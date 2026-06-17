Kiedy kolejne odcinki Proud? Harmonogram premier serialu HBO Max
"Proud" to nowa polska produkcja, która zaliczyła mocne wejście na HBO Max. Przedstawiamy harmonogram premier kolejnych odcinków serialu.
HBO Max może się poszczycić obecnością niejednej oryginalnej polskiej produkcji. "Proud" ma już na starcie tę przewagę, że serial doceniono także za granicą - zdobył bowiem główną nagrodę na Series Mania Festiwal, a Ignacy Liss, odtwórca głównej roli, został uznany za najlepszego aktora spośród nominowanych. Biorąc pod uwagę ważną społecznie tematykę oraz rozpoznawalność już na tym etapie, nie ma szans, by "Proud" zeszło z języków opinii publicznej przez najbliższe tygodnie. Sprawdzamy, kiedy do streamingu trafią kolejne odcinki.
Proud - kiedy premiera kolejnych odcinków? Harmonogram
Głównym bohaterem jest Filip (Ignacy Liss) - młody i nieodpowiedzialny gej, który żyje z dnia na dzień. Mimo tego, że zdaje się mieć całkiem poważne życie w pracy jako model, jego styl życia to "carpe diem" do kwadratu: zakrapiane imprezy, narkotyki, seks. Jak największa zabawa, jak najmniejsza odpowiedzialność. Wkrótce jego wypełnione rozrywkami życie wywraca się do góry nogami. Dochodzi bowiem do rodzinnej tragedii: jego siostra Anka (Sylwia Boroń) ginie w wypadku. Młody mężczyzna musi wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za jej córkę, Tosię i zmienić priorytety.
"Proud", jeśli chodzi o serialową strukturę, ciężko nazwać produkcją rewolucyjną (to akurat komplement). HBO Max postanowiło - na całe szczęście - nie bawić się w dzielenie na milion części i wypuszczać kolejne odcinki polskiego hitu normalnym, cotygodniowym cyklem, do którego zdążyła przyzwyczaić swoich subskrybentów przy innych okazjach - czy to "The Pitt", czy niedawnego "Półbrata".
Oto dokładny harmonogram premier wszystkich odcinków "Proud":
- Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - 19 czerwca
- Odcinek 3 - 26 czerwca
- Odcinek 4 - 3 lipca
- Odcinek 5 - 10 lipca
- Odcinek 6 - 17 lipca
- Odcinek 7 - 24 lipca
- Odcinek 8 - 31 lipca
Proud - obsada serialu
- Ignacy Liss
- Kamil Studnicki
- Maria Sobocińska
- Maja Ostaszewska
- Joanna Kulig
- Mateusz Więcławek
- Paweł Tomaszewski
- Amelia Fijałkowska
- Dorota Kolak
- Piotr Pacek
- Magdalena Lamparska
- Tamara Arciuch
- Mateusz Janicki
- Sylwia Boroń
- Kamil Szeptycki
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