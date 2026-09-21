HBO Max wygrywa tydzień. 21 nowości i potężny thriller na faktach

Praktycznie nie ma tygodnia, w którym HBO Max nie serwuje swoim widzom prezentów w postaci solidnych filmów lub seriali dostępnych w ofercie. Spośród tej pierwszej grupy prym wiedzie "Lodowy szlak: Zemsta" z Liamem Neesonem, a po piętach depczą mu m.in. "Supergirl", "Frendo", czy "Pillion". Spośród seriali największą oglądalnością cieszą się chociażby "Klara. Rewolucja", "Outlander: Krew z krwi", czy "Latarnie". Nowe tytuły platformy z pewnością zamieszają w zestawieniach.

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HBO Max: najlepsze nowości serwisu. TOP 5 propozycji

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Amerykański zakładnik, odc. 1-2

Najnowszy serial, oparty na prawdziwej historii, która, co ciekawe, była już przekładana na język kina. Tym razem zostanie jednak opowiedziana z innej perspektywy. Głównym bohaterem "Amerykańskiego zakładnika" jest uwielbiany radiowiec, Fred Heckman (Jon Hamm). Jednej z audycji nie zapomni do końca życia - dzwoni do niego bowiem Tony Kiritsis (Giovanni Ribisi), który właśnie dokonuje porwania. Mężczyzna domaga się rozmowy z Heckmanem w jego programie - chce bowiem, by jego historia została usłyszana.

Od 21 września w HBO Max.

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Raport

Sympatykom wartkich thrillerów politycznych ten film, mający już 7 lat, powinien przypaść do gustu. Jego centralną postacią jest Daniel Jones (Adam Driver), młody urzędnik pracujący w amerykańskim Senacie i zarazem współpracownik senatorki Dianne Feinstein (Annette Benning), zostaje wyznaczony do przeprowadzenia śledztwa i przygotowania raportu w sprawie programu detencji i przesłuchań wszczętych przez CIA po 11 września. Główny bohater, ku niechęci "góry", w trakcie prac odkrywa, jak wielkich nadużyć się dopuszczono.

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Od 24 września w HBO Max.

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Czas kruka

Tutaj zaś mamy do czynienia ze znacznie odmiennym, bardziej poruszającym i intensywnym emocjonalnie kinem, w ramach którego nie poznajemy imion postaci. Ojca (Benedict Cumberbatch) zastajemy, gdy kładzie spać swoich synów (Richard i Henry Boxall). Cała trójka wróciła właśnie z pogrzebu również bezimiennej kobiety, która dla mężczyzny była ukochaną żoną, a dla chłopców - mamą. Nagłe i zupełnie niespodziewane odejście kobiety sprawia, że sytuacja w domu się zagęszcza, a główny bohater doświadcza wizji z udziałem tajemniczej istoty (David Thewlis) przypominającej kruka.

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Od 25 września w HBO Max.

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Motocykliści

Gwiazdorsko obsadzona produkcja, której obsada jest zdecydowanie największą siłą. Akcja kręci się wokół kilku postaci - charyzmatycznego lidera motocyklowego gangu, Johnny'ego (Tom Hardy), jego nowego podopiecznego, Benny'ego (Austin Butler), oraz partnerki tego drugiego, Kathy (Jodie Comer). Z biegiem czasu grupa zaczyna ewoluować, przekształcając się z miejsca spotkań lokalnych, często pokiereszowanych życiowo outsiderów, w niebezpieczny podziemny świat pełen przemocy i balansowania na granicach prawa. Sytuacja zmusza bohaterów do zdecydowania, co jest ważniejsze - lojalność wobec klubu, czy najbliższych.

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Od 26 września w HBO Max.

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Omaha

Ubiegłoroczny film, który nie odbił się w Polsce echem (jeśli mnie pamięć nie myli, nie miał nawet u nas kinowej premiery). Akcja rozgrywa się w 2008 roku, podczas toczącego Stany Zjednoczone kryzysu gospodarczego. Ojciec (John Magaro) wyrusza w podróż po amerykańskim Zachodzie z dwójką swoich dzieci, Ellą (Molly Belle Wright) i Charliem (Wyatt Solis), w poszukiwaniu nadziei i lepszego życia. To, co zaczyna się jako pozornie spontaniczna rodzinna podróż, stopniowo okazuje się czymś zupełnie innym. Wkrótce Ella zaczyna wyczuwać, że intencje jej ojca mogą maskować głębiej skrywaną prawdę.

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Od 26 września w HBO Max.

HBO Max: pełna lista nowości

Druga młodość, odc. 1-2 21/9/26

Amerykański zakładnik, odc. 1-2 21/9/26

Syrena: Głosy Shelley Beattie 23/9/26

Porwanie Arabelli 23/9/26

Zion 23/9/26

Było sobie kłamstwo 24/9/26

I'll be Right There 24/9/26

Raport 24/9/26

Queen Rock Montreal 24/9/26

4 Blocks: Początek, odc .1 25/9/26

Paolo, odc. 1 25/9/26

90 Day: The Last Resort III, odc. 1 25/9/26

Dobry duch: Sekrety Opus Dei, odc. 1-3 25/9/26

Budka z przekąskami 25/9/26

Do szpiku kości 25/9/26

Czas kruka 25/9/26

Motocykliści 26/9/26

Omaha 26/9/26

Nowa Szelągowska, odc. 1 27/9/26

Ostre Cięcie XIII, odc. 1 27/9/26

Jestem z Polski XVIII, odc. 1 27/9/26

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.