” i zasypywał legendarnymi thrillerami, do których zawsze fajnie wrócić. Rzecz w tym, że w większości przypadków dostawaliśmy naprawdę wymęczone starocie.

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W większości.

Trzeba jednak oddać serwisowi sprawiedliwość. Dodaje on bowiem również wiele naprawdę nowych, znakomitych obrazów, jednak o ile nie są to głośne hity kinowe, subskrybenci zazwyczaj po prostu omijają je wzrokiem. Doskonałym przykładem jest wyborny tytuł „Omaha”, który polecałem w przyszłym tygodniu. To świetna nowinka z 2025 r., która jednak nie wzbudziła zbyt dużego zainteresowania - nie jest to bowiem typowy hollywoodzki hit.

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Sprawdźmy zatem, czy i w ten weekend uda nam się wyłowić perełki.

HBO Max - 5 nowości na weekend. Co obejrzeć?

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Tajemnicze spojrzenie flaminga

Coming-of-age osadzony w niezwykłej, pełnej niepokoju rzeczywistości. Chile, lata 80. Jedenastoletnia Lidia dorasta w nietypowej rodzinie, która przez mieszkańców okolicy zostaje obarczona winą za tajemniczą chorobę budzącą strach w całej społeczności. Dziewczynka próbuje zrozumieć otaczający ją świat, jednocześnie szukając sposobu na zemstę i miejsca, w którym mogłaby poczuć się bezpiecznie.

Babylon Berlin - wszystkie sezony

Kryminał noir w przedwojennych Niemczech. Startujemy w lutym 1933 roku. Adolf Hitler przejmuje władzę, a Berlin z dnia na dzień staje się miejscem, w którym coraz trudniej pozostać obojętnym wobec politycznych zmian. Bohaterowie serialu muszą zdecydować, czy podporządkować się nowej rzeczywistości, walczyć z rodzącym się reżimem, uciec z kraju, czy próbować działać od środka. Finałowy sezon serialu łączy kryminał i thriller polityczny z obrazem Niemiec stojących u progu jednej z najciemniejszych epok w swojej historii.

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Rozejm

Dwaj młodzi mężczyźni walczą po przeciwnych stronach hiszpańskiej wojny domowej, ale ich losy niespodziewanie splatają się w sowieckim łagrze. Zamiast walczyć ze sobą, muszą znaleźć sposób na wspólne przetrwanie w miejscu, w którym życie jest zagrożone dosłownie każdego dnia. Wojna schodzi tu na drugi plan, ustępując miejsca historii dwóch wrogów zmuszonych do współpracy w ekstremalnych warunkach.

Dusza idealna

„Dusza idealna” łączy historię romantyczną z elementami nadprzyrodzonymi i opowieścią o stracie. Elsa jest lekarką, która od lat ukrywa przed światem niezwykły dar - potrafi widzieć zmarłych. Jej samotne, uporządkowane życie komplikuje się, gdy poznaje Oscara. Problem w tym, że Oscar nie zdaje sobie sprawy z własnej śmierci, a Elsa nie może powiedzieć mu całej prawdy.

Nieczysta gra

Kryminalne kino akcji z napadem, zemstą i walką o przetrwanie w centrum fabuły. Parker to doświadczony złodziej, który przygotowuje skok mający być największym napadem w jego karierze. Wraz ze swoją ekipą trafia na trop wyjątkowo cennego łupu, ale szybko okazuje się, że interesuje się nim również nowojorska mafia. Plan, który miał być perfekcyjnie przygotowanym skokiem, zamienia się w niebezpieczną rozgrywkę.

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