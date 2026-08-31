Jedno z najlepszych sci-fi XXI wieku podbija HBO Max. Absolutne arcydzieło

"Ludzkie dzieci" zabierają nas do 2027 roku. To już za chwilę. Na szczęście przedstawiona w filmie wizja przyszłości nie ma szans spełnić się w tak krótkim czasie. Alfonso Cauron zabiera nas bowiem do świata, w którym ludzkość straciła zdolność prokreacji - ostatnie dziecko urodziło się przed 18 laty. Nasz gatunek jest na wymarciu, kiedy pojawia się nadzieje na odwrócenie losu.



Fabuła brzmi intrygująco? Powinno. To świetny film. Nie bez powodu ma 92 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i zdobył trzy nominacje do Oscarów. Krytycy od razu się na "Ludzkich dzieciach" poznali. Publiczności przyszło to z czasem. Bo w 2006 roku, kiedy prodkcja zadebiutowała w kinach, widzowie niekoniecznie chcieli ją oglądać. To była wielka klapa. Dopiero z czasem zyskała popularność, na jaką zasłużyła.

Ludzkie dzieci - opinie o hicie sci-fi na HBO Max

Dziś mało kto ma już wątpliwości - "Ludzkie dzieci" to bezprzecznie jedno z najlepszych science fiction XXI wieku. Fani gatunku chętnie do tego filmu wracają i niezmiennie trzyma on ich za gardło. Nic więc dziwnego, że w mediach społecznościowych tak często nazywają go arcydziełem. Dodają do tego określenia typu: "prawdziwe" czy "absolutne".

Ponownie obejrzałem ostatnio "Ludzkie dzieci". Od razu mnie chwyciło i nigdy nie puściło. Absolutne arcydzieło. Wciąż o nim myślę



"Ludzkie dzieci" to jeden z tych filmów, które z czasem stają się tylko lepsze. Wyszedł 20 lat temu, ale jego wizja 2027 roku wydaje się niepokojąca ważna. Atmosfera, zdjęcia, world-building, ciężar emocjonalny są niesamowite. Prawdziwe arcydzieło



Obejrzyjcie "Ludzkie dzieci". Jeden z najlepszych filmów sci-fi tego stulecia



- czytamy na X (dawny Twitter).

Przy takich opiniach nikogo nie powinno dziwić, że "Ludzkie dzieci" z miejsca stały się hitem polskiego HBO Max. Oczywiście, film science fiction od dawna krąży w naszym kraju po różnych platformach VOD i streamingowych. Na nich również cieszył się popularnością. Ale w zeszły piątek trafił właśnie na HBO Max, gdzie po prostu rozbił bank. Parę dni po swojej premierze zajmuje trzecie miejsce najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie.



Sprawdź aktualną cenę HBO Max w naszym tekście.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...