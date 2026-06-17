Kiedy kolejne odcinki Proud? Harmonogram premier serialu HBO Max

HBO Max może się poszczycić obecnością niejednej oryginalnej polskiej produkcji. "Proud" ma już na starcie tę przewagę, że serial doceniono także za granicą - zdobył bowiem główną nagrodę na Series Mania Festiwal, a Ignacy Liss, odtwórca głównej roli, został uznany za najlepszego aktora spośród nominowanych. Biorąc pod uwagę ważną społecznie tematykę oraz rozpoznawalność już na tym etapie, nie ma szans, by "Proud" zeszło z języków opinii publicznej przez najbliższe tygodnie. Sprawdzamy, kiedy do streamingu trafią kolejne odcinki.

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Proud - kiedy premiera kolejnych odcinków? Harmonogram

Głównym bohaterem jest Filip (Ignacy Liss) - młody i nieodpowiedzialny gej, który żyje z dnia na dzień. Mimo tego, że zdaje się mieć całkiem poważne życie w pracy jako model, jego styl życia to "carpe diem" do kwadratu: zakrapiane imprezy, narkotyki, seks. Jak największa zabawa, jak najmniejsza odpowiedzialność. Wkrótce jego wypełnione rozrywkami życie wywraca się do góry nogami. Dochodzi bowiem do rodzinnej tragedii: jego siostra Anka (Sylwia Boroń) ginie w wypadku. Młody mężczyzna musi wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za jej córkę, Tosię i zmienić priorytety.

"Proud", jeśli chodzi o serialową strukturę, ciężko nazwać produkcją rewolucyjną (to akurat komplement). HBO Max postanowiło - na całe szczęście - nie bawić się w dzielenie na milion części i wypuszczać kolejne odcinki polskiego hitu normalnym, cotygodniowym cyklem, do którego zdążyła przyzwyczaić swoich subskrybentów przy innych okazjach - czy to "The Pitt", czy niedawnego "Półbrata".

Oto dokładny harmonogram premier wszystkich odcinków "Proud":

Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - 19 czerwca

Odcinek 3 - 26 czerwca

Odcinek 4 - 3 lipca

Odcinek 5 - 10 lipca

Odcinek 6 - 17 lipca

Odcinek 7 - 24 lipca

Odcinek 8 - 31 lipca

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Proud - obsada serialu

Ignacy Liss

Kamil Studnicki

Maria Sobocińska

Maja Ostaszewska

Joanna Kulig

Mateusz Więcławek

Paweł Tomaszewski

Amelia Fijałkowska

Dorota Kolak

Piotr Pacek

Magdalena Lamparska

Tamara Arciuch

Mateusz Janicki

Sylwia Boroń

Kamil Szeptycki

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.