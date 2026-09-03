7 nowości HBO Max na dzisiaj. Wszystkie kopią tyłki
Na HBO Max wpadła potężna paczka nowości. Wśród nich pojawiły się filmy, które skopią wam tyłki. Wypełnione są bowiem akcją i najbardziej widowiskowymi kopniakami, jakie można sobie wyobrazić. Brzmi jak wieczorny maraton? Powinno.
Nie oszukujmy się. Wśród dzisiejszych nowości na HBO Max nie tylko filmy akcji kopią tyłki. Na platformę wpadły bowiem też nowe odcinki "Kuchennych rewolucji" i "Życia na kredycie". To są produkcje, które widzowie - online bądź w telewizji - uwielbiają śledzić. I też na pewno chętnie po nie sięgną. Ale potem zostanie już tylko czas na piękną rozwałkę.
HBO Max - co obejrzeć?
Ostatni strzelec
Weteran II wojny światowej Artie ucieka z domu opieki, by dotrzeć do Normandii i po raz ostatni spotkać się z dawnymi towarzyszami broni. Tak właśnie brzmi opis "Ostatniego strzelca". Gdzie tu kopanie tyłków? No przecież brzmi to na przekozacką opowieść. Tym bardziej, że w głównej roli zobaczymy byłego Jamesa Bonda - Pierce'a Brosnana.
Krwawy sport
A teraz już danie główne. Bo właśnie dzisiaj na HBO Max wpadły też trzy filmy z Jeanem-Claudem Van Dammem. W pierwszym z nich zobaczymy jak mistrz VHS-owego kina kopanego ucieka z armii, aby wziąć udział w nielegalnym turnieju sztuk walk. Jak mu idzie? Oczywiście, że wyśmienicie. Spodziewajcie się mnóstwa emocjonujących pojedynków.
Cyborg
A w tym wypadku Jean-Claude Van Damme wciela się w samotnego wojownika, który w postapokaliptycznych czasach zarabia na życie wyprowadzaniem ludzi ze zgliszczy miasta. W desperacji podejmuje się zadania eskortowania pewnej kobiety. Jak się okazuje, jest to cyborg, przechowujący informacje, które mogą okazać się zbawienne dla ludzkości.
Podwójne uderzenie
Pojedyncze uderzenia Jeana-Claude’a Van Damme’a bywają zabójcze. A co dopiero podwójne. Ale tak właśnie kopie w tym filmie. Gra przecież podwójną rolę. Wciela się w bliźnięta, które zostały rozdzielone po narodzinach. Spotykają się po 25 latach, aby pomścić śmierć rodziców i odzyskać majątek.
Ulepszeni
Tutaj już nie ma Jeana-Claude’a Van Damme’a. Aczkolwiek "Ulepszeni" doskonale nadają się na double feature z "Cyborgiem". To w końcu opowieść o niepełnosprawnym złodzieju w egzoszkielecie, jego siostrzenicy i zbuntowanej gwieździe pop, którzy walczą z genetycznie ulepszoną elitą.
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HBO Max - pełna lista dzisiejszych nowości:
- Kuchenne rewolucje XXXIII, odc. 1
- Życie na kredycie IX, odc. 1
- Ostatni strzelec
- Krwawy sport
- Cyborg
- Podwójne uderzenie
- Ulepszeni
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.