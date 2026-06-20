Nowości HBO Max na weekend. Co obejrzeć w serwisie?

Jeśli chodzi o produkcje dostępne na HBO Max, zdecydowanie jest w czym wybierać. Spośród seriali najchętniej oglądaną przez subskrybentów produkcją jest "Stamtąd" - w tym zmierzający do końca, 4. sezon tej produkcji. Tuż za tym tytułem znajdziemy m.in. polskie "Proud", ale walki nie odpuszcza też "Miniaturowa żona". Oferta filmowa jest zdominowana przez największą popularność kina grozy - pierwsze dwa miejsca w rankingu należą do "Oni cię zabiją" i "Oddaj ją", a po piętach drepczą im m.in. "Nocna suka" oraz "King's Man: Pierwsza misja". Nowe tytuły mają sporą szansę, by wywrócić do góry nogami to zestawienie.

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HBO Max: nowości na weekend. TOP 5 świetnych tytułów

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Droga Anglio

Lata emisji: 2026

2026 Liczba sezonów: 1

Twórcy: James Graham, Rupert Goold

James Graham, Rupert Goold Obsada: Joseph Fiennes, Jodie Whittaker, Jason Watkins, Sam Spruell, Bobby Schofield

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Miniserial oparty na sztuce o tym samym tytule. Gareth Southgate (Joseph Fiennes), dotychczas pełniący funkcję selekcjonera młodzieżowej kadry Anglii, zostaje mianowany następcą Sama Allardyce'a na stanowisku trenera pierwszej reprezentacji. Southgate zmaga się nie tylko z presją, ale i z własnymi demonami - to przez jego źle wykonany rzut karny Anglia wiele lat temu odpadła z Mistrzostw Europy. Główny bohater, teraz znajdujący się po drugiej stronie boiska, musi stawić czoła swoim lękom, a w konsekwencji - poprawić grę reprezentacji oraz udowodnić światu, jak bardzo się wobec niego mylił.

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Od 17 czerwca w serwisie.

Król rozrywki

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 105 minut

Reżyser: Michael Gracey

Obsada: Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Zendaya

Jeden z najlepszych i najpopularniejszych musicali filmowych ostatnich lat. Przedstawia losy P.T. Barnuma (Jackman) - amerykańskiego urzędnika, który wiedzie dość skromne, ale szczęśliwe życie wraz z żoną Charity (Michelle Williams) oraz ich dwiema córkami. Mężczyzna wkrótce traci pracę i decyduje się otworzyć "gabinet osobliwości", cyrk z udziałem artystów wyglądających inaczej, niż inni ludzie. Barnum i jego podopieczni zyskują niebywałą sławę. Główny bohater stanie jednak wkrótce przed dylematem - czy ważniejsze dla niego są pochlebstwa i przychylność elit, czy relacje z ludźmi, którym dał nowe życie?

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Od 18 czerwca w serwisie.

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Sisu: Droga do zemsty

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 88 minut

Reżyser: Jalmari Helander

Obsada: Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake, Tommi Korpela

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Kontynuacja brutalnego hitu z 2022 roku. Tym razem tytułowy bohater (Tommila) powraca do domu swojej rodziny, zamordowanej podczas wojny i decyduje się na odbudowanie go w innym miejscu. Los stawia na jego drodze dawnego oprawcę - dowódcę Armii Czerwonej (Lang) odpowiedzialnego za powyższą zbrodnię. Wówczas rozpoczyna się brutalny pościg oraz walka na śmierć i życie.

Od 19 czerwca w serwisie.

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Kaskader

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 126 minut

Reżyser: David Leitch

Obsada: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham

Colt Seavers (Gosling) jest hollywoodzkim kaskaderem, jednym z najlepszych w swoim fachu, któremu niestraszne są ekstremalne wyzwania fizyczne. Wkrótce dochodzi jednak do wypadku wykluczającego Colta z dotychczasowej rzeczywistości. Jak się okazuje, nie na długo, bowiem bohater okazuje się być jedyną nadzieją na uratowanie debiutanckiego filmu jego ukochanej Jody (Blunt). Aktor (Taylor-Johnson) grający w nim główną rolę nagle zaginął. Colt musi go odnaleźć, co okaże się trudniejszym wyzwaniem, niż się spodziewał.

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Od 19 czerwca w serwisie.

Eleanor Wspaniała

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Scarlett Johansson

Obsada: June Squibb, Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor

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Eleanor (Squibb) to 94-letnia kobieta, która od dawna mieszka ze swoją najlepszą przyjaciółką, Bessie. Gdy ta umiera, Eleanor decyduje się wrócić do Nowego Jorku, by tam zamieszkać ze swoją córką i wnukiem. Zmaga się jednak z poczuciem samotności, w związku z czym zgadza się na udział w specjalnych zajęciach grupowych. Okazuje się, że to spotkanie grupy wsparcia dla ocalałych z Holokaustu. Eleanor zabiera na nim głos, a to, co powie, okazuje się mieć zawrotne konsekwencje - dla niej samej, ale też dla studentki dziennikarstwa, Niny (Erin Kellyman), zainteresowanej jej życiem.

Od 20 czerwca w serwisie.

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Więcej o produkcjach HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.